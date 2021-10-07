Сторонников Саакашвили высмеяли за белое белье

Грузинская телеведущая Нанука Жоржолиани, известная своими симпатиями к Михаилу Саакашвили, призвала жителей страны вывешивать в поддержку арестованного экс-президента полотенца и белье белого цвета, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Если вы думаете, что Саакашвили не должен сидеть в тюрьме, повесьте на веревку или в окне белое полотенце или майку, что-то белое, пусть (власти) видят, как много тех, кто против его заключения», – сказала она в прямом эфире.

В соцсетях ведущую высмеяли. Пользователи пишут, что «люди перестали вывешивать белье, чтобы про них не думали, что они поддержали этот почин», а также предлагают девушкам, поддерживающим экс-президента, «вывешивать белые трусы».

«Это уже не смешно, – отмечает один из пользователей. – Это ненормальные, неадекватные люди (сторонники Саакашвили). Это – путь в психбольницу».

Ранее в среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «с улыбкой вошел в тюрьму, а сейчас думает только о том, как из нее выйти». В открытом письме Ираклия Гарибашвили отмечено, что «психологическое и психическое состояние Саакашвили в тюрьме радикально изменилось».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД