Комиссия Совфеда заявила о миллиардах кибератак на Россию

Число направленных на важнейшие российские объекты кибератак измеряется миллиардами, 45% из них идет с территории США, следует из ежегодного доклада временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

В докладе говорится, что «в отношении России кибератаки, направленные на важнейшие для государства объекты, ведутся постоянно и интенсивно, при этом их число измеряется миллиардами в год, а основная доля (45% и более) идет с территории США», передает ТАСС.

Указывается также, что члены временной комиссии не исключают уточнения и дополнения закона об иноагентах по итогам анализа правоприменительной практики. Отмечается, что «предусмотренные законодательством санкции применяются не за деятельность как таковую, а за ее ведение без регистрации (аналогичный подход, но более жесткий содержится в законе США, известном как FARA)».

Вместе с тем в докладе говорится, что далеко не все крупные зарубежные IT-компании начали конкретную работу по исполнению закона, обязывающего их открывать филиалы или представительства в России, и с 1 января они сами будут нести ответственность за возможные последствия несоблюдения российского законодательства.

«Комиссия неоднократно (начиная с июля) обращала внимание руководства соответствующих иностранных структур на необходимость своевременного выполнения требований нового закона и желательности использовать для этого установленный законодателем полугодовой подготовительный период. При этом было заявлено, что вся ответственность за возможные последствия от неисполнения норм российского законодательства с 1 января 2022 года целиком и полностью будет лежать на самих зарубежных компаниях», – отмечается в документе.

Временная комиссия вместе с соответствующими государственными структурами продолжает адресную работу по пресечению противоправных действий иностранных цифровых гигантов для защиты суверенных прав россиян в рамках уже существующего законодательства.

Кроме того, у комиссии вызывают опасения случаи многочисленных утечек персональных данных российских пользователей и их последующее использование без согласия и зачастую в ущерб гражданам России, что существенным образом нарушает их права.

«Комиссия отмечает опасную тенденцию, при которой дискуссии о цифровых платформах сводятся к абстрактным рассуждениям «о ценностях свободы слова и демократии». В такого рода дискуссиях со стороны наших зарубежных коллег из США, других стран НАТО и ЕС явно прослеживается замалчивание фактов противодействия нежелательным последствиям развития информационно-телекоммуникационных технологий, серьезным ограничительным мерам и наказаниям в адрес интернет-гигантов, это касается и защиты собственных суверенных пространств от нежелательных для них внешних воздействий», – подчеркивают сенаторы.

Подчеркивается, что ответные меры на реальные вызовы со стороны российских властей трактуются преимущественно в негативном свете, хотя подобные действия имеют сравнительно более мягкий характер.

В связи с этим «комиссия предлагает активизировать и расширить межпарламентские консультации по данной тематике, вовлекая в него представителей гражданского общества».

«Важно крайне внимательно относиться к тому, как законы одной страны будут применяться цифровыми платформами в суверенном пространстве других государств. Комиссия продолжит углубленное рассмотрение указанного блока вопросов в 2022 году», – также говорится в докладе.

Ранее в России предложили создать интеллектуальные кибервойска.