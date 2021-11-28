В Белоруссии заявили о выброшенном литовцами на границу трупе беженца

Захарова назвала объем финансирования оппозиции Белоруссии Западом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, как страны Запада финансируют оппозицию в Белоруссии, выделяя миллионы на СМИ, фонды и НПО.

«(Telegram-канал) «Незыгарь» анонимненько написал о том, что «Офис Тихановской» (это уже мем* из ситкома) получил 4,5 млн долларов от зарубежных фондов на организацию кампании по подсчету голосов на предстоящем референдуме. Честно говоря, не понимаю, кому и зачем понадобилось «раскрывать карты», когда игроки давно не стесняются сдавать крапленые», – написала Захарова в Facebook.

Она напомнила, что в Вене прошло «диковатое мероприятие», в ходе которого «Германия, Австрия, ряд других стран ЕС и Светлана Тихановская обсуждали, как им обустроить Белоруссию».

«Эдакая институализация вмешательства во внутренние дела суверенного государства. На встрече не было журналистов. Зато вовсю бомбил Telegram-канал белорусской оппозиции в изгнании. Задумка участников считывается элементарно – убедить белорусов в древней мудрости о том, что «заграница им поможет». А заодно показать в очередной раз, что на демократию денег не жалко. Это же не 3 тыс. мигрантов на границе, на решение судьбы которых не нашлось рваного евро», – отметила представитель МИД.

Она указала, что «вполне себе официально» в открытых источниках можно найти, «кто и сколько вкладывает в антибелорусский проект». Например, глава Евросовета Шарль Мишель «обещал выделить «народу Белоруссии» 53 млн евро с целью поддержки мирного перехода власти в стране».

«Кому конкретно из народа будут эти деньги перечислены, он не уточнил. Вряд ли той его части, которая ежедневно вкалывает на заводах. Этим раздадут санкции. И Евросоюз этого не скрывает. Ибо почти 4 млн Брюссель сразу готов кинуть на поддержку «жертв политрепрессий» и независимым СМИ – классика», – добавила Захарова.

Вместе с тем Германия «обещала выделить 21 млн евро на развитие «гражданского общества» в стране» в дополнение к уже обещанным «3 млн евро по линии Восточного партнерства и Европейского фонда за демократию».

«То, как «гражданское общество» понимают в Берлине, давно известно. Кого туда включать, тоже решать будут, конечно, не белорусы», – указала дипломат.

Польша «не жалеет денег на «оппозицию» в соседней стране», Варшава заложила 13 млн в бюджет на госпрограмму «Солидарность с Белоруссией», «пообещали выделить 5 млн евро на поддержку и трудоустройство почти 2 тыс. студентов и преподавателей». Также там «не забыли и о пропаганде – 11 млн евро поляки регулярно платят из своего кармана на развитие телеканала «Белсат» и других «независимых» СМИ».

Конгресс США «много лет подряд, каждый год, закладывает в бюджет миллионы долларов на поддержку «независимых» СМИ, в т.ч. новых (включая Telegram-каналы), в 2020 году по этим статьям было освоено 4 млн долларов, в 2021 – пока только 3 млн долларов».

Британия «в два раза увеличил свои дотации «демократической Белоруссии» – до 3 млн фунтов стерлингов», дополнительно пообещала выделить «0,5 млн евро в бюджет «Международной платформы для Белоруссии по привлечению к ответственности» – еще одной оппозиционной зарубежной структуре».

Канада в 2020 году «расщедрилась на 0,5 млн долларов на развитие «независимых» белорусских СМИ и прав женщин, в этом году пообещали еще 2 млн долларов – «гражданскому обществу».

Нидерланды выделили «около 1 млн евро на продвижение «свободной информации» через расположенные в Варшаве НПО».

«Вообще уже не стесняются», – прокомментировала это Захарова.

Чехия «создала целый «Фонд помощи белорусам, подвергшимся преследованию со стороны режима» и сразу зачислила туда почти 0,5 млн евро», кроме того, «еще 0,5 млн евро – от минобразования Чехии, 0,2 млн евро получила из бюджета еще одна платформа – «Гражданская Белоруссия».

Литва, Латвия, Эстония не выделяют много средств, но трио «приютило на своей территории «Офис Тихановской»: оплачивает расходы, охрану, снимает жилье», а зарплату экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «получает из литовского бюджета».

«Очевидно, что все это – только малая часть средств, идущих на содержание «патриотов». Сомнений нет: помогать белорусскому народу заграница собирается традиционным способом: не инвестируя в экономику, а раскачивая страну изнутри. Знаем такой метод помощи. Помним», – заключила Захарова.

Ранее постпред ЕС заявил о невозможности наладить отношения Запада с Минском. При этом днем ранее и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в республике и сложной ситуации на границе с ЕС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность переговоров с лидерами белорусской оппозиции, в том числе с Тихановской.

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