Путин поздравил работников пассажирского автотранспорта с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что благодаря их труду развивается промышленность и повышается качество жизни людей, сообщила пресс-служба Кремля.

«Отрадно, что в отечественном автотранспортном комплексе всегда работали и сегодня трудятся специалисты самой высокой квалификации – настоящие, преданные делу профессионалы», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что автомобильный и городской пассажирский транспорт играет важную роль в укреплении межрегиональных и международных связей, эффективном развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, а также напрямую влияет на качество жизни миллионов людей.

Он добавил, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновляется парк общественного транспорта, на маршруты выходит современная, экологичная и удобная техника, воплощаются в жизнь программы, направленные на внедрение цифровых технологий, передовых логистических и управленческих решений и расширение рынка предоставляемых услуг.

Путин выразил убежденность в том, что работники отрасли и впредь будут с уважением относиться к традициям предшественников и достойно решать поставленные задачи.

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечается в России в последнее воскресенье октября.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, подчеркнув их вклад в запуск масштабных программ.