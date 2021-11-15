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Доктор Мясников назвал QR-коды запоздалой мерой
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Если бы QR-коды для посещения общественных мест и поездок на транспорте были введены раньше, удалось бы спасти множество жизней, заявил главный врач московской 71-й больницы Александр Мясников.
«Эта мера сильно запоздала. Идет волна, 40 тысяч заболевших в день. Эта мера не медицинская, а мера принуждения к вакцинации. Сегодня у нас, к счастью, всплеск вакцинации, но на эту волну ковида, на эти смерти это никак не повлияет, потому что от введения первой дозы вакцины до появления защиты должно пройти полтора-два месяца. Если бы мы предприняли эту меру летом, то не потеряли бы 30 тысяч человек. Это цена нашего промедления», – заявил врач в интервью заместителю председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольге Амельченковой, передает «Комсомольская правда».
Мясников добавил, что нельзя отступать, потому что к декабрю волна заболеваний коронавирусом схлынет, но в марте вернется.
«Если мы не хотим по тысяче людей в день терять весной, мы должны довести все до конца. Добровольная вакцинация у нас с треском провалилась, и в этом тоже наша вина. Все из-за слишком благодушного отношения к антиваксерам», – сказал медик.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
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Глава Минздрава заявил о разработке лекарства от коронавируса
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Разработка отечественного препарата, который позволяет прерывать развитие коронавирусной инфекции на начальном этапе, находится на завершающей стадии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Пока, к сожалению, его (лекарства от коронавируса) нет ни у кого, хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», – сказал министр, уточнив, что расскажет, о каком конкретно препарате идет речь, после завершения испытаний.
Говоря о других препаратах, которыми лечат пациентов с ковидом, Мурашко отметил, что в принципе все лекарства есть в наличии. «Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир. Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку», – цитирует его ТАСС.
На прошлой неделе сообщалось, что в России зарегистрировали инъекционный препарат от COVID-19. Первый отечественный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары, сообщали в пресс-службе разработчика – ГК «Промомед».
Ранее глава Минздрава рассказал об эффекте комбинации «Спутника V» и вакцины от гриппа.
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В Австрии решили ввести жесткий локдаун для непривитых от COVID
В Австрии с 15 ноября будет введен жесткий локдаун для непривитых от COVID-19 граждан, заявил канцлер Австрии Александер Шалленберг.
«Мы идем на этот шаг с тяжелым сердцем», – заявил глава австрийского правительства, передает Deutsche Welle.
Решение приняли по итогам конференции правительства с главами федеральных земель.
Новые ограничения вступают в силу уже в полночь. Они не распространяются на детей младше 12 лет.
Шалленберг подчеркнул, что за соблюдением мер будет следить полиция, нарушителей будут наказывать.
По его словам, введение очередного всеобщего локдауна было бы несправедливым по отношению к вакцинированным. Ограничительные меры вводятся пока на период 10 дней, они затронут около 2 млн жителей страны, выход из дома которым будет разрешен только в случаей крайней необходимости, в частности для совершения необходимых покупок или проезда к месту работы.
Напомним, что из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19 в Австрии приняли решение ввести локдаун по всей республике для людей, которые не были привиты или не переболели новым коронавирусом.
Инфекционист назвал возможные сценарии развития коронавируса
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Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik рассказал о том, что может произойти с коронавирусом SARS-CoV-2 в долгосрочной перспективе.
Как отметил специалист по особо опасным инфекциям, варианты дальнейшей эволюции SARS-CoV-2 ученые просчитывают, в том числе, основываясь на знаниях о развитии других вирусов, передает РИА «Новости».
«Атипичная пневмония (SARS) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) – их просто нет, никто не может их найти, они пропали. У них не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить. Думаю, они просто погибли в природе», – сказал Жемчугов.
Существует и другой вариант эволюции вирусов: в ходе мутаций они могут потерять агрессивность и поселиться в организме тех или иных животных, не нанося им вреда, продолжил врач. «Например, такое можно сказать про вирус Эбола: он не убивает больших летучих мышей, на которых живет, а их иммунитет не губит вирус. Но если человек контактирует с кровью (носителя вируса), у него начинается заболевание, происходит вспышка (болезни, вызванной вирусом) Эбола», – пояснил ученый.
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Как отметил специалист по особо опасным инфекциям, у коронавируса есть три варианта развития. «Первый вариант – коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут «иммунный консенсус». Второй вариант – он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, – он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», – объяснил Жемчугов.
Самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин не исключил возможности появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции. Между тем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что российская вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта». Как считает ученый, оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода.
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В Госдуме ответили на критику законопроекта о QR-кодах
Предложение ввести QR-коды для поездок на транспорте является экстренной и временной мерой, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.
В своем Instagram она ответила на шквал сообщений по поводу решения правительства РФ ввести запрет на передвижение в поездах и на самолетах и посещение общественных мест без QR-кода вакцинации.
«Вы негодуете, вы против, вы называете это фашизмом, сегрегацией и даже геноцидом. Мне как историку и преподавателю горько от такой игры в слова, иначе это не назовешь. Фашизм – это как раз не прививаться, когда в мире и в стране массово умирают люди. Почитайте письма Гитлера своим военачальникам, где он приказывает ни в коем случае не проводить вакцинацию местного населения на захваченных территориях. Поймете, что такое фашизм. Сегрегацию устраивает не правительство, а как раз те, кто принципиально не хочет прививаться. Про геноцид даже говорить не буду, не понимаю, как язык поворачивается, когда ежедневно в стране умирают 1000 человек, а в мире – более 8000. И умирают, как правило, те, кто не привился. Вы только вдумайтесь в эти цифры!» – написала Ценаева.
По ее словам, радует, что многие ярые комментаторы прочитали Конституцию. «Конституция гарантирует право на жизнь, друзья, и как раз по ней государство должно делать все для обеспечения этого права. А еще в Конституции кроме главы про права человека есть статья об обязанностях, по которой каждый из нас обязан заботиться о детях и родителях. Мое мнение, что мы обязаны заботиться не только о своем окружении, но еще и о своих соотечественниках», – добавила первый зампред думского комитета.
«Мера с запретом на передвижение и посещение общественных мест без прививки – экстренная и временная. До 1 июня 2022 года. Не боюсь показаться не популярной, повторю то, что уже писала в ответ на комментарии: нет – фашизму, да – вакцинации», – заключила Цунаева.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
На поставленных в Китай российских товарах обнаружили коронавирус
Власти северо-восточного китайского города Хэйхэ в ходе проверки обнаружили образцы COVID-19 на упаковке ряда товаров, импортированных из России, сообщили в городском центре по контролю и профилактике заболеваний.
В сообщении говорится, что в субботу в ходе проверки на одном из складов города, на котором хранились импортированные из России продукты питания, на внешней упаковке нескольких товаров выявлены образцы COVID-19, передает РИА «Новости».
На сайте центра сообщили, что коронавирус был обнаружен на упаковке шоколадных вафель одного из российских производителей, печенья, желейных конфет, а также сухого молока. При этом в ходе проверок упаковок товаров в местах их реализации результаты тестов на COVID-19 оказались отрицательными.
Городские власти призвали жителей, у которых имеется данная продукция, продезинфицировать и запечатать ее, а также незамедлительно связаться с местным центром по контролю и профилактике заболеваний.
В сентябре таможня Китая ввела временный запрет на ввоз морепродуктов двух российских компаний из-за выявления нового коронавируса на упаковках с замороженной рыбой.
За время пандемии от COVID-19 в России умерло около 16 тыс. медиков
Ежедневно от вызываемого коронавирусом заболевания в России погибает 25-30 медиков, всего за время пандемии от COVID-19 в России умерло около 16 тыс. медицинских работников, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в медицинских кругах.
Сейчас порядка 16% всего врачебного персонала страны занимается исключительно лечением пациентов с коронавирусом. Всего численность медицинских работников в государственной системе здравоохранения – около 3 млн человек.
Пандемия унесла в 2021 году жизни более 255 тыс. россиян (по состоянию на 14 ноября 2021 года – 255386 человек), свидетельствуют данные на сайте стопкоронавирус.рф.
Напомним, в пятницу правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
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Как сообщил зампредседателя нижней палаты парламента Сергей Неверов («Единая Россия»), решение о том, когда законопроект о QR-кодах поставить в повестку работы парламентариев, будет принято на совете Госдумы в понедельник, 15 ноября.
Напомним, 1 ноября президент Владимир Путин констатировал, что в России складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тыс. человек в день, такого числа заболевших не было никогда. Он также не исключил возможности появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции. Глава государства предупредил об опасности опоздать с ревакцинацией.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что оптимальный период до ревакцинации от коронавируса составляет полгода. Он также призывал сохранить систему QR-кодов, пока уровень коллективного иммунитета в России не достигнет 80%.
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«Единая Россия» решила поддержать законопроект о QR-кодах
Фракция «Единая Россия» поддержит внесенный в Госдуму законопроект о QR-кодах, заявил депутат Госдумы Виктор Селиверстов.
Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
«Поддержит», – сказал Селиверстов, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
Между тем фракция КПРФ намерена голосовать против законопроекта о QR-кодах.
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В Госдуме призвали определить условия отмены условия отмены QR-кодов в России
Кандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал, что правительство и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом должны определить показатели заболеваемости, при которых отменят QR-коды.
«По-моему мнению, они должны вводиться исключительно для купирования критического состояния в части угрозы перегрузки медицинской инфраструктуры. Действовать очень короткое время, после этого отменяться. Какие-то конкретные показатели должны установить правительство и оперативный штаб», – рассказал он Ura.ru.
По его мнению, это единственные условия, по которым должны работать QR-коды.
«На мой взгляд, эта мера очень сильно ограничивает права человека и может применяться только с этой целью. Для всего остального, что там планируется: для профилактики, усиления приверженности вакцинации эта мера не годится», – считает депутат.
Ранее правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Решение о том, когда поставить проект о QR-кодах в повестку работы Госдумы будет принято на совете Государственной Думы в 15 ноября.
В Кремле прокомментировали закон о QR-кодах
Принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Кабинет министров прежде всего исходит из того, что нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне. Отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности, неизбежности», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, зачем нужны законы о введении QR-кодов, если регионы и сейчас их вводят по собственному усмотрению.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
В понедельник фракция «Единая Россия» сообщила, что поддержит внесенный в Госдуму законопроект о QR-кодах.
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Академик РАН объяснил главное отличие лекарства против COVID-19 от вакцины
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Лекарство помогает исключительно при заражении вирусом, не давая последующей защиты от заболевания, а вакцина работает на будущее и является долгосрочной, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что разработка отечественного препарата, обрывающего течение коронавирусной инфекции на начальном этапе заражения, находится на завершающей стадии. О каком именно препарате идет речь глава ведомства не уточнил.
«Вакцина создает иммунный ответ, то есть это либо образ какой-то, либо отдельные белки того патогена, либо вводится в организм целый ослабленный вирус или бактерия, на которые формируется иммунный ответ. Если он формируется полноценный, то сначала образуются антитела на вирус, а также формируется клеточный иммунитет – клетки памяти, которые узнают этот вирус, когда он попадет в человека и подадут сигнал, после чего организм выработает нужное количество антител для нейтрализации этого вируса», – говорит Зверев.
В зависимости от вакцины, иммунитет может быть продолжительным (от полугода до нескольких десятков лет) или пожизненным (как при вакцинации от полиомиелита), продолжает вирусолог.
«Лекарство – это препарат, который действует непосредственно на сам вирус или какие-то системы организма, которые стимулируют иммунную систему на борьбу с вирусом. Препарат, о котором говорил министр, это тот, который будет действовать непосредственно на вирус: либо будет его связывать, либо разрушать и выводить из организма. То есть, лекарство помогает здесь и сейчас, при заражении, не давая последующей защиты от заболевания. Вакцина же работает на будущее и является долгосрочной», – объясняет академик.
Тем не менее, он отмечает, что после разработки лекарственного препарата требуются годы исследований его влияния на человеческий организм. То есть, специалистам предстоит изучить фармакокинетику, фармакодинамику препарата, его совместимость с другими препаратами, каким группам лиц он подходит и так далее.
«Обычно такие исследования занимают годы. Особенно по безопасности, потому что изучается хроническая токсичность, ведь лекарство применяется не один раз или два, как вакцина, а постоянно. Соответственно, необходимо изучить его влияние на все органы: ткани, кровеносную и сердечно-сосудистую системы, печень и так далее», – рассказывает Зверев.
Собеседник подчеркивает, что если в мире появится настоящий противовирусный препарат от коронавируса, то заболевание попросту будут лечить, не доводя до тяжелого состояния пациентов. Безусловно, это скажется и на масштабах мировой пандемии, поскольку значительно сократится число граждан, переносящих инфекцию, однако лекарство скорее предотвратит некоторые последствия заболевания, но не остановит пандемию в целом.
Ранее в пресс-службе ГК «Промомед» рассказали, что российский инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары.
В конце октября в беседе с газетой ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что в мире на данный момент существует лишь один удачный пример лекарства против вирусного заболевания – это препарат против гепатита С, отмечая, что сам вирус был очень сложен как для лечения, так и для создания терапевтического препарата. Тем не менее, против других вирусных заболеваний, в том числе от коронавирусной инфекции, нетоксичного лекарства пока нет.
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Привитых «Спутником V» туристов решили пускать в Израиль с 1 декабря
Туристы из России, привитые двумя дозами вакцины «Спутник V», смогут въезжать в Израиль с 1 декабря, после урегулирования трудностей технического и юридического характера, сообщили власти Израиля.
Сама российская вакцина признается властями страны уже с 15 ноября, но необходимо урегулировать некоторые трудности, говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении министерств здравоохранения и туризма, а также канцелярии премьера Израиля.
«В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов въезд туристов, вакцинированных «Спутником V», станет возможен с 01.12.21. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений в целях заботы о поддержании здоровья как граждан Израиля, так и туристов, обеспечивая им комфортные условия и приятный туристический опыт. Решено, что с 15.11.21 Израиль официально признает российскую вакцину «Спутник V», – приводит заявление властей Израиля ТАСС.
28 октября сообщалось, что Минздрав Израиля утвердил схему въезда привитых «Спутником V» туристов с 15 ноября.
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Глава Минздрава рассказал об эффекте комбинации «Спутника V» и вакцины от гриппа
Комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Мы уже давали информацию о завершении исследований по сочетанию «Спутника» и вакцины от гриппа. Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее», – передает ТАСС слова министра.
Он также напомнил, что невакцинированные от коронавируса граждане переносят заболевание значительно хуже и потом могут еще долго испытывать проблемы со здоровьем. Наиболее тяжелые осложнения встречаются у людей старшего возраста – фактически среди умерших около 80-90% тех, кому за шестьдесят лет, а количество вакцинированных среди пожилых остается на уровне чуть более 50%, добавил Мурашко. После появления штамма «дельта» больше стали болеть и молодые пациенты, указал он.
«В том числе наблюдаются снижение уровня памяти и когнитивной активности, определенная неврологическая симптоматика, тревожность, утомляемость. К слову, в странах, которые долго находились в локдауне, эти проблемы проявляются более выраженно. Любой человек стремится к свободе. Когда его закрывают в четырех стенах, лишая возможности передвигаться, это сильно бьет по психическому здоровью. Вот и не нужно затягивать процесс вакцинации, иначе не избежать новых ограничительных мер», – отметил министр.
По его словам, разработка отечественного препарата, который позволяет прерывать развитие новой коронавирусной инфекции на начальном этапе, находится на завершающей стадии.
«Пока, к сожалению, его нет ни у кого [лекарства от ковида], хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», – сказал министр, уточнив, что о каком конкретно препарате идет речь расскажет после завершения испытаний.
Говоря о других препаратах, которыми лечат пациентов с ковидом, Мурашко отметил, что в принципе все лекарства есть в наличии. «Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир. Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку», – сказал он.
Ранее Мурашко рассказал о запасах вакцин от коронавируса в регионах.
В России выявили 38,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 38 420 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2664 (6,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3789, Санкт-Петербурге – 2968, Московской области – 2666.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 109 094 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1211 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 256 597 человек.
Накануне, 14 ноября, в России выявили 38 823 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 403.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Познер призвал власти проявить больше жесткости в вопросе вакцинации
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Журналист и телеведущий Владимир Познер призвал власти России быть более жесткими в вопросе вакцинации от коронавируса.
«Я сейчас был в поездке в некоторых западных странах, там обстоит это очень жестко. Вы не можете зайти ни в одно общественное место, в том числе, общественный транспорт, не имея QR-кода. Вы просто не можете, вас не пустят. Вы можете не вакцинироваться, но никуда не попадете – ни на стадион, ни в музей, ни в кинотеатр, никуда абсолютно. Таким образом говорят людям, либо вы принимаете это, делаете это и живете, как нормальный человек, либо каждые 48 часов вы делаете ПЦР, с этим вы тоже можете ходить. Или вы не делаете, тогда вы не попадаете никуда. Я сторонник такой жесткой меры», – приводятся его слова в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Между тем главный врач московской 71 больницы Александр Мясников заявил, что если бы QR-коды для посещения общественных мест и поездок на транспорте были введены раньше, то удалось бы спасти множество жизней, Он пояснил, что эта мера не медицинская, а мера принуждения к вакцинации.
Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.
Главврач московской больницы рассказал, как мотивировал людей в магазине привиться
Главный врач московской городской клинической больницы № 15 им. Филатова Валерий Вечорко рассказал, что после беседы в магазине незнакомая ему пара приняла решение привиться от COVID-19.
По его словам, после того, как он снялся в социальном ролике о важности вакцинации, к нему в магазине подошли мужчина и женщина, они сначала уточнили, правда ли он снимался в соцролике.
«У нас состоялся с ними разговор, он занял минут 15 – мне пришлось убеждать эту пару, что вакцинация спасла мир от многих инфекций, в том числе от кори, чумы. Я много использовал слов для убеждения – о нашей повседневной работе, о тяжелых пациентах. В конце разговора я понял, что они приняли решение вакцинироваться после разговора со мной», – рассказал Вечорко в интервью РИА «Новости».
Он отметил, что часто использует факт об улучшении качества жизни, увеличении продолжительности в разговоре о вакцине. Врач добавил, что избавлению от многих инфекционных заболеваний человечество обязано вакцинации.
«Оспа, холера, чума, полиомиелит – все эти болезни побеждены с помощью прививок. Отрицать это не просто бессмысленно, это безответственно», – заключил эксперт.
Вечорко отметил, что сам уже переболел коронавирусом, как и вся его семья, которая полностью разделяет его отношение к вопросу вакцинации.
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