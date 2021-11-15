Доктор Мясников назвал QR-коды запоздалой мерой

Если бы QR-коды для посещения общественных мест и поездок на транспорте были введены раньше, удалось бы спасти множество жизней, заявил главный врач московской 71-й больницы Александр Мясников.

«Эта мера сильно запоздала. Идет волна, 40 тысяч заболевших в день. Эта мера не медицинская, а мера принуждения к вакцинации. Сегодня у нас, к счастью, всплеск вакцинации, но на эту волну ковида, на эти смерти это никак не повлияет, потому что от введения первой дозы вакцины до появления защиты должно пройти полтора-два месяца. Если бы мы предприняли эту меру летом, то не потеряли бы 30 тысяч человек. Это цена нашего промедления», – заявил врач в интервью заместителю председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольге Амельченковой, передает «Комсомольская правда».

Мясников добавил, что нельзя отступать, потому что к декабрю волна заболеваний коронавирусом схлынет, но в марте вернется.

«Если мы не хотим по тысяче людей в день терять весной, мы должны довести все до конца. Добровольная вакцинация у нас с треском провалилась, и в этом тоже наша вина. Все из-за слишком благодушного отношения к антиваксерам», – сказал медик.

Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

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