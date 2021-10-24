Сторонники Саакашвили боятся остановки его сердца

Сторонники Михаила Саакашвили в воскресенье собираются на митинг в его поддержку у Руставской тюрьмы, где он находится со дня ареста 1 октября и держит голодовку, так как опасаются, что у бывшего президента Грузии, главы украинского исполкома реформ перестанет биться сердце, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Самый большой риск сейчас для Саакашвили – возможная остановка сердца», – заявил один из его адвокатов Николоз Гварамия, который в то же время возглавляет оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный»).

Он потребовал перевода Саакашвили в специализированную гражданскую клинику, сообщив, что в случае госпитализации в тюремной больнице экс-президент может быть ликвидирован другими заключенными.

В ответ премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что «маскарад, театр закончатся 30 октября (второй тур муниципальных выборов), народ устал, стыдно просто». По его словам, никаких привилегий у Саакашвили в заключении не будет.

«Будучи президентом, Саакашвили думал, что стоит выше закона, потому он угнетал народ, отнимал бизнес, дома, его партия и его палачи пытали и убивали. Сейчас он просчитался, приехав и оказавшись в тюрьме, где будет сидеть долго», – сказал председатель правительства Грузии.

По его словам, «Саакашвили – лжец, симулянт. Если он решил голодать по собственной воле, то пусть подчиняется правилам администрации тюрьмы и протоколу».

Как сказал Ираклий Гарибашвили, бывший президент добивается перевода в гражданскую клинику, рассчитывая, что сторонники смогут его освободить оттуда.

«Это – большие иллюзии... Все те заключенные, которые голодают, в случае необходимости переводятся в тюремную больницу, где есть все необходимые условия», – отметил он. «Эта позиция пересмотру не подлежит. Голодает Саакашвили или же находится на диете, позже поговорим об этом. В любом случае он сам вредит своему здоровью», – сказал он, отметив, что за здоровьем бывшего президента следит также специальная группа врачей.

Саакашвили уже осужден на три и шесть лет лишения свободы, против него возбуждены и другие дела, в том числе за незаконное пересечение границы Грузии.