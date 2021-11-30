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30 ноября, вторник | Последнее обновление — 12:31 | vz.ru
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Москва пообещала не оставлять без внимания выпад США по религиозным свободам в России
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Недружественный выпад США по поводу религиозных свобод в России не останется без внимания, Россия будет разоблачать стремление Вашингтона использовать религию для реализации внешнеполитических амбиций, заявил посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович.
«Безусловно, очередной американский выпад, вписываясь в ряд других недружественных акций США в отношении нашей страны, не останется без нашего внимания. Будем разоблачать американское стремление использовать религиозный фактор для реализации своих внешнеполитических амбиций. Пример грубого американского давления – это не наш путь», – передает его слова РИА «Новости».
Аскальдович подчеркнул, что в России нет преследований по религиозному признаку.
«Возмущает категоричная американская формулировка «вопиющие нарушения свободы вероисповедания». Приходится вновь и вновь повторять, что в России нет преследований по религиозному признаку, нет заключенных, которых даже с натяжкой можно было бы причислить к «узникам совести». Напомню, что в российском правосудии наказание определяется в зависимости от факта и тяжести административного проступка и уголовного преступления», – указал посол.
Напомним, в декабре 2020 года США внесли в этот список 10 стран, включая Китай, а Россию поместили в «список наблюдения» по тому же вопросу.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Алжир, Коморские Острова, Куба и Никарагуа включены в «список наблюдения» в связи с тем, что их правительства допустили «серьезные нарушения свободы вероисповедания». Блинкен также поместил ряд экстремистских и террористических группировок, включая ИГ* (запрещена в РФ) и «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в перечень субъектов, «вызывающих особую озабоченность» в части соблюдения религиозных свобод.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что религиозная свобода – одна из скреп России.
Рябков назвал формат предстоящих переговоров Путина и Байдена
В Ближайшее время может проясниться ситуация с возможными переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, беседа лидеров, скорее всего, не будет очной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. С учетом совопкупности обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой», – передает его слова РИА «Новости».
Рябков добавил, что формат переговоров пока не определен.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент.
Нарышкин: Украина для США - расходный материал
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«Российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция Соединенных Штатов Америки, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
Нарышкин заявил в интервью Сергею Брилеву в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос о заявлениях американской стороны про якобы готовящееся Россией вторжение на Украину, что «ничего такого не будет», передает РИА «Новости».
«Вообще все, что сейчас происходит вокруг этой темы, это, конечно, такая злонамеренная пропагандистская акция госдепа США (...) Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей средств массовой информации, и руководителей политологических центров Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. И они вокруг этого раздули довольно большой пузырь», – отметил директор СВР.
Он также заявил, что целью США являются попытки «толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть, с новой силой разжечь тот конфликт, который собственно происходит на востоке Украины», причем для Вашингтона Украина – «это такой во всем, во всей этой истории это расходный материал».
«Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны», – добавил Нарышкин.
Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России.
В Кремле в ответ на это заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами». Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью».
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.
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Госдеп: Отъезд российских дипломатов нельзя рассматривать как высылку
США считают, что предстоящий в 2022 году отъезд 54 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку либо карательную меру, заявила на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.
«Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – приводит ее слова ТАСС. По ее словам, США предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским.
Также Портет заявила, что США намерены продолжать консультации с Россией по визовым вопросам
«Равно как Россия предоставляет нашим дипломатам трехлетний срок пребывания в стране, так же и США предупредили Россию около года назад, что ее дипломатам будет предоставлен аналогичный трехлетний срок пребывания», – заявила она.
Это будет способствовать большему паритету в отношениях между двумя странами, отметила она. Портер добавила, что США продолжают обсуждать вопрос сроков пребывания дипломатов с Россией, передает РИА «Новости».
«Это создает больше паритета в наших дипломатических миссиях по мере того, как обе (страны) будут ротировать сотрудников с определенной частотой. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с Россией», – подчеркнула Портер.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов.
Антонов отмечал, что российско-американские консультации по вопросам кибербезопасности развиваются в позитивном русле, но есть некоторые проблемы.
Антонов: США де-факто выдворяют российских дипломатов
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США искажают факты относительно требования к российским дипломатам покинуть страну и что речь идет о фактическом выдворении.
«В госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот», – цитирует заявление Антонова РИА «Новости».
По его словам, именно госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
«В отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США. Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», – отметил посол.
По его словам, «США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства».
«Уверены, что при наличии доброй воли все проблемы можно решить достаточно оперативно. Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий. Наши предложения остаются на «столе переговоров», – заключил Антонов.
Ранее официальный представитель госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России.
Патриарх Кирилл отстранил епископа Феофилакта от церковных постов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно отстранил 72-летнего епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева) от руководства Андреевским мужским монастырем и исполнения обязанностей помощника первого викария патриарха по городу Москве, сообщили в пресс-службе Московского патриархата.
«Временно приостановить исполнение Преосвященным епископом Мытищинским Феофилактом обязанностей наместника Андреевского ставропигиального [подчиняющегося непосредственно патриарху] мужского монастыря, помощника первого викария Святейшего Патриарха по г. Москве, управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы», – приводит ТАСС текст распоряжения патриарха от 27 ноября.
Временное управление обителью предстоятель РПЦ поручил главе синодального отдела по монастырям и монашеству, наместнику Донского монастыря митрополиту Каширскому Феогносту (Гузикову), а временное управление Юго-Западным викариатством – председателю синодального отдела по благотворительности епископу Верейскому Пантелеимону (Шатову), управляющему Восточным викариатством Москвы.
Напомним, епископ Феофилакт был назначен наместником Андреевского монастыря в июле 2013 года. В мае 2021 года он был также освобожден от должности и. о. первого заместителя Управления делами Московской патриархии.
Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как во время литургии в храме епископ ударяет служившего с ним священника по голове. В описании к съемке говорилось, что это произошло в Андреевском монастыре.
Антонов сообщил о высылке 27 российских дипломатов из США в январе
Несколько десятков российских дипломатов будут вынуждены покинуть Соединенные Штаты в январе 2022 года, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», – заявил Антонов в эфире YouTube-канала «Соловье Live», передает РИА «Новости».
Он добавил, что у супруг дипломатов отзывают аккредитацию, а детям не выдают визы. По его словам, это – политика по разъединению семей дипломатов, хотя США и декларируют бережное отношение к семейным традициям.
Ранее в субботу Антонов заявил, что российско-американские консультации по кибербезопасности развиваются в позитивном русле, но есть и ряд серьезных проблем.
Рябков: Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию ситуации в России
Москва не позволит США вмешиваться во внутренние дела России, а на подобные попытки намерена отвечать жестко и решительно, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Мы никому не позволим разговаривать с Россией менторским и высокомерным тоном и тем более совать нос в наши дела. Ответ будет жестким и решительным», – подчеркнул он.
По его словам, Вашингтон не оставляет попыток сдержать развитие России и тратит значительные средства на дестабилизацию ее внутренней обстановки.
«И сегодня недоброжелатели не оставляют попыток сдержать развитие нашего отечества, повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику посредством санкций, шантажа, информационных войн. Действуя, в том числе, через некоммерческие международные организации, Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию ситуации в России», – приводит ТАСС слова Рябкова.
Такие шаги предпринимаются американской стороной «под видом содействия укреплению демократических институтов и гражданского общества», при этом большие средства выделяются на финансирование проектов, способствующих протестным, сепаратистским настроениям.
«Причем делается это под вывеской охраны природы, борьбы с коррупцией, обеспечения гендерного равенства, сохранения этнокультурного разнообразия», – заявил замглавы МИД.
Как отметил Рябков, российская сторона отмечает, что «с годами американская пропаганда и дезинформация приобретают более изощренные формы, мимикрируя под независимые медиа, журналистские расследования и низовые общественные инициативы».
«Информационная война, на которой, как считают американцы и некоторые их союзники, все средства хороши, ведется по всем линиям, в частности в социальных сетях и мессенджерах. Целевая аудитория – молодежь», – заявил Рябков.
Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что США совершили более 100 актов грубого вмешательства в суверенные дела других государств с момента принятия Устава ООН, закрепившего принцип невмешательства, с 1946 по 2000 год.
В Пентагоне заявили, что Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов заявил, что Россия продолжает наращивать численность своих войск рядом с российско-украинской границей.
«Мы внимательно следим за этим, а что касается численности, я бы не стал сейчас здесь давать оценки тому, что мы видим [на границе]. Но я могу сказать, что мы продолжаем видеть передвижения, мы продолжаем видеть увеличение их сил», – прокомментировал он сообщения о якобы находящихся рядом с российско-украинской границей военнослужащих России, передает ТАСС.
По словам Кирби, «это подразделения комбинированного характера. Я говорю о том, это различные виды подразделений, которые продолжают собираться на, или не на, но вблизи украинской границы».
По его словам, США «продолжают с большой тревогой наблюдать за передвижениями российских военных подразделений вблизи границы с Украиной».
Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Рябков заявил об ответе на новую высылку дипломатов из США
Москва ответит на новую высылку российских дипломатов, Вашингтону нужно остановиться, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Обязательно (ответим), и мы предупредили американцев о том, что во избежание дальнейшего сокращения их персонала здесь – мы не хотим этого, но мы не можем не отвечать в таком жанре», – цитирует Рябкова РИА «Новости».
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов.
Антонов отмечал, что российско-американские консультации по вопросам кибербезопасности развиваются в позитивном русле, но есть некоторые проблемы.
Республиканцы блокировали оборонный бюджет из-за «российской угрозы»
Республиканцы заблокировали быстрое принятие в сенате оборонного бюджета на фоне требований обсудить «российскую угрозу», свидетельствуют результаты голосования.
Голосование по прекращению дебатов относительно оборонного бюджета с дальнейшим принятием законопроекта простым большинством не набрало необходимых по процедуре 60 голосов из 100, сообщает РИА «Новости».
Сенат вернулся в понедельник с каникул и должен до конца года успеть обсудить бюджет, оборонный бюджет и принятый палатой представителей масштабный план затрат на социальные расходы и климат стоимостью в 1,8 триллиона долларов. Республиканцы и демократы обвиняют друг друга в попытке принять неоправданные расходы на фоне неясного экономического прогноза и опасений инфляции.
Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
В России заявили об угрозе подрыва ООН из-за «саммита за демократию»
Инициированный США «саммит за демократию» может вызвать новые разногласия и проблемы, а также подорвать ООН, заявил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Запланированный так называемый «саммит за демократию» – достойная сожаления инициатива, которая может подорвать ООН и вызвать новые разногласия и проблемы. История учит нас, что, когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их, ничего хорошего из этого не выходит», – написал дипломат в Twitter.
Ранее Соединенные Штаты пригласили на «Саммит за демократию» 110 стран, но Россию и Китай не позвали. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США хотят приватизировать демократию и провести новые разделительные линии между странами, занимаясь подготовкой «саммита за демократию» без участия России и Китая.
Инициированный США «саммит за демократию» намечен на 9 декабря.
Москва выразила надежду на сворачивание проекта AUKUS по атомным субмаринам
Москва рассчитывает, что по окончании 18 месяцев дополнительной проработки участники AUKUS решат свернуть проект по атомным подлодкам, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Рассчитываем, что в конечном счете здравый смысл возобладает, и по окончании 18 месяцев, которые участники AUKUS сами себе отвели на дополнительную проработку, они придут к выводу о необходимости свернуть реализацию проекта по атомным подводным лодкам с учетом мнения международного сообщества», – приводятся на сайте МИД слова Ульянова.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил премьер-министру Британии Борису Джонсону, что поведение Лондона в ситуации с договором AUKUS не было поведением союзника. По словам Макрона, на его встрече с Джонсоном на полях саммита G20 было решено, что будут сделаны предложения по методике, как можно в ближайшее время урегулировать ситуацию и какие меры могут быть введены в ближайшее время.
Франция лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
В начале ноября Макрон заявил, что Моррисон обманул его по поводу нового партнерства с США и Британией AUKUS.
В Пентагоне заявили об усилении сдерживания России
США по итогам ревизии глобальной дислокации своих войск намерены усилить военное сдерживание России в Европе и создать условия для более эффективной деятельности сил НАТО в регионе, заявила исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин.
«В Европе ревизия глобальной дислокации усиливает заслуживающее доверия военное сдерживание российской агрессии... и позволяет силам НАТО действовать более эффективно», – цитирует ее РИА «Новости». На брифинге в Пентагоне она презентовала основные результаты ревизии.
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Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
Ранее источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17, помимо «Стингеров». Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы. При этом в статье CNN указывается, что в администрации Джо Байдена нет консенсуса в этом вопросе. Некоторые политики считают, что отправка «Стингеров» и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.
Эксперты указали на неприемлемые действия Госдепа в отношении дипломатов России
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«Думаю, США с трудом смогли бы объяснить причину запрета на въезд детям и женам наших дипломатов. Такие действия американцев неприемлемы в дипломатической работе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее посол России в Вашингтоне заявил, что США де-факто выдворяют российских дипломатов и разлучают их с семьями.
Попытка США разлучить семьи российских дипломатов отказом в выдаче им виз – это один из инструментов, направленный на еще большее осложнение работы диппредставительства России, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Дипломатическая практика предполагает, что визы членам семей сотрудников посольства выдаются автоматически. Думаю, США с трудом смогли бы объяснить причину запрета на въезд детям и женам дипломатов. Вероятно, это связано с попыткой Вашингтона дать асимметричный ответ на наши ограничительные меры, которые мы, что характерно, также вводили в ответ на действия США», – сказал эксперт.
В целом такие действия американской стороны он назвал неприемлемыми и непопулярными в дипломатической работе.
«Ситуация действительно очень сложная. Дипломатическая война, продолжающаяся уже несколько лет, довольно сильно ударила по отношениям двух стран. При этом восстановить нормальную работу диппредставительств при наличии политической воли можно прямо сейчас. В этой сфере, в отличие от других, у России и США нет коренных противоречий», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Это показатель того, на каком уровне находятся наши отношения. Я думаю, что это самый низкий уровень со времен холодной войны. Именно поэтому мы видим с обеих сторон постоянные обвинения. Поэтому правых и неправых в дипломатическом конфликте установить довольно сложно», – полагает собеседник.
«Однако обеим странам надо стремиться к налаживанию отношений. Но в связи с общей напряженностью, связанной с заявлениями США о якобы подготовке Россией военной операции на Украине, мы вряд ли увидим в ближайшие недели и месяцы какие-то подвижки в дипломатическом вопросе. Ситуация останется прежней как минимум до проведения онлайн-саммита двух президентов, который, будем надеяться, состоится», – считает Дудаков.
«Что же касается слов Антонова о проведении Соединенными Штатами политики по разъединению семей дипломатов, то такие прецеденты в двусторонних отношениях уже бывали. Хотя и не так часто. Но, безусловно, это обоснованная жалоба со стороны российских дипломатов», – уверен он.
Эксперт сомневается, что обострению дипломатического кризиса поспособствовала деятельность главы Госдепа Энтони Блинкена. «Он продвигает стратегию, предусматривающую заморозку отношений с Россией, чтобы в них не было ни резких ухудшений, ни улучшений, – указал Дудаков. – Вероятно, в этой сфере не сложились женевские договоренности. В каких-то других аспектах политики стало лучше. Видно, что налажен прямой диалог на уровне президентов, а где-то – договоренности просто не заработали. Но как раз это может стать поводом для обсуждения проблемы на предстоящем саммите президентов».
Во вторник посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении. По его словам, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
«В отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США. Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», – отметил посол.
По его словам, «США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства». «Уверены, что при наличии доброй воли все проблемы можно решить достаточно оперативно. Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий. Наши предложения остаются на «столе переговоров», – заключил Антонов.
В то же время официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России. «Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – отметила она.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов.
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В США предрекли катастрофу в случае войны с Россией из-за Украины
В гипотетическом столкновении с Россией из-за Украины США ожидают масштабные потери, заявила отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер.
Коффлер заявила, что «США понесли бы катастрофические потери в войне с такой ядерной державой, как Россия, подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
При этом она не исключила, что в целях «самообороны» Россия прибегнет к превентивному ответу, нанеся разрушительный космический и кибернетический удары по территории США, так как своими недавними испытаниями противоспутниковых ракет Москва продемонстрировала способность сбить американские спутники.
Как только будет нанесен первый удар, в мире вполне может начаться ядерная война и американская энергическая инфраструктура окажется под угрозой, предупредила Коффлер.
Она также напомнила, что никто не смог победить Россию на ее территории: «Достаточно спросить у Наполеона, Гитлера и шведов, чью армию русские войска под командованием Петра I разгромили в 1709 году».
«Так входит ли Украина в число жизненно важных интересов безопасности США? Зависят ли хоть как-то безопасность, территориальная целостность и долгосрочное выживание США от Украины? В обоих случаях ответ – однозначное «нет», – заключила эксперт.
Напомним, в Кремле заявили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
При этом источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер».
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Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.
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