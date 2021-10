Россия предупредила о превращении космоса в арену конфликтов Российский «киноэкипаж» посетил американский сегмент МКС 7 октября 2021, 08:44 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский «киноэкипаж», снимающий на МКС художественный фильм с рабочим названием «Вызов», побывал на американском сегменте станции, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА. Согласно переговорам, «киноэкипаж» – космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд – провел в европейском модуле Columbus, входящем в состав американского сегмента МКС, приватные медицинские конференции, передает РИА Новости. Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж уже высадился на станции. Ракета-носитель «Союз-2.1.а» во вторник с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме. На корабле прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче.

Западные СМИ отреагировали на полет первого киноэкипажа на МКС 6 октября 2021, 10:35

«Россия в этом году объявила, что возобновляет свою программу космического туризма, чтобы доставлять на МКС платных авантюристов. После десятилетнего перерыва Россия отправит на МКС двух японских туристов», – напоминает The Sun. Издание Guardian отметило достижения СССР в освоении космоса, указав, что у страны множество рекордов: «Первый спутник, первая собака в космосе, первый мужчина, первая женщина». Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж уже высадился на станции. Ракета-носитель «Союз-2.1.а» с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура во вторник, в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме. На корабле прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче. Ургант сравнил дом Королева на Байконуре и квартиру Наташи Королевой в Москве 5 октября 2021, 04:25

Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант рассказал о доме, в котором жил советский конструктор ракетной техники Сергей Королев на Байконуре. Ургант в эфире своей программы на Первом канале рассказал, что посетил «домики», в одном из которых «ночевал Юрий Гагарин», а в другом «жил на Байконуре Сергей Павлович Королев». Оценивая жилище Королева, Ургант обратил внимание на то, что дом «простой», «совершенно спартанский», в нем «очень скромные условия». «Если сравнивать это с квартирой Наташи Королевой в Москве – это просто колоссальная пропасть, хотя Наташа не так много сделала для российской космонавтики. Разве что она долгие годы живет с ракетоносителем»,– заявил ведущий. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем на борту, запланирован на 5 октября. В основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС. Космонавт объяснил целесообразность съемки кино на МКС 5 октября 2021, 18:45

В случае удачного результата по окончанию полета на МКС киноэкипажа данное направление может быть популяризировано, что принесет космической отрасли дополнительные денежные средства, сказал газете ВЗГЛЯД действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко. В Роскосмосе сообщили, что космический корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем, на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, долетел до Международной космической станции (МКС), пристыковавшись к модулю «Рассвет». Все члены корабля успешно высадились на борт станции. «Данный экипаж летит на МКС для того, чтобы выполнить съемки фильма. Это их работа, которую они и будут выполнять. Пока сложно оценивать целесообразность той или иной работы. Если специалисты, которые занимаются съемками, считают, что необходимо делать натурные съемки в условиях невесомости, значит, вероятно, есть смысл это делать», – говорит Борисенко. Он отмечает, что в случае удачного результата данное направление может быть популяризировано, что принесет космической отрасли дополнительные денежные средства. «Если специалисты киноотрасли готовы финансировать эти полеты, то почему бы и нет?» – задается вопросом космонавт. Кроме того, он подчеркнул, что в зависимости от того, какие задачи будут стоять, на МКС или любые другие станции могут отправить экипаж и другой профессии. «Понятно, что на сегодняшний момент, наверное, юристы и бухгалтеры на МКС не нужны. Но я не исключаю, что в зависимости от задач, которые могут встать, туда отправятся и люди других, возможно, совершенно неожиданных профессий», – заключил Борисенко. «Союз МС» с первым в истории киноэкипажем вышел на орбиту 5 октября 2021, 12:09

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к станции, сообщил диктор на космодроме Байконур. Ракета «Союз-2.1а» была запущена во вторник с 31-й площадки Байконура в 11.55 мск. Сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно 3 часа 17 минут. Стыковка с модулем «Рассвет» Международной космической станции запланирована на 15.12 мск этого же дня, передает ТАСС. Ранее ракета «Союз» с первым в мире киноэкипажем стартовала с Байконура. «Союз» с киноэкипажем пристыковался к МКС 5 октября 2021, 15:33

Экипаж МКС проверит герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС, после этого киноэкипаж сможет перейти на станцию. Напомним, во вторник «Союз МС-19» с первым в истории киноэкипажем отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к станции. НАСА пригласило российского космонавта полететь к МКС на Crew Dragon 6 октября 2021, 21:14

НАСА надеется, что космонавт из России войдет в состав миссии Crew-5 и полетит на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon осенью 2022 года. «На прошлой неделе я был в Москве..., мы проделали некоторую работу (в переговорах по обмену экипажами)..., наша цель – чтобы российский космонавт вошел в состав Crew-5», – заявил на брифинге руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано, передает РИА «Новости». По его словам, американская сторона представила свой проект соглашения Роскосмосу, теперь дело за российским ведомством, после чего соглашение должно быть утверждено правительствами двух стран. Представитель НАСА Кэти Лудерс заявила, что работа с российскими партнерами над «стратегией обмена экипажами» продолжается. Ранее в среду НАСА объявило, что в состав Crew-5 войдут астронавты НАСА Николь Манн и Джо Кассада, имена остальных участников миссии назовут позднее. Полет миссии на МКС запланирован на осень 2022 года. Киноэкипаж высадился на МКС 5 октября 2021, 18:19

Экипаж космического корабля «Союз МС-19» в составе космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко перешел на МКС. Прибывших встретили командир МКС Тома Песке и другие члены экипажа, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию Роскосмоса. Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1.а» во вторник с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме. На корабле прибыли космонавт Шкаплеров, актриса Пересильд и режиссер Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче. Запуск станции «Луна-25» отложили еще на два месяца 5 октября 2021, 09:19

Автоматическая станция «Луна-25» будет запущена в июле, российско-европейская миссия «Экзомарс» – в сентябре следующего года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «В следующем году в июле мы планируем миссию на Луну («Луна-25»). <...> Ну а сентябрь – это у нас «Экзомарс», девятимесячная миссия на Марс», – передает ТАСС слова Рогозина в эфире Первого канала. Ранее Роскосмос перенес запуск станции «Луна-25» с октября 2021 года на май 2022 года. Главная задача миссии «Луна-25» – отработка технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны. Напомним, генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков заявил, что незавершенные огневые испытания двигательной установки и отработка систем автоматической станции «Луна-25» не позволяют осуществить ее запуск в октябре 2021 года. Космонавт назвал далеким от реальности сюжет фильма «Вызов» 4 октября 2021, 11:59

Сценарий фильма «Вызов» о проведении хирургической операции на МКС является художественным вымыслом, такая медицинская помощь в реальности невозможна, рассказал инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов. «При современном развитии космической медицины и концепции оказания медицинской помощи на станции – нет», – передает РИА Новости ответ Котова на вопрос о реальности сюжета фильма о проведении операции в космосе. По его словам, существует перечень заболеваний, медицинская помощь при которых может быть оказана на борту МКС. Речь, в первую очередь, идет о реанимационных мероприятиях. Для этого на станции имеется соответствующее медицинское оборудование, а два члена экипажа проходят подготовку в качестве парамедиков. «С точки зрения хирургии, максимум на станции можно зашить сосуд, пришить кожный лоскут. Никаких полостных операций, никаких серьезных сосудистых операций, никакой нейрохирургии», – сказал он. По словам Котова, если у члена экипажа на МКС возникли проблемы со здоровьем, то для купирования заболевания имеются аптечки с различными медикаментами, а то, что нельзя вылечить с их помощью, решается экстренной эвакуацией со станции. «Такая концепция на околоземной орбите себя оправдала и считается оптимальной. Не существует таких резких заболеваний, которые не позволили бы человеку за четыре-восемь часов спуститься на Землю для получения квалифицированной медицинской помощи», – рассказал космонавт. Сюжет фильма до сих пор держится в секрете. Но, как ранее сообщил источник, знакомый с ситуацией, фильм будет посвящен тому, что один из космонавтов на МКС нуждается в хирургической операции, по медицинским показаниям его не могут вернуть на Землю, поэтому принимается решение отправить в космос врача. Им оказывается главная героиня фильма, которую в экстренном порядке готовят к полету. В последующем режиссер фильма Клим Шипенко подтвердил информацию, что сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов. По словам Котова, российскую актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые 5 октября отправятся на МКС, в первые дни ждет тошнота, отекшее от прилива крови к голове лицо, мигрени и трудности координации движений. «После выхода на орбиту может возникать небольшая иллюзия обратного кувырка, головокружение, но, как правило, за три часа полета сложно получить какие-то болезненные реакции. Самое интересное начнется после стыковки к МКС, начнется период адаптации к невесомости», – рассказал Котов. По его словам, адаптация к невесомости занимает до пяти дней, при этом наземные тесты и подготовка не могут заранее показать, кто из участников полета как будет переносить невесомость. «Было множество случаев, когда при тренировках на Земле человек прекрасно переносил все центрифуги, качели, кресла, а в космосе был никакой», – рассказал он. Космонавт уточнил, что всех членов отправляющегося на МКС экипажа ждет три типа проблем: вестибулярно-вегетативные расстройства, гемодинамические изменения и сенсорно-моторные нарушения. Симптомами первого являются тошнота и рвота, низкая физическая активность. Второе – это перераспределение крови, которая из-за отсутствия гравитации прильнет к голове. «Это вызывает головные боли, мигрени, отек лица, снижение аппетита», – рассказал космонавт. Третье – это проблемы с координацией. «Точные движения и самостоятельные перелеты по станции в этот период будут невозможны. Попытка перелететь, оттолкнувшись ногами, может привести к травмам, ударам. В физике как: действие равно противодействию. Сильные мышцы ног, адаптированные держать вес тела, дадут импульс, а тормозить придется более слабыми мышцами руками. Не понимая, как затормозить, новички раскидывают ноги и руки «звездочкой», пытаясь зацепиться за окружающие предметы, а в итоге сгребают все за собой, как грейдер. Нередка картина, когда вслед за новичком летит облако предметов – камеры, ручки, блокноты, аппаратура», – рассказал космонавт. Чтобы пережить фазу адаптации, в корабле «Союз» и на МКС имеются специализированные аптечки для устранения симптомов болезни движения. Но у них есть побочный эффект – седативное действие препаратов. «В моей практике был случай, когда человек проспал на препаратах почти два дня, приходя в себя, пытаясь что-то поесть», – рассказал Котов. По его словам, киноэкипажу утром в день старта могут предложить выпить шампанского и, по желанию, очистить кишечник. «Такая традиция (поднять бокал с шампанским утром в день вылета) действительно существует. Будет или не будет она выполнена в этот раз, не знаю. И речь, конечно, идет не о полном бокале шампанского. Наливают, скорее, для вида. Не все космонавты, особенно командиры экипажей, даже пригубляют напиток. А некоторые зачастую наливают обычную воду», – рассказал космонавт. По его словам, речь идет о церемонии прощания, когда дублеры экипажа, сотрудники Центра подготовки космонавтов и родные членов улетающей экспедиции говорят напутственные слова, а сам экипаж - слова благодарности. Именно в этот момент в руках экипаж держит бокалы с шампанским. «Не в наших традициях во время речи стоять с пустыми руками», – рассказал Котов.



Помимо того, еще одной особенностью перед выездом из гостиницы для надевания скафандров и последующего выезда на стартовую площадку, является возможность очистки кишечника клизмой перед полетом. Особенно актуально это было при двухсуточном полете на станцию в корабле «Союз», однако киноэкипаж полетит по трехчасовой схеме, поэтому для них эта проблема не столь актуальна. «Все на усмотрение члена экипажа. Процедура направлена на практический результат, поскольку, если откровенно говорить, туалет на корабле крайне неудобен для «подхода номер два». Неудобно как для самого участника полета, так и для других членов его экипажа. Двухсуточная программа полета мотивировала экипаж снять эту проблему. При быстрой схеме полета актуальность этого вопроса гораздо ниже», – сказал Котов. Он добавил, что Пересильд и Шипенко предстоит пережить трудные минуты: нарастающее волнение, перегрузки и удары. «Внутри корабля темно, светит одна тусклая лампочка. Помогут пристегнуться. Затем начнут закрывать крышку входных люков. Тем, кто боится замкнутых пространств, в этот момент не позавидуешь. Командиру до старта будет чем заняться, он летит один, без бортинженера. А вот участникам заняться будет нечем. Иллюминаторы закрыты, тусклый свет. Да, включат музыку, будет момент, когда можно будет подремать, пообщаться с членами экипажа, но внутреннее ощущение того, что время идет, что все готовится к пуску, будет нарастать», – рассказал космонавт. Внутри корабля Пересильд и Шипенко будут слышать непривычные для них гул ракеты, щелчки аппаратуры, металлические звуки срабатывания агрегатов. Если погода будет ветреной, то будет ощущаться небольшое покачивание. «Волнение будет постепенно нарастать. Станет понятно, что обратной дороги нет и процесс не остановить, из корабля в гримерку не выйти», – отметил Котов. По его словам, во время полета отделение четырех блоков первой ступени будет ощущаться как удары по корпусу ракеты. Когда отойдет вторая ступень, экипаж переживет наиболее жесткую перегрузку, которая дойдет до 3g – это трехкратное давление веса тела. Затем перегрузка станет минимальной. «Это как воздушная яма при полете на самолете – аналогичные провалы, только намного жестче. А через секунду – пинок, сопоставимый с тем, как если бы в легковую машину въехал грузовик. Вроде мощный удар, но не резкий. Это скорее толчок вперед», – сказал космонавт. Работа двигателей третьей ступени будет восприниматься экипажем как самая спокойная: перегрузка будет расти медленно, вибрации будут почти отсутствовать. «И потом, когда ракета отталкивает корабль, самый сильный удар. Я новичков всегда предупреждал, что в такие моменты происходит удар, словно попал в дорожную аварию. А потом спокойствие. И тут ты понимаешь – все, прилетели. Космос», – рассказал космонавт. В четверг госкомиссия разрешила вывоз «киноракеты» на стартовый комплекс Байконура. Ранее корабль «Союз» перед стартом киноэкипажа доработали для управления одним космонавтом. В основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС. Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким, они проведут на МКС 12 суток. До этого орбита МКС была скорректирована перед прибытием «Союза» со съемочной группой. НАСА впервые протестирует защиту Земли от астероидов 6 октября 2021, 20:59

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) впервые протестирует защиту Земли от потенциально опасных астероидов, сообщает газета The Washington Post. Отмечается, что американское космическое ведомство планирует в ноябре запустить к одному из таких объектов ракету со специальным зондом, который должен будет столкнуться с астероидом и изменить его орбиту, передает ТАСС. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX («Спейс-экс») с зондом DART с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии намечен на 24 ноября на 01.20 по времени Восточного побережья США (09.20 мск). Сообщается, что аппарат DART должен будет отделиться от ракеты и достичь двойного астероида Дидим-Диморф осенью 2022 года. Двойной астероид Дидим-Диморф обращается по орбите вокруг Солнца и в настоящее время не представляет угрозы для нашей планеты, хотя периодически и приближается к Земле. Цель эксперимента заключается в том, чтобы отработать методику. Ранее астероид размером со статую Свободы пролетел рядом с Землей и остался незамеченным НАСА. Космонавт рассказал, почему не выполняется «гагаринская» традиция 4 октября 2021, 10:51

Заложенная первым космонавтом планеты Юрием Гагариным предстартовая традиция помочиться на колесо автобуса перед посадкой в ракету стала неактуальной после введения в гардероб космонавтов подгузников, рассказал инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов. «По поводу «сходить на колесо». С недавних пор во время полета к станции активно стали использоваться подгузники, то есть проблему сняли. К тому же, выйти из автобуса в скафандре не так легко, нужна помощь. Необходимо расшнуровать скафандр, расклеить подгузник, потом все это надеть обратно. Могу сказать, что кто-то выходит, кто-то нет», – цитирует РИА Новости космонавта. По его словам, традиция началась с того, что автобус с первыми космонавтами останавливался на полпути к стартовой площадке и ждал, пока от ракеты отойдет заправочный поезд с компонентами топлива. Цель остановки – обеспечить безопасность космонавтов. Точно с такой же целью автобус останавливается и сейчас. «Ты можешь стоять в ожидании минуту, пять, десять минут. Собственно, с этого традиция и берет свое начало. Стоял автобус, а раз стоит, можно и выйти скоротать время», – рассказал Котов. Сейчас, пояснил он, во время такой остановки вместо того, чтобы члены основной экспедиции выходили из автобуса, наоборот, к ним в автобус приходят члены дублирующего экипажа, чтобы напутствовать, пожелать удачного полета, поскольку дальше дублеры не поедут, они будут смотреть за пуском с наблюдательного пункта. Напомним, в августе 2019 года гендиректор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков рассказал, что новые российские спасательные скафандры «Сокол-М» не получат ширинку, а значит, лишат космонавтов возможности соблюсти гагаринскую традицию – помочиться перед стартом на колесо автобуса. «Союз» с актрисой Пересильд и режиссером Шипенко успешно запустили с Байконура 5 октября 2021, 12:01

Ракета «Союз», которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-19» с первым в мире киноэкипажем, стартовала с космодрома Байконур. Примерно через девять минут пилотируемый корабль отделится от третьей ступени ракеты. Полет до МКС займет примерно 3 часа 17 минут, стыковка с модулем «Рассвет» запланирована на 15:12 мск того же дня. На борту корабля находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они планируют снять первый в мире художественный фильм в космосе, передает ТАСС. Тренировки актрисы и режиссера в Центре подготовки космонавтов проходили с мая. За это время они прошли техническую, физическую, психологическую и другие виды подготовки. Актриса и режиссер летят на МКС, чтобы снять космическую драму под рабочим названием «Вызов» о женщине-враче, которая летит на орбиту для спасения жизни космонавта. В съемках фильма будут принимать участие и российские космонавты: Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Пересильд и Шипенко проведут на орбите 12 суток и вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Новицким, который с апреля находится на МКС. 17 октября Новицкий вернется на Землю, Шкаплеров и Дубров проведут на станции еще 174 суток. Российским членам экипажа МКС предстоит встречать пилотируемые корабли «Союз МС-20» с космическими туристами и «Союз МС-21» с космонавтами, грузовые корабли «Прогресс МС-18», узловой модуль «Причал», выполнить три выхода в открытый космос по интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Ранее во вторник российский космонавт Антон Шкаплеров, который через несколько часа повезет на МКС киноэкипаж, в состав которого вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, перед посадкой в ракету доложил гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину о готовности к полету. На российском сегменте МКС заработал второй туалет 4 октября 2021, 19:20

Второй туалет заработал на российском сегменте Международной космической станции (МКС), который развернут в новом модуле «Наука», следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА. «Готов проверить в боевых условиях», – сказал космонавт Олег Новицкий после завершения подключения туалета в модуле «Наука», передает РИА «Новости». «Разрешаем боевое использование... Присматривайте за этим туалетом», – ответил ему специалист подмосковного Центра управления полетами. На МКС теперь работают три туалета российского производства – в модулях «Звезда», «Наука» и Tranquility. Уже во вторник на МКС полетят актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС. Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким, они проведут на МКС 12 суток. До этого орбита МКС была скорректирована перед прибытием «Союза» со съемочной группой. Напомним, в конце июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. Первый в мире «киноэкипаж» утвердили к полету на МКС 4 октября 2021, 12:53 Текст: Дмитрий Зубарев

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров утверждены к полету на МКС: киногруппа стартует во вторник для съемок на орбите первого художественного фильма с рабочим названием «Вызов», сообщили в пресс-службе Роскосмоса. «Основной и дублирующий экипажи утверждены», – передает РИА Новости сообщение госкорпорации. Экипажи утверждала госкомиссия под председательством гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Он же выступает одним из продюсеров фильма. В основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС. Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким, они проведут на МКС 12 суток. До этого орбита МКС была скорректирована перед прибытием «Союза» со съемочной группой. Напомним, в пятницу «Союз» с кораблем для доставки киноэкипажа на МКС установили на стартовый стол Байконура. Рогозин рассказал о сложностях работы боевого расчета во время старта киноэкипажа 5 октября 2021, 14:57 Текст: Елена Мирошниченко

Ранее пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к станции. Напомним, ракета «Союз» с первым в мире киноэкипажем стартовала с Байконура.