Песков рассказал об уровне антител к коронавирусу у Путина

У президента России Владимира Путина остаются высокие титры антител, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он сам неоднократно говорил, что у него очень высокие титры сохраняются после вакцинации основной. Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендаций врачей. Конечно же, безопасность президента и его здоровье – это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее Песков сообщал, что Путин, который ранее говорил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.

Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.