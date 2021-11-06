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Стали известны подробности о напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве
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Четверо уроженцев Закавказья, избившие мужчину на глаза у ребенка в Новой Москве, официально трудоустроены как разнорабочие, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
«Трое человек имели официальное место работы. Это категория разнорабочих», – передает ТАСС со ссылкой на эфир YouTube-канала «Соловьев Live».
По данным Следственного комитета, несколько человек у жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве избили мужчину, который нес на руках четырехлетнего ребенка. Инцидент попал на видео.
По словам отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож.
По факту драки было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, но позже его переквалифицировали в статью «Покушение на убийство» по просьбе главы СК Александра Бастрыкина, который поручил доложить ему о ходе расследования.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему стычка получила такую огласку.
Мать напавших на отца с ребенком в Новых Ватутинках вступилась за сыновей
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Мать двух братьев, которые напали на отца с ребенком в Новой Москве, рассказала, что ее дети раньше не участвовали в конфликтах, даже в школе никогда не дрались.
«Там было три выпивших человека, которые стукнули моего сына по голове бутылкой. Еще ребенок там появился. Вот кто его притащил, это большой вопрос. Мои дети никогда в конфликты и драки не вступали, они даже в школе не дрались», – рассказала женщина в разговоре с «Пятым каналом».
Она добавила, что ее дети не пьют, не курят, по ночным клубам не ходят. По ее словам, им пришлось рано повзрослеть, потому что у матери проблемы со здоровьем. Женщина подчеркнула, что задержанные родились и выросли в России – «они не откуда-то там прибывшие».
Также она обвинила избитого отца в алкоголизме. «По нему видно, что он любитель выпить», – заявила женщина.
Напомним, ранее стало известно, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько человек напали на мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением. Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших были с ножами.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержаны двое подозреваемых. Чуть позже полиция задержала третьего подозреваемого. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью «покушение на убийство».
Болгары отреагировали на протесты Украины из-за визита Путина в Крым
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Читатели болгарской газеты «Факты» прокомментировали протест Украины после визита в Крым президента России Владимира Путина в День народного единства. Большинство отмечали, что киевская власть живет в вымышленном мире.
Один из пользователей писал, что украинцы становятся все более раздражающими для Европы, а значимость населения Западной Украины скоро можно будет сравнить со значимостью Северной Македонии, передает РИА «Новости».
«Этo вce рaвнo чтo спрашивать у coceдa рaзрeшeния пoйти к себе дoмoй! Кaкиe же дураки сидят в Киеве, нeужeли oни нe пoнимaют, чтo Крым навсегда ocтaнeтcя их зaвeтнoй мeчтoй», – считает читатель Братчет.
Другой читатель отметил, что 96% населения Крыма добровольно, путем референдума перешло в состав России.
«Эта страна живет в своей цирковой реальности, в которой воображает, что Путин попросит у них разрешения посетить Крым. Лукашенко назвал Крым «родиной», что является своего рода признанием принадлежности к России, учитывая недавнее соглашение», – подытожили читатели.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин в День народного единства посетил с рабочей поездкой Крымский полуостров, где возложил к мемориальному комплексу в Севастополе цветы.
После этого власти Украины выразили «решительный протест», так как Киев не согласен с визитом президента России в Крым.
Названа цель визита главы ЦРУ в Москву
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Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс приезжал в Москву, чтобы дать понять России, что Вашингтон пристально наблюдает за ситуацией с якобы стягиванием российских войск к украинской границе, сообщил телеканал американский телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным СМИ, на встречах в российской столицу Бернс пытался предостеречь Россию от любых планов по проведению каких-либо наступательных операций, подчеркивая, что США очень внимательно отслеживают все перемещения российских войск, передает ТАСС.
CNN отмечает, что глава ЦРУ также выражал обеспокоенность тем, что Россия якобы может использовать экспорт газа в качестве рычага давления на Украину и страны Европы.
После встреч в Москве Бернс позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы передать обеспокоенность Белого дома по поводу действий РФ и заверить украинского лидера о пристальном наблюдении за активностью российских войск.
Информацию CNN в пресс-службе ЦРУ пока не прокомментировали.
Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?
Между тем СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
Британцы заявили об отставании Запада от России «на много миль»
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Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), базирующейся в городе Певек Чукотского автономного округа, которая обеспечивает город теплом без ущерба для климата. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
Установка, разработанная Росатомом, обеспечивает город теплом при помощи энергии, вырабатываемой двумя реакторами. По мнению экспертов, такая концепция может помочь свести к минимуму изменение климата за счет сокращения использования источников выбросов парниковых газов, таких как уголь и газ, передает РИА «Новости».
Компании в США, Китае и Франции рассматривают возможность постройки аналогичных реакторов.
«Как обычно, (Россия) на много миль впереди Запада», – заявил пользователь sb4100, комментируя публикацию.
«Постройте 30 новых атомных станций и переведите всю страну на отопление электричеством – самое простое и удобное. Больше никаких газовых труб, газовых котлов, выбросов», – написал kaalus.
«Безусловно, можно построить небольшую модульную атомную станцию, которая будет обеспечивать энергией города. Мы здесь упускаем возможность», – отметил Its Grim up North.
«Совершенно здравая идея. При правильном исполнении это имеет смысл», – выразил мнение winstonion.
«Если она работает достаточно успешно, то это хорошая идея. Можно построить такую же и отправить куда-либо еще», – заметил AquaEmperor.
«Пока это дешево и заставляет знаменитостей стонать, я в деле», – добавил David1991.
Ранее Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Рост цен на топливо привел к банкротству нескольких британских энергокомпаний.
Подозреваемые в нападении на отца с сыном в новой Москве выдвинули версию о самообороне
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Задержанные по делу о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве заявляют, что защищались, а не нападали, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Роман Масютенко.
«Мой подзащитный вину в предъявленном обвинении не признает. Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали», – передают его слова «Известия».
Адвокат уточнил, что по делу задержаны четыре человека, пока их оставят под стражей на 48 часов. В ближайшее время дело будет передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ (СК).
Напомним, в районе Новые Ватутинки в новой Москве несколько человек напали на мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением. Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших были с ножами.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержаны двое подозреваемых. Чуть позже полиция задержала третьего подозреваемого. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью «покушение на убийство». Сотрудники столичной полиции опубликовали видеоролик с объяснениями участников драки.
Мать двух братьев, которые напали на отца с ребенком в Новой Москве, рассказала, что ее дети раньше не участвовали в конфликтах и даже в школе никогда не дрались.
В МВД уточнили гражданство задержанных после избиения мужчины с ребенком в Новой Москве
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Трое задержанных за нападение на отца с ребенком в Новой Москве являются гражданами России, четвертый – уроженец ближнего зарубежья, сообщил замначальника УВД по ТиНАО ГУ МВД по Москве Алексей Ломанчук.
Ломанчук уточнил, что задержанными оказались «трое граждан России, 2000, 2002 и 2003 годов рождения, и один мужчина 2002 года рождения, уроженец ближнего зарубежья», передает РИА «Новости».
Вместе с тем ранее источник в МВД сообщал, что все четверо якобы являются уроженцами одного из государств Закавказья, казахов, как писали некоторые СМИ, среди них нет.
Напомним, в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько мужчин напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением.
Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших якобы были с ножами.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на более тяжкую статью – «Покушение на убийство».
В субботу стало известно о задержании четвертого подозреваемого. Задержанные выдвинули версию о самообороне.
В Пентагоне заявили о «необычных» действиях российских военных вблизи Украины
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Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины, заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
«Мы продолжаем следить и мониторить необычную российскую военную деятельность вблизи Украины. Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу», – приводит его слова РИА «Новости».
Он добавил, что «любые эскалационные или агрессивные действия со стороны России очень сильно обеспокоят Соединенные Штаты». При этом о каких именно «необычных действиях» идет речь он не уточнил.
В понедельник Кирби также заявил, что Вашингтон в курсе сообщений о «необычной военной активности» России на границе с Украиной. Кирби сказал, что США «продолжают консультироваться с партнерами и союзниками по этому вопросу». Представитель Пентагона отметил, что «не может говорить о намерениях России», но подчеркнул, что США «следят за ситуацией в регионе»
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
Прокачку по газопроводу «Ямал – Европа» остановили
Прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в ФРГ после возобновления в четверг вновь остановлена, начался реверс, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.
Прокачка по газопроводу напрямую из Польши в Германию прекратилась с 9.00 мск. Реверсные поставки начались с 10.00 мск и составляли в период до 12.00 мск почти 140 тыс. кубометров в час, передает РИА «Новости».
Ранее прокачка по трубопроводу прекратилась в субботу и была возобновлена через пять дней.
Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.
Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
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В Грузии назвали физиологическую причину «голодовки» Саакашвили
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Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили за несколько дней до нелегального проникновения в Грузию сделал в Нидерландах операцию по уменьшению желудка, таким образом, он не голодает в Руставской тюрьме, а просто соблюдает диету, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на грузинские СМИ.
«Саакашвили – аферист века. Он не голодает, а питается кашами и пьет натуральные соки. Поехал в Нидерланды, сделал себе резекцию желудка, после чего требуется соблюдение специальной диеты, а нам это выдал за голодовку», – прокомментировал бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили.
«А его сторонники при этом говорят о голодовке, о революции. Мошенники!», – заявил он в связи с тем, что в субботу у Руставской тюрьмы собираются сторонники Саакашвили.
«Все у них лживое – адвокаты, правозащитники, партийные телеканалы, визитеры. Ваш вождь – лжец!», – сказал Леван Николеишвили.
По его словам, «соучастниками мошенничества становятся все сторонники Саакашвили».
Эксперт Эдишер Гвенетадзе заявил, что отбывающий шестилетнее заключение «Саакашвили является политическим шарлатаном», который готов на все ради возвращения к власти.
Накануне министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал удовлетворительным состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили и опроверг информацию о его голодовке. По его словам, Саакашвили за два дня после поступления в тюрьму (1 октября) получил банковскую карту, купил продукты, но отказался от них. Спустя некоторое время он купил каши и натуральные соки. «Он также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами», – сказал министр. Отвечая на вопрос журналиста, принимает ли Саакашвили пищу, он ответил утвердительно. Брегадзе подчеркнул, что состояние Саакашвили стабильное, показатели жизнедеятельности в норме.
Президент страны Саломе Зурабишвили сообщила, что ее позиция остается неизменной – она никогда не помилует заключенного Саакашвили.
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Захарова раскрыла подоплеку строительства стен в Юго-Восточной Европе
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Юго-Восточной Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
Захарова написала в Telegram, что Литва начала строить заграждения на границе с Белоруссией из-за притока мигрантов, «на первых участках уже установлен стальной забор высотой три–четыре метра». Также Польша планирует возвести стену – «5,5 метров в высоту и оборудованную датчиками движения».
«Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе. Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена «кого надо» стена, о нее можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену «неправильную», – отметила она.
Официальный представитель МИД напомнила, что недавно «немецкие СМИ опубликовали шокирующие расследование и видео с границ Евросоюза», которое наглядно демонстрирует, как «высокие правочеловеческие стандарты» в «полном соответствии с ценностями Европы» применяются на практике».
«Мужчины спортивного телосложения в специальной униформе без опознавательных знаков на хорватской границе избивают прибывших из стран Южной Азии мигрантов дубинками и орут на них: «Валите в Боснию!» Этот ролик стал документальным подтверждением сообщений таких НПО, как «Сеть по нарушению прав на границе», которые собрали целую коллекцию свидетельств о целенаправленной противозаконной программе выдавливания мигрантов за пределы границ ЕС специальными «командами», – пояснила Захарова.
Выяснилось также, что «эти «команды» составлены из сотрудников особых отделов полиции еэсовских стран, специально натренированных для разборок с уличными бандами, многие из них – ветераны балканских войн 90-х».
Аналогично и на южных границах Евросоюза: журналисты выяснили, что европейские страны выделили странам Юго-Восточной Европы 532 млн евро на «защиту границ». По мнению Захаровой, «очевидно, что часть этих денег пошла на содержание «команд». Кроме того, «граждане ЕС, уверены журналисты, платят даже за униформы этих вышибал, приобретая их на общееэсовские налоги».
«Как вам такая концовка моего поста: «Теперь понятно, почему настолько спокойно в Европе относятся к тому филиалу ада, который разворачивается руками Варшавы и Вильнюса на восточной границе ЕС с Белоруссией. Этот сознательный шаг укладывается в общую концепцию миграционной политики ЕС. В нем нет места ни европейскому праву, ни Женевской конвенции о статусе беженцев, ни простому людскому состраданию»? Неплохо, да? Факты и эмоции смешаны в нужной пропорции для создания эффекта. Но я так пост не завершу. Потому что, несмотря на всю дикость происходящего, это еще не все», – отметила представитель МИД России.
Она подчеркнула, что «нечеловеческая борьба с проникновением мигрантов в ЕС путем их физического выпихивания и материального спонсирования попрания всех правочеловеческих доктрин вместе взятых сопровождается не просто легальным, но официальным ввозом в Европу тысяч беженцев из Афганистана». Захарова отметила, что это напоминает ситуацию, описанную в книге Рудольфа Эриха Распе «Полконя. Приключения барона Мюнхаузена»: «Конь пил и никак не мог утолить свою жажду. Прошло несколько часов, а он все не отрывался от колодца. Что за чудо! Я был изумлен. Но вдруг позади меня послышался странный плеск. Я посмотрел назад и от удивления чуть не свалился с седла. Оказалось, что вся задняя часть моего коня была отрезана начисто и вода, которую он пил, свободно выливалась позади, не задерживаясь у него в животе! От этого за моей спиной образовалось обширное озеро. Я был ошеломлен. Что за странность?»
«Странность – не то слово. Может, и стену строят не столько от проникновения мигрантов в Евросоюз, сколько для их сохранения в его границах?» – заключила Захарова.
Ранее глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Венгрия потребовала от ЕС покрыть расходы на строительство заборов от мигрантов.
В США восхитились российским самолетом-разведчиком А-50У
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Обновленная версия «летающего радара» А-50У является одним из ключевых элементов успеха российской обороны и разведки, считает сотрудник американского Центра национальных интересов Марк Эпископос.
Российский самолет-разведчик А-50У привлек внимание экспертов американского журнала National Interest. Модернизация проводилась Авиационным заводом имени Бериева и Концерном радиостроения «Вега». Издание отмечает, что основным обновлением российского самолета стало улучшение работы радиотехнического комплекса «Шмель-М», кроме того, были усовершенствованы летные и боевые характеристики А-50У, передает РИА «Новости».
«Производитель заявляет, что сам радиолокационный купол легче за счет современных компонентов «Шмель-М». Он также более эффективен, поскольку способен отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 километров и наземные цели на расстоянии до 300 километров. Он может одновременно отслеживать около 300 наземных или 40 воздушных целей», – пишет Эпископос.
Автор считает, что США стоит обратить внимание на интерес других государств к А-50У, который зарекомендовал себя еще в Сирии. Экспортные версии российского самолета уже находятся на иностранном вооружении.
«A-50У похож на американский Boeing E-3 Sentry по конструкции и функциям, однако еще не известно, как эти два самолета сравниваются в реальных характеристиках. Специально произведенный экспортный вариант оригинального A-50, A-50I, был изготовлен с израильской РЛС EL/W-2090 Phalcon и продан в Индию. Учитывая агрессивную стратегию Кремля по экспорту вооружений в последнее десятилетие, кажется весьма вероятным, что Индия рассматривается как потенциальный покупатель А-50У по мере того, как он продвигается в своем массовом производстве», – заявляет эксперт.
Самолет А-50У предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты автоматизированных систем управления Вооруженных сил, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.
Ранее в США назвали главный козырь российского Су-25.
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Задержан четвертый подозреваемый в нападении на отца с сыном в Новой Москве
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Четвертый подозреваемый в деле о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве задержан правоохранительными органами, его уже доставили в полицию.
Задержанным оказался мужчина 2002 года рождения, передает «МВД Медиа». Подозреваемый доставлен в территориальное подразделение полиции.
До этого стало известно, что подозреваемые в нападении на отца с сыном в новой Москве выдвинули версию о самообороне.
Напомним, в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько мужчин напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением.
Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших были с ножами.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью «Покушение на убийство».
Мать двух братьев, которые напали на отца с ребенком в Новой Москве, рассказала, что ее дети раньше не участвовали в конфликтах и даже в школе никогда не дрались.
Россия потребовала компенсацию от США за простой дипсобственности
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Россия требует от Соединенных Штатов компенсации за простой изъятой дипломатической собственности, заявил советник-посланник российского посольства в США Сергей Кошелев.
«Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли», – слова Кошелева из интервью RTVI.
Всего США конфисковали шесть объектов. «Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности. Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов», – сказал он.
Кошелев также сообщил, что российское посольство на протяжении последних лет примерно 470 раз обращалось в Госдепартамент с просьбой разрешить посетить данные объекты, провести инвентаризацию и осмотреть состояние сооружений и зданий. Американская сторона каждый раз отвечала отказом.
Он добавил, что ответственность за поддержание зданий в нормальном состоянии несет посольство. Это означает, что если случится какая-либо авария, и пострадает здание или соседние объекты, то претензии предъявят российской стороне.
«Даже если мы договоримся и нам вернут подобные объекты, это будет очень серьезная и очень большая проблема – привести их в нормальное состояние», – подытожил советник-посланник.
Также Кошелев заявил, что дипломаты из России и США в ближайшие дни проведут «консультации по двухсторонним раздражителям», в ходе встречи будут решаться вопросы консульского обеспечения.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предлагает США остановить «маховик эскалации» и начать взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. По ее словам, на каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ.
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства, по версии американской стороны, возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
После драки в подмосковном Лыткарино с тремя пострадавшими возбуждено дело
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В результате конфликта в подмосковном Лыткарино, где несколько человек напали на мужчину, пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
«31 октября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные избивают мужчину на улице Ленина в Лыткарине. Полицейские, прибыв на место, установили, что между группой лиц произошел конфликт, в результате которого три человека обратились в медицинское учреждение за помощью», – приводит ТАСС сообщение полиции.
Вместе с тем, в прокуратуре области уточнили, что инцидент произошел вечером 31 октября во дворе около дома 12 на улице Ленина.
«Мужчине из хулиганских побуждений были причинены телесные повреждения, с полученными травмами он госпитализирован», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее в субботу поручил доложить об обстоятельствах избиения мужчины из-за сделанного замечания в подмосковном Лыткарино и забрать дело из полиции при наличии оснований к этому.
До этого стало известно, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько мужчин напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением.
Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших якобы были с ножами.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на более тяжкую статью – «Покушение на убийство».
В субботу стало известно о задержании четвертого подозреваемого. Задержанные выдвинули версию о самообороне.
В Крыму захотели изменить тактику борьбы за скифское золото
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Шанс вернуть крымскую коллекцию скифского золота есть, однако для этого нужно изменить тактику в судебном процессе, заявил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.
Молохов заявил, что «шансы вернуть коллекцию есть, при условии смены команды юристов, избравшую ошибочную тактику невмешательства России в этот процесс», передает РИА «Новости».
«Коллекция крымских сокровищ является неотъемлемой частью музейного фонда нашей страны, федеральной государственной собственностью и в этом качестве не может быть отчуждена в пользу Украины», – подчеркнул он.
По словам Молохова, голландскими адвокатами, представляющими интересы крымских музеев, была избрана тактика ведения процесса, связанная с переводом дела преимущественно в гражданско-правовую плоскость, без обсуждения вопроса о государственно-правовой принадлежности Крыма.
«Занятая нашими иностранными защитниками позиция о том, что мы имеем не межгосударственный спор, а спор четырех крымских музеев с голландским музеем о возвращении экспонатов, всего лишь банальный спор о нарушении прав учреждений культуры, оказалась в итоге глубоко ошибочной. В спор обязательно должна была вступить вслед за Украиной как третье лицо Россия», – добавил он.
Эксперт считает, что возврат коллекции на Украину противоречит не только ряду норм международного права, но и базовым принципам межмузейного обмена, правилам сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой.
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекцию скифского золота вывезли в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, Россия и Украина начали спор о принадлежности коллекции.
Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, суд Амстердама объявил артефакты собственностью Украины. В МИД России назвали это решение политически мотивированным.
В Крыму призвали возбудить уголовное дело о хищении скифского золота после решения суда Нидерландов о судьбе коллекции, а сами музеи признать потерпевшими. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала Киев отказаться от претензий на скифское золото.
Глава Крыма Сергей Аксенов предсказал обнаружение скифского золота в частной коллекции.