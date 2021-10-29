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Юристы разъяснили правила проведения ремонта в нерабочую неделю
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Во время нерабочей недели проводить ремонтные работы в квартирах можно в любой день, если это не праздник и не выходной, заявляют юристы.
Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов заявил, что объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочая неделя не является полностью выходными или праздничными днями, поэтому строительные и шумные работы осуществляются в обычном режиме, передает РИА «Новости».
«Праздником является только 4 ноября, шуметь в этот день нельзя. Также запрещено делать это в классические выходные, то есть в субботу и воскресенье. Установленный для праздничных дней запрет не распространяется на нерабочие дни (29 октября, 1-3 ноября)», – сказал он, уточнив, что пятница (5 ноября) в 2021 году отнесена к выходным дням, соответственно, шуметь в этот день тоже запрещено.
Между тем управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин отметил, что понятие нерабочих дней введено совсем недавно и пока в законодательстве не детализируется, однако, «если следовать духу закона, то в отношении ремонтов корректно в эти дни придерживаться правил выходного дня».
Он напомнил, что в каждом регионе существуют свои правила, ограничивающие время проведения ремонтных работ. В Москве, например, действует закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве». По нему совершать ремонтные работы можно в будни до 19 часов с перерывами в 13.00-15.00.
Административная ответственность за нарушение тишины устанавливается региональным административным законодательством. В среднем по России нарушителей тишины в ночное время ожидает штраф в пределах 1-2 тыс. рублей для граждан.
Если же соседи нарушают закон и шумят в запрещенное время, жильцы дома в праве вызвать полицию, а также обратиться через электронное заявление в прокуратуру или Роспотребнадзор.
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Напомним, президент Владимир Путин поддержал предложение правительства о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.
Вероятный противник Байдена на будущих выборах подал против него иск
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Иск против администрации США из-за введения требований об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан, подал губернатор штата Флорида Рон Десантис. Он считается наиболее вероятным кандидатом на пост президента от республиканцев в 2024 году.
Как сообщает РИА «Новости», иск направлен против президента Джо Байдена, НАСА и его директора Билла Нельсона, а также ряда других ведомств и руководителей в администрации США. Губернатор и генпрокурор штата считают, что требование о введении мандатов на вакцинацию от коронавируса для сотрудников федерального правительства и его подрядчиков незаконно.
«Люди должны сами делать свой выбор... Чем больше вы пытаетесь насадить что-то, тем больше <...> недоверия вы создаете», – сказал губернатор.
Губернатор выразил уверенность, что с иском «есть большой шанс на успех» и он станет помощью множеству жителей Флориды. Он предположил, что аналогичные иски подадут и другие регионы страны. Губернатор подчеркнул, что иск подан заблаговременно – с тем, чтобы попытаться предотвратить грядущие, по его словам, увольнения.
В начале сентября вскоре после полного утверждения регуляторными органами вакцины от коронавируса компании Pfizer, президент Байден подписал указ, требующий вакцинации от COVID-19 для всех подрядчиков федерального правительства США, требование вступает в силу 8 декабря.
Напомним, 16 сентября стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.
В начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто такой Рон Десантис. Он попал в рейтинг издания The Hill, которое опубликовало список возможных преемников экс-президента США Дональда Трампа. Предполагается, что Десантис наиболее вероятный кандидат на пост президента от республиканцев в 2024 году.
Инфекционист объяснил принцип работы назальной вакцины от COVID-19
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Назальная вакцина создает защитный барьер слизистой оболочки, из-за чего коронавирусу сложнее прицепиться, а затем в организме вырабатываются антитела и интерфероны, сказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что если вакцинированный «Спутником V» человек будет применять назальную вакцину, то это, предположительно, обеспечит ему стопроцентный иммунитет от COVID-19. Он подчеркнул, что так пациент будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот.
«Назальная вакцина в первую очередь создает защитный барьер слизистой оболочки. То есть она становится более эффективной в защите прикрепления вируса. Далее, в организме появляются антитела, вырабатываются интерфероны. Происходит все это, как правило, от нескольких часов после применения до нескольких дней», – говорит Малышев.
Кроме того, поскольку назальная вакцина и инъекционный «Спутник V» работают на разном уровне защиты, конфликтовать они в организме не будут, продолжает врач. Он полагает, что возможно их одновременное использование.
«Подобные вакцины уже делались, и ни раз. Есть целый ряд антибактериальных препаратов, которые воздействуют на слизистую, они уже давно успешно используются в практике. При этом назальная вакцина – это не одноразовое средство защиты, а более долгосрочное», – полагает собеседник.
Использовать подобные препараты постоянно не придется, а только во время подъема заболеваемости, объясняет инфекционист. То есть это преимущественно не отдельное средство защиты, а дополняющее вакцинацию, чтобы повысить противостояние иммунитета к той или иной инфекции. Тем не менее самостоятельно такую назальную вакцину тоже можно будет применять, полагает Малышев, но, скорее всего, результат будет не таким высоким.
Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко рассказала, что назальные вакцины лучше инъекционных с психологической точки зрения, однако они могут формировать иммунный ответ организма немного дольше, нежели прививки.
Власти Эстонии приказали носить маски даже в саунах
С 29 октября в Эстонии вводятся новые ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщило правительство страны.
Указывается, что требование «носить маски во внутренних помещениях распространяется повсеместно». Данное требование касается «всех видов деятельности». Следует предоставить справку от врача, если ношение маски противопоказано по состоянию здоровья, передает РИА «Новости».
Кабмин подчеркнул, что «маски следует носить» как «в театрах, на концертах и в кино», в местах общественного питания, так и «помещениях общего пользования в саунах, спа-центрах, бассейнах и аквапарках». Отмечается, что «при соприкосновении с водой» маски все же «можно снимать».
В Эстонии число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 1995, достигнув 188522, в больницах находятся 542 человека. За время пандемии коронавируса унес 1491 жизнь.
Вакцинация от коронавируса в Эстонии стартовала 27 декабря. В стране разрешены вакцины Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen, а прививки уже поставили более 782 тыс. человек, что составляет половину от всего населения страны. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась к местным жителям с просьбой не ждать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», а вакцинироваться тем, что есть сейчас в стране.
Минздрав Израиля утвердил схему въезда привитых «Спутником V» туристов
Пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля опубликовала правила въезда в страну привитых «Спутником V» иностранных туристов с 15 ноября.
«Схема въезда: вакцинированные иностранные граждане, отвечающее перечисленным условиям, будут допускаться в страну. С 15 ноября 2021 года [допускаются] иностранцы, привитые двумя вакцинами «Спутник V» не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки [в Израиль] с момента второй прививки; вакцинированные бустерной дозой [«Спутника V»], у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации», – приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что иностранные туристы «не могут находиться в стране, находящейся в красной зоне [по угрозе распространения коронавируса] в течение 14 дней до момента въезда в Израиль». Минздрав пока не опубликовал новый список «красных» стран.
Ранее сообщалось, что привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение России в список «красных стран» может сдвинуть сроки. Министр здравоохранения Михаил Мурашко обсудил с коллегой из Израиля Ницаном Горовицем взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавируса, тема требует детального обсуждения и выработки общей позиции.
В Кремле прокомментировали предложение ввести обязательную вакцинацию от COVID
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Решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в России не принималось, нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал, комментируя отношение Кремля к инициативе Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сделать вакцинацию от коронавируса фактически обязательной, но при этом бесплатной даже в частных клиниках, что «пока никаких решений на этот счет не принималось, посмотрим дальше, как развивается ситуация», передает ТАСС.
Он также опроверг сообщения о том, что власти якобы перезапускают информационную кампанию по вакцинации от ковида: «Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация».
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Песков заметил, что информационная кампания – это «как езда на велосипеде, особенно в том, что касается вакцинации, и особенно с учетом специфики подхода наших соотечественников к теме вакцинации».
«Это кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков также назвал прерогативой местных властей введение QR-кодов на общественном транспорте для борьбы с распространением коронавируса. Это также относится и к возможности введения QR-кодов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
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Вместе с тем он констатировал, что темпы вакцинации в России значительно выросли, и выразил надежду, что эта тенденция не ослабнет с завершением режима нерабочих дней.
Ранее социологи развеяли миф о нежелании «дикого русского народа» вакцинироваться.
Между тем в России 28 октября зафиксировали 40 тыс. заболевших коронавирусом за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Стало известно о дефиците вакцины «Спутник Лайт» в Петербурге и Вологде
Запас вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Санкт-Петербурге заканчивается, в настоящее время осталось порядка 35 тысяч доз, сообщили в городском комитете по здравоохранению в Санкт-Петербурге.
«Спутник Лайт» есть в наличии в поликлиниках – порядка 35 тыс. доз. Но этого мало», – приводит РИА «Новости» сообщение властей Петербурга.
По ее словам, поставки вакцин зависят от Минздрава России. Информации о новых поставках «Спутник Лайт» в Петербург пока нет.
По информации комитета, на сегодняшний день общий запас вакцин от коронавируса в Петербурге составляет 713 тыс. доз, в том числе 40 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», 35 тыс. доз «Спутник Лайт», остальное – «Спутник V».
Между тем, власти Вологодской области тоже заявили, что в регионе заканчивается вакцина «Спутник Лайт».
Ранее правительство предложило выделить на лекарства от COVID средства из резервного фонда.
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Мясников объяснил, почему в России повысилась смертность от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым поделился мнением о том, почему в России стали чаще умирать от коронавируса.
Специалист заявил, что COVID-19 можно вылечить и дома, госпитализация нужна при вирусных пневмониях на основе особых показаний.
Высокую температуру можно сбить парацетамолом, обильным питьем и постельным режимом. Ошибка в том, что многие начинают хаотично принимать различные препараты: кроворазжижающие, гормональные и антибиотики, посетовал врач. Такой подход лишь ухудшает течение болезни.
«А еще заболевшие получают кучу мусора в виде якобы противовирусных средств. Я боюсь, это бесконтрольное лечение целой массы людей вместо того, чтобы помогать, может увеличивать смертность», – цитирует Мясникова РИА Новости.
Обращаясь к медикам, он призвал их предупреждать пациентов о вреде употребления лишних лекарств.
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Ранее доктор Мясников назвал
смертельно опасные лекарства. Ими являются нестероидные противовоспалительные препараты, которые могут привести к инфаркту, повышению давления, спровоцировать сосудистые кризы.
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Роспотребнадзор увеличил численность массовых мероприятий для привитых
Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения, где проходят закрытые массовые мероприятия до 70%, при наличии QR-кода.
«Увеличение численности участников мероприятий до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код... наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода», – приводит РИА «Новости» постановление главного санитарного врача России.
При этом решение о разрешении проведения массовых мероприятий принимаются власти регионов, отмечается в документе.
Президент Владимир Путин поддержал предложение правительства о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент.
Глава государства считает важным сбить темпы распространения коронавируса, разрывать цепочки распространения инфекции, не занижать и приукрашивать картину в регионах.
В свою очередь власти Москвы планируют с 30 октября по 7 ноября закрыть торговые центры, рестораны и кафе, а также запретить массовые мероприятия. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник на ресторанном рынке.
Власти Москвы рассказали о перспективах перевода школьников на дистанционку после каникул
Массового перевода школьников в Москве на дистанционное обучение после осенних каникул не будет, заявил заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.
«Нет, не планируется, и, более того, для того, чтобы этот ответ был не просто обещанием, а некоторой нашей уверенностью в том, что мы сделали все возможное, собственно предприняты все необходимые усилия, которые мы отработали ещё в прошлом учебном году», – цитирует чиновника РИА Новости.
Речь шла о минимизации контактов между учащимися и педагогами, а также о вопросах, касающихся санитарно-эпидемиологических требований. Также он заявил, что большая часть учителей в городе уже получили вакцину от коронавируса.
Все это привело к тому, что удалось минимизировать риски, связанные с переходом на дистанционное обучение, подчеркнул Молев.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовал прием заявок от подростков для участия во втором этапе испытаний вакцины от коронавируса. Принять участие в нем могут несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет.
Губернатор Московской области объяснил, почему закрыли рестораны для привитых
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что закрыть рестораны и сферы услуг даже для привитых граждан пришлось ради того, чтобы сбить темпы роста заболеваемости коронавирусом.
«Многие спрашивают, почему я закрываю для тех, кто привился и сделал все добросовестно. Мы это делаем для того, чтобы сбить волну, потому что ситуация требует действий, и бездействие будет исчисляться не деньгами, а более важным», – цитирует Воробьева РИА Новости.
Также он выразил надежду, что с 8 ноября рестораны и сферы услуг начнут работать в привычном режиме, но пропуск будет по QR-кодам. Вероятность того, что система останется даже после нерабочих дней остается высокой, сказал глава региона.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. При необходимости регионы продляют эти дни или вводят локдаун.
В Москве и Подмосковье нерабочие дни начались раньше из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Также в этот период приостанавливают работу предприятия сферы торговли и услуг, кроме аптек и продуктовых магазинов.
Киев обвинил церковь в «российской пропаганде» против вакцинации
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что на Украине якобы действует «российская сеть» агитаторов против вакцинации от COVID-19.
Данилов заявил, что «в СНБО разоблачили целую российскую сеть». Участники сети якобы «атаковали информационное пространство» Украины. По версии Киева, в России «сеть рассказывает: «Вакцинируйтесь, вакцинируйтесь, вакцинируйтесь», а на Украине «наоборот говорит: «Не надо». «И к сожалению, в этом принимает участие церковь», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».
Напомним, на Украине в красной зоне находятся восемь областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская. Данилов предупредил, что страна начала входить в пик пандемии.
Умер ведущий программы «Суд присяжных»
Адвокат, ведущий программы «Суд присяжных» Валерий Степанов умер от коронавируса, сообщил его коллега Рубен Маркарьян.
«Сегодня утром он умер от коронавируса», – передает РИА «Новости» слова адвоката.
«Суд присяжных» – шоу на НТВ, воспроизводящее судебные разбирательства с участием коллегии присяжных. В процессе разбираются уголовные дела, а затем коллегия выносит вердикт.
Посол указал на дискриминационный подход Франции к «Спутнику V»
Отказ Франции считать вакцинированными дипломатов, привитых российским препаратом «Спутник V», является дискриминацией, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.
На встрече в Люксембургском дворце с французской общественной ассоциацией «Пассаж» Мешков отметил, что ситуация с коронавирусом «должна была бы сплотить» государства для «поиска совместного ответа», но «вместо этого разразились споры по поводу признания или непризнания разных вакцин». В результате, как указал посол, «заложниками стали простые люди, пострадала экономика и культурные связи».
Мешков подчеркнул, что в России «всему дипломатическому корпусу, вне зависимости от того, какими вакцинами сотрудники прививались», выдали санитарные пропуска, предложили бесплатные вакцины, которыми «многие воспользовались». Однако во Франции «привитые «Спутником V» считаются невакцинированными». «Что это, если не дискриминационный подход?» – приводит его слова ТАСС.
В рамках режима санитарных пропусков при посещении общественных мест во Франции пропуска выдают только тем, кто вакцинирован препаратами, которые зарегистрированы на территории ЕС.
При этом Мешков напомнил, что «в конце ноября во Франции пройдут крупные международные мероприятия, в том числе в атомной сфере». Он выразил надежду, что будут заключены «интересные российско-французские контракты», передает РИА «Новости» со ссылкой на Passage.
«Вижу, что в последующие месяцы придется объяснять, что Россия не намерена вмешиваться в выборы во Франции. Это выбор французского народа, кто будет президентом Франции. А мы будем готовы работать с тем президентом, которого выберет французский народ», – заявил посол.
Напомним, Франция не пустила российских фигуристов на юниорский Гран-при из-за ограничений, связанных с коронавирусом. МИД заявлял о дискриминации в отношении привитых российскими вакцинами.
Глава Подмосковья назвал процент непривитых среди госпитализированных с диагнозом COVID
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 80% госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье не вакцинированы, большинство из них люди старше 50 лет.
«Мы проанализировали сегодня, очередной раз мы видим на койках восемь человек из десяти, то есть 80% невакцинированных, и как правило, это 50+», – приводит РИА «Новости» слова губернатора.
По его словам, категории людей старше 50 и старше 60 болеют «очень серьезно», а те, кто не привился, «болеют тяжело».
Ранее глава Подмосковья заявил о тысяче госпитализированных с COVID-19 в сутки.
До этого сообщалось, что в больницах Подмосковья более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких отданы для нужд пациентов с коронавирусом, что стало рекордом для региона.
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Оперштаб ответил операторам на просьбу разрешить работу салонов связи в Москве
С 28 октября по 7 ноября салоны сотовой связи в Москве могут обслуживать покупателей онлайн и с помощью доставки, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Оперштаб отметил, что «салонам сотовой связи работать не запрещено». Однако «доступ посетителей в помещения салонов должен быть приостановлен». Указывается, что им разрешено «продавать товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки». Оперштаб пояснил, что «ограничения введены временно и направлены на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией», передает РИА «Новости».
Напомним, компания «Вымпелком» совместно с другими операторами сотовой связи выступила с обращением к властям Москвы с просьбой включить салоны сотой связи в перечень исключений в связи с социальной значимостью, а значит, разрешить работу в нерабочие дни.
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