Песков рассказал о здоровье Путина

У президента Владимира Путина отменное здоровье, прививки делаются как раз для его поддержания, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, делал ли Путин прививку от гриппа, и намерен ли он прививаться от него сейчас.

«Послушайте, вы у меня просто просите историю болезни президента... У президента, тьфу-тьфу-тьфу, отменное здоровье. А как раз и прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье. Вот все, что я вам могу сказать, я не лечащий врач», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь также прокомментировал появившуюся накануне в газете «Коммерсант» информацию о том, что Путин может привиться от коронавируса ближе к осени.

«Она [ифнормация] неправильно была изложена (Андреем) Колесниковым. Там действительно говорилось о такой возможности, но в то же время говорилось и о других возможностях президентом. Поэтому в целом Колесников неверно изложил. Президент самостоятельно сообщит, когда он примет решение сделать себе прививку», – пояснил Песков.

Напомним, в конце 2020 года Песков отмечал, что президент принял решение вакцинироваться от коронавируса. Представитель Кремля говорил, что Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился.

Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя.