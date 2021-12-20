В ЛНР заявили о легализации Зеленским иностранных наемников

Изменения в законе «О гражданстве Украины» позволят Киеву легализовать присутствие на Украине иностранных наемников, которые в соответствии с Минскими соглашениями должны быть выведены с территории страны, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.

«Хитрый Зеленский» всех обманул, теперь он может выполнять Минские соглашения в части вывода иностранных наемников с территории Украины. (Верховная) рада приняла, а он подписал изменения в закон Украины «О гражданстве». Все иностранные наемники вместо выхода с Украины теперь могут никуда не выходить, а получать украинское гражданство, не отказываясь от своего родного польского, прибалтийского, грузинского или какого-то еще», – пояснил Мирошник в Telegram, передает «Луганский информационный центр».

По его словам, «теперь всем инструкторам НАТО прям при въезде на Украину будут вручаться украинские паспорта, и они из Николлосов и Петерсов будут становиться Мыколами и Петрами, а вечно врущий (министр иностранных дел Украины Дмитрий) Кулеба на запросы о наличии на Украине иностранных военных спецов и военных баз будет выкатывать глаза и заявлять: «Не знаем мы никаких иностранных, у нас все украинские отечественные».

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства страны воевавшим в Донбассе и ряду категорий граждан России.

Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект, упрощающий порядок предоставления украинского гражданства россиянам, якобы подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, а также иностранцам, участвовавшим в силовой операции в Донбассе на стороне Киева. Согласно закону, в стране вводится упрощенный порядок приобретения гражданства отдельными категориями лиц, в том числе «иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины».