Руссо обвинил Пригожина в заговоре

Эстрадный исполнитель Авраам Руссо назвал себя жертвой заговора бизнесмена Тельмана Исмаилова и продюсера Иосифа Пригожина.

Руссо рассказал, как «на пике популярности» у него «вдруг начали возникать конфликты с разных сторон». «Я не понимал, почему их так много. Что я делаю не так? Ведь я – мирный артист, муравья не обижу», – приводит его слова «Комсомольская правда».

Как заявил артист, он «понял, что все началось с приходом» в его «жизнь и работу Пригожина», который «увидел, что сможет зарабатывать». Руссо не исключил, что у продюсера «были добрые намерения – делать кучу концертов, но в итоге закончилось тем, что он объединился» с Исмаиловым.

По мнению артиста, «это был заговор». Руссо заявил: «Они оба были сильными: один – миллиардер с огромными связями до сих пор, другой – акула шоу-бизнеса, знающий всех продюсеров, который мог воевать со мной на территории шоу-бизнеса». Руссо сказал, что «с двух сторон получил такую атаку».

«Поэтому в 2004 году, когда меня избивали в гостинице «Прага», это было «воспитанием», как они понимали. Чтобы я стал их рабом. Эти люди мыслят иначе. Врагу не пожелаю с ними связаться», – сказал он.

Руссо рассказал, что в 2006 году «ушел от Пригожина», которому «было это вдвойне неприятно». По словам Руссо, Пригожин назвал его «ходячим мешком денег», а «потом наговорил кучу неправды» о том, что Руссо в качестве компенсации за избиение принял огромную сумму денег в валюте, потому и не заявил в полицию.

«Это ложь! Пригожин тогда сказал «Я порву последнюю рубашку, но дойдут до конца». В российском шоу-бизнесе не должно быть криминала, но, к сожалению, он остается. А должен быть за решеткой», – сказал Руссо.