В Кремле рассказали об обеспечении эпидбезопасности Путина

Вокруг президента России Владимира Путина работает необходимое количество специалистов, которые обеспечивают его эпидемиологическую безопасность, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия-1».

На вопрос, есть ли какой-то план, если все-таки кто-то заразит Путина, Песков сказал: «Ну, слушайте – он же Путин, кто его заразит?», сообщает РИА «Новости».



«Об этом не хочется ни думать, ни говорить, это первое, второе – именно поэтому вокруг него работает необходимое количество специалистов, и медиков, и так далее, которые обеспечивают его безопасность эпидемиологическую», – добавил Песков.



По его словам, именно поэтому все соблюдают необходимые правила эпидемиологической безопасности. «И именно поэтому президент – как ответственный гражданин Российской Федерации – привился, потом ревакцинировался, и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной», – отметил Песков.

Он также добавил, что смертность от коронавируса высокая, и это трагедия, которая гнетет и Путина, и всех, кто работает в правительственном штабе по борьбе с инфекцией.

«Смертность – это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая, это трагедия», – сказал Песков.

Напомним, Путин на совещании с членами правительства рассказал, что на себе испытал назальную вакцину от коронавируса.