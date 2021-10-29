Юристы разъяснили правила проведения ремонта в нерабочую неделю

Во время нерабочей недели проводить ремонтные работы в квартирах можно в любой день, если это не праздник и не выходной, заявляют юристы.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов заявил, что объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя не является полностью выходными или праздничными днями, поэтому строительные и шумные работы осуществляются в обычном режиме, передает РИА «Новости».

«Праздником является только 4 ноября, шуметь в этот день нельзя. Также запрещено делать это в классические выходные, то есть в субботу и воскресенье. Установленный для праздничных дней запрет не распространяется на нерабочие дни (29 октября, 1-3 ноября)», – сказал он, уточнив, что пятница (5 ноября) в 2021 году отнесена к выходным дням, соответственно, шуметь в этот день тоже запрещено.

Между тем управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин отметил, что понятие нерабочих дней введено совсем недавно и пока в законодательстве не детализируется, однако, «если следовать духу закона, то в отношении ремонтов корректно в эти дни придерживаться правил выходного дня».

Он напомнил, что в каждом регионе существуют свои правила, ограничивающие время проведения ремонтных работ. В Москве, например, действует закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве». По нему совершать ремонтные работы можно в будни до 19 часов с перерывами в 13.00-15.00.

Административная ответственность за нарушение тишины устанавливается региональным административным законодательством. В среднем по России нарушителей тишины в ночное время ожидает штраф в пределах 1-2 тыс. рублей для граждан.

Если же соседи нарушают закон и шумят в запрещенное время, жильцы дома в праве вызвать полицию, а также обратиться через электронное заявление в прокуратуру или Роспотребнадзор.

Напомним, президент Владимир Путин поддержал предложение правительства о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.