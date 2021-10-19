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Патриарх Кирилл предупредил об опасности интернета для школьников
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Учителя должны с особым вниманием отнестись к проблемам, касающимся распространения электронных технологий, поскольку интернет способен перечеркнуть все, что дает школа, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Интернет предоставляет доступ к совершенно разным источникам, в том числе, очень опасным, а это может абсолютно нивелировать все то, чем мы занимаемся в школе, более того, воспитать в детях полное неприятие того, что дает школа. Если интернет станет главным источником информации и главным фактором формирования личности, то мы, оказавшись на периферии, немногого сможем достичь в масштабах всей страны», – цитирует «Интерфакс» патриарха.
По его мнению, педагогам нужно понимать, что они находятся «на передней линии фронта». Он подчеркнул, что нужно научиться воздействовать на сознание молодежи таким образом, чтобы у них вырабатывалось критическое отношение к информационному потоку.
При этом патриарх отметил важным, чтобы дети с интересом воспринимали школьное обучение, поэтому на преподавателей «Основ православной культуры» возложена «титаническая задача».
Ранее патриарх Кирилл поручил создать онлайн-платформу подготовки учителей по основам православной культуры, где специалисты смогут получать методические материалы и задавать вопросы экспертам.
Названы европейские противники членства Украины в ЕС
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Богатые страны Европы не хотят оплачивать вступление Украины в Евросоюз. К таким выводам пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя заявление Владимира Зеленского о бессмысленности вопросов про принятие Украины в ЕС.
«Такие крупные и сильные страны Европы, как Германия, Франция, Нидерланды, выступают против членства Украины в ЕС, поскольку именно они во многом отвечают там за вопросы развития экономики и устойчивости финансовой системы», – полагает немецкий политолог Александр Рар. По его словам, они щепетильно относятся к тому, насколько кандидаты соответствуют установленным нормам и критериям для вступления в Евросоюз.
«Поэтому Украина может забыть об идее вхождения в ЕС, потому что она не соответствует Копенгагенским критериям вступления в Евросоюз, не разделяет ценности стран ЕС и принесет им лишь экономические и финансовые проблемы, – уверен политолог. – Все прекрасно понимают, что Украина не смогла пройти нужный путь, в отличие от той же Польши, и не усвоила сложные уроки для вхождения в европейские институты».
«Однако Польша и страны Балтии продвигают идею вступления Украины в ЕС, следуя собственным интересам. Они рассматривают ее как буфер против России, но этого недостаточно, чтобы войти в ЕС», – констатировал Рар.
«Власти Украины вряд ли оставят свои надежды на вхождение в европейские институты. Киев продолжит торговаться за место в ЕС, потому что у нынешних властей нет альтернативной политической линии», – подчеркнул собеседник.
Схожей точки зрения придерживается и генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Во-первых, Украина структурно не готова к вхождению в европейские институты. Во-вторых, это создаст дополнительные проблемы финансового и административно-управленческого характера для ЕС, – отметил он. –
В частности, оплачивать ее интеграцию придется Германии, Франции, Бельгии, Люксембургу и Нидерландам, которые не испытывают большого желания этим заниматься.
А активные лоббисты вступления страны в ЕС – Польша и страны Балтии – вовсе не пытаются взять на себя это бремя, потому что они сами являются реципиентами структурных фондов Евросоюза».
Кроме того, помимо объективных причин, политолог указал и на целый ряд вопросов двусторонних отношений Украины со странами ЕС. «Так, у Венгрии и Румынии есть свои наборы претензий к Украине, включая политические и экономические вопросы. Так что они могут выступать против европерспектив Украины. Более того, даже в Польше есть политические силы, которые крайне критически относятся к Украине», – рассказал Кортунов.
«Таким образом, в подавляющем большинстве стран ЕС рассмотрение вопроса о вхождении Украины в объединение считается преждевременным. И вряд ли он станет предметно обсуждаться в обозримом будущем», – резюмировал эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС.
«Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни (главе Европейской комиссии) госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни (председателю Европейского совета) Шарлю Мишелю, у нас до этого было много встреч с Шарлем Мишелем. У нас прекрасные отношения», – сказал Зеленский.
По утверждению главы государства, если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе «еще вчера». Проблема, как предположил Зеленский, сложилась на уровне отдельных государств ЕС. «Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной», – добавил он.
Украинский лидер напомнил, что Киев продолжает готовить декларации с другими странами, чтобы понимать, кто точно готов голосовать за принятие Украины в Евросоюз. «Четыре страны уже подписали, три сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27 (стран)», – добавил Зеленский.
В прошлый четверг украинский посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал от Германии закрепить перспективу принятия Украины в Евросоюз (ЕС). В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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США пообещали реакцию НАТО на «агрессию» России
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НАТО продолжит реагировать на «агрессию» России, оставляя дверь открытой для значимого диалога, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
«Политика НАТО относительно России остается постоянной: это сила, определение и реагирование на российскую агрессию, но оставляя в то же время дверь открытой для значимого диалога», – приводит слова пресс-секретаря Госдепа США РИА «Новости».
За комментариями относительно решений России прекратить работу военной миссии связи НАТО в Москве дипломат рекомендовал обращаться к альянсу.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве. Для контактов с Москвой Лавров рекомендовал НАТО обращаться к послу России в Бельгии. При этом Москва предложила НАТО взаимно снизить военную активность вдоль общих границ.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Москва обвинила НАТО в росте агрессивности в отношении России в попытке создать видимость «востребованности» альянса в современных геополитических условиях. Сенатор Алексей Пушков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «Североатлантическому альянсу следует серьезно воспринять приостановку работы российского постпредства, поскольку отсутствие диалога с Россией – это большой минус для НАТО и его членов с точки зрения архитектуры европейской безопасности». Сенатор Владимир Джабаров допустил, что Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, если НАТО восстановит численность российских представителей в Брюсселе.
Напомним, 6 октября НАТО решило сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе наполовину. Восемь дипломатов лишили аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы», остальных сократили.
В Кремле подчеркнули, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. В Кремле пообещали принять ответные меры на действия НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка российских дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса. В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи.
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Эрдоган выступил против сложившегося после Второй мировой миропорядка
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Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что судьба мира не должна быть оставлена на милость «горстке стран» – победителей во Второй мировой войне.
«Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран-победителей во Второй мировой войне. В то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Не прислушиваться к требованиям перемен означает настойчиво пытаться сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны», – сказал Эрдоган, выступая в парламенте Анголы в ходе визита в эту страну, передает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган призывал реформировать Совбез ООН, включив туда новые страны, кроме того, он высказывался о правах Турции на Крым.
Органиация Объединенных Наций (ООН) – международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами. ООН была создана после Второй мировой войны странами-победителями.
Совет Безопасности ООН – постоянно действующий орган ООН, в который на постоянной основе вошли страны-победительницы - США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, как преемница СССР, и на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Относится к числу шести «главных органов» ООН.
«Мисс Украина» объяснила свое право говорить по-русски
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Победительница украинского конкурса «Мисс Вселенная» Анна Неплях отреагировала на критику в свой адрес из-за использования русского языка при общении.
Девушка из Днепропетровска 15 октября завоевала титул «Мисс Украина Вселенная – 2021». После победы в конкурсе девушку начали критиковать в соцсетях за использование в своих блогах русского языка, передает РИА «Новости».
«За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского», – сказала Неплях на украинском языке. Видео из Instagram-stories модели опубликовал телеканал ICTV.
Она отметила, что в данном видео говорит по-украински, что показывает, как «можно выучить родной язык за сутки» и разговаривать «чисто и хорошо». «Также хочу подчеркнуть, что я как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90% разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно. Спасибо за понимание», – добавила «Мисс Украина».
Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила об ограничениях в использовании русского языка на Украине.
Напомним, в сентябре советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать украинский язык в «руський» вслед за переименованием государства в Русь-Украину.
Эксперт предсказал реакцию Киева на совместную победу российских и украинских геймеров
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Сам факт совместной игры молодых украинцев и россиян в одной команде будет истолкован местной патриотичной блогосферой как предательство. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал киевский политолог Андрей Золотарев, комментируя победу российско-украинской геймерской команды на чемпионате мира по игре Dota 2.
«На нынешней Украине поведение этих молодых киберспортсменов выпадает из тренда. Хотя для большинства украинцев выглядит это абсолютно естественно и нормально, но не для особой категории политически озабоченных граждан. Те, кто публично называет себя патриотом, именно так видят мир: участие в совместной команде с российскими киберспортсменами, да еще и выступление под российским флагом, воспринимается как «зрада» со всеми вытекающими последствиями – в виде травли. В очередной раз будут клеймить «предателей», – посетовал руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Правда, не исключено, что это событие окажется вне фокуса внимания большинства патриотов, поскольку киберспорт – достаточно узкая тема. «Если в ближайшие дни в медиасфере появится что-то более важное, то чемпионат в Бухаресте выпадет из повестки дня. И тогда для украинских участников команды все пройдет относительно благополучно. Их просто не заметят. Но если попадут в фокус, тогда держись», – предупреждает политолог.
Что касается руководства страны, то оно, в отличие от Путина, вероятно, предпочтет не заметить это событие, полагает Золотарев. «Власти вряд ли присоединятся к травле, инициативу проявлять не станут, но сделают вид, что ничего и не случилось», – предположил эксперт.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в понедельник поздравил участников российской команды Team Spirit с победой на чемпионате мира по игре Dota 2 – The International.
«На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что российская команда впервые в истории выиграла эти состязания.
Напомним, впервые российская команда Team Spirit добилась победы на десятом международном состязании по игре Dota 2, одолев в финале команду из Китая. Как победителей турнира The International 10 их теперь ждет приз в 18,2 млн долларов.
При этом, хотя команда официально выступала под российским флагом, на самом деле состав ее был смешанным: трое граждан России Александр Хертек, Магомед Халилов и Ярослав Найденов и двое украинцев – Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков.
Как сообщает сайт «Чемпионат», успех Мулярчука и Колпакова у них на родине вызвал противоречивую реакцию. Федерация киберспорта Украины поздравила Team Spirit, однако некоторые блогеры не скрывали своего раздражения. «Невероятный зашквар! Федерацию киберспорта Украины переполняет гордость и благодарность за победу российской команды на The International, – писал в Twitter пользователь GamewayUA. – Мне без разницы, что там выступают два украинца – это не наша команда. У вас там все хорошо? Вам не стыдно?».
Назван усугубляющий энергокризис в Европе фактор
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Газовая сделка между Китаем и США усугубит энергетический кризис в Европе, заявил немецкий телеканал N-TV.
«Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны», – передает РИА Новости материал телеканала.
Крупные китайские предприятия находятся сейчас на заключительном этапе переговоров с американскими экспортерами по поводу многомиллиардной сделки на поставку в КНР сжиженного природного газа. В Пекине рассчитывают, что договор будет подписан до конца этого года.
Россия, полагает N-TV, могла бы помочь в урегулировании ситуации на европейском рынке, увеличив поставки по своим трубопроводам. Однако экспортные возможности Москвы, как отмечает автор материала, ограничены из-за необходимости заполнения собственных хранилищ и того факта, что добыча газа, вероятно, уже находится на максимальном уровне.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что российская сторона готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса. Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу.
Накануне Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Сатановский: Претензии Эрдогана к итогам Второй мировой опасны для России
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«Сегодня Эрдоган возрождает новую Оттоманскую Порту на территории постсоветских республик. Завтра это произойдет и в тюркских регионах России», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Евгений Сатановский. Ранее президент Турции заявил, что судьба мира не должна быть оставлена на милость «горстке стран» – победителей во Второй мировой войне.
«Эрдоган претендует на большую власть, чем у него есть. Он ставит под сомнение статус-кво и Запада, и Востока, и вообще всех, кто ему под руку попадается», – считает президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«При этом на территории США, Франции и Британии он не так активен, как на постсоветском пространстве или в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, – рассказал Сатановский. – Насколько я понимаю, он вполне успешен в своих проектах, а если где-то не очень успешен – он отряхивается и идет дальше».
Антагонизм Эрдогана к послевоенному мироустройству может свидетельствовать о его желании не столько пересмотреть итоги, сколько забыть их. «Однако не очень-то важно, какие слова для этого использует турецкий лидер. Это как в той пословице: что совой о пень, что пнем о сову, а все сове больно. Я вижу, что Эрдоган возрождает новую Оттоманскую Порту, в том числе на территории постсоветских республик. А завтра это произойдет и на территории тюркских регионов России», – допустил Сатановский.
«Конечно, в этом Эрдоган успешен. Очень успешен. Почитайте Шушинскую декларацию, посмотрите на подготовку к саммиту глав государств Тюркского совета. Вместо России в качестве метрополии для наших бывших братских республик возникает Турция. Отсюда у Эрдогана агрессивная и активная поддержка тюркского национализма с выживанием отовсюду русского языка и исторической памяти. Кстати, с такой же проблемой столкнулся Тегеран в регионах проживания иранских азербайджанцев. Это же касается уйгуров в Китае», – добавил востоковед.
«Поэтому все действия Эрдогана преследуют лишь одну цель – это контроль над территориями, ресурсами и торговыми путями.
Не знаю, хочет ли Эрдоган, чтобы все остальные с ним просто считались, или же он хочет денег заработать через свое окружение, но в данном случае его цель видна невооруженным глазом», – заключил Сатановский.
Накануне турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что «судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран-победителей во Второй мировой войне». По его мнению, мир серьезно изменился, в связи с чем нужно «прислушиваться к требованиям перемен», тогда как игнорирование этой тенденции «означает настойчиво пытаться сохранить» послевоенный статус-кво.
После войны для укрепления международного мира была создана Организация Объединенных Наций, в том числе Совет Безопасности ООН, в который вошли страны-победительницы: США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, как преемница СССР. Ранее Эрдоган призывал реформировать Совбез, включив туда новые государства.
Организация Объединенных Наций (ООН) – международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами. ООН была создана после Второй мировой войны странами-победителями.
Совет Безопасности ООН – постоянно действующий орган ООН, в который на постоянной основе вошли страны-победительницы: США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, как преемница СССР, и на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Относится к числу шести «главных органов» ООН.
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Задержанного на Украине представителя ЛНР в СЦКК арестовали
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Северодонецкий городской суд Луганской области отправил под стражу представителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области Украины.
«Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В прокуратуре заявили, что у представителя ЛНР при задержании было при себе огнестрельное оружие с двумя снаряженными магазинами. Он подозревается в участии в деятельности запрещенных вооруженных формирований.
«В ходе досудебного расследования установлено, что с июля 2021 года подозреваемый служит «офицером-надзирателем представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня», входящего в состав так называемой народной милиции ЛНР… Задержание осуществлялось контрразведкой СБУ совместно с подразделениями вооруженных сил Украины», – сообщили в ведомстве.
Ранее украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.
Зеленский признался в отсутствии ответа на окончание транзита газа из России
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла. Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину.
«Последствия этого оружия никто еще не знает: зиму мы не прошли, Европа зиму не прошла. Посмотрим, что будет дальше, что будет весной, но при этом <…> мы должны быть на шаг впереди», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу ICTV.
Он полагает, что необходимо не только задумываться о количестве накопленного в этом году в подъемных хранилищах газа, но и о перспективе. «Мы не понимаем, что будет в следующем году <…>, и надо будет реагировать», – подчеркнул украинский лидер.
Зеленский утверждает, что Запад прислушивается к позиции Украины по «Северному потоку – 2». «Мы понимали, что это для нас будут вызовы, но у нас есть свой газ, и наше общество будет обеспечено, но тем не менее мы говорили об энергетической небезопасности всей Европы. Сейчас нас слышат, сейчас пошла уже реакция», – полагает он. В этом контексте Зеленский добавил, что «после того, как «Северный поток – 2» будет достроен, его еще надо запустить», в связи с этим он подчеркнул, что для Киева «очень важно, чтобы Третий энергетический пакет был применен к «Северному потоку – 2».
Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину. «И также, когда закончится контракт о транзите российского газа Украиной в 2024 году, что будет 1 января 2025 года – это также очень серьезный вызов, серьезный вопрос, на который надо находить ответ вчера, позавчера, и на который надо было найти ответы десять лет назад. Мы не находили», – признал Зеленский.
Накануне оператор проекта «Северный поток – 2» – компания Nord Stream 2 AG – сообщил, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом и готова к работе. воскресенье посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску.
На этом фоне сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек обвинил Россию в «ограничении» поставок газа в Европу, призвав Берлин «быстро поговорить» с Москвой. Между тем в Кремле указали, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. Вице-премьер Александр Новак отметил, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
В прошлую пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Зеленский заявил о бессмысленности вопросов про принятие Украины в ЕС
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС.
«Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни (главе Европейской комиссии) госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни (председателю Европейского совета) Шарлю Мишелю, у нас до этого было много встреч с Шарлем Мишелем. У нас прекрасные отношения», – передает РИА Новости слова Зеленского в интервью телеканалу ICTV.
По утверждению главы государства, если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе «еще вчера». Проблема, как предположил Зеленский, сложилась на уровне отдельных государств ЕС. «Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной», – добавил он.
Украинский лидер напомнил, что Киев продолжает готовить декларации с другими странами, чтобы понимать, кто точно готов голосовать за принятие Украины в Евросоюз. «Четыре страны уже подписали, три сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27 (стран)», – добавил Зеленский.
В прошлый четверг украинский посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал от Германии закрепить перспективу принятия Украины в Евросоюз (ЕС). В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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Голикова предложила Путину объявить нерабочую неделю
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Вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.
«Предлагается первое – обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни», – передает ее слова РИА «Новости».
«При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года», – добавила Голикова.
Вице-премьер считает, что одновременно нужно ввести допуск на отдельные объекты вакцинированных и переболевших при предъявлении QR-кодов.
«Кроме того, предлагается работодателям незамедлительно перевести работающих, невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее 4 недель с тем, чтобы эти граждане, если они не имеют противопоказаний медицинских, прошли вакцинацию», – добавила Голикова.
Кроме того, она поручила по истечении 7 ноября включительно активно мониторить эпидемиологическую ситуацию и ситуацию в системе здравоохранения.
«Мы предлагаем регионам страны аккуратно открывать те отрасли и объекты, которые в период нерабочих дней будут закрытыми», – сказала она, пояснив, что под словом «аккуратно» имеется в виду введение QR-кодов для посещения этих мест для недопущения распространения коронавируса.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для отдельной категории работников.
В тот же день власти Петербурга решили с 1 ноября ввести QR-коды для посещения выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября потребуется предъявить QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря QR-коды введут также для посещения ресторанов и кафе.
Корабли России и Китая впервые вместе прошли через Сангарский пролив
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Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая впервые совершили совместный проход через Сангарский пролив (Цугару) между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, сообщил заместитель генсека кабмина Есихико Исодзаки.
«18 октября мы зафиксировали, что пять российских и пять китайских военных кораблей одновременно прошли через пролив Цугару по направлению из Японского моря в Тихий океан. Такое происходит впервые. Мы внимательно следим за действиями российских и китайских кораблей в районе Японии», – приводит слова Исодзаки ТАСС.
В Минобороны Японии признали, что проход кораблей осуществлялся в соответствии с международными правилами, нарушения территориальных вод зафиксировано не было.
На прошлой неделе корабли ВМФ России и ВМС Китая на учениях «Морское взаимодействие – 2021» отработали борьбу с минами в Японском море.
Военно-морской флот России на учениях представлен большим противолодочным кораблем «Адмирал Пантелеев», корветами «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой «Усть-Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром. От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно. Помимо кораблей к российско-китайским учениям привлечены 12 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ и ВМС НОАК.
В августе министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия военных России и Китая в ходе учений в КНР. В июле глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны.
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Зампостпреда России в ООН назвал шокирующим внесение 12-летней девочки в базу «Миротворца»
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Внесение 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой в базу украинского сайта «Миротворец» является шокирующим фактом, заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Девочка из Луганска попала в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Она записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН и призвала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь, передает РИА «Новости».
«Мы, конечно, были шокированы. Фаину мы знаем достаточно давно, по публикациям в соцсетях, она была и неравнодушна к мероприятиям, которые мы проводили в ООН... Когда мы узнали, что двенадцатилетняя девочка занесена в базу данных этого ужасного сайта, мы были шокированы. С одной стороны, нас перестали удивлять украинские соседи, с другой стороны – так нельзя, это уже за гранью понимания, любых представлений о гуманности. И очень показательно в отношении того, с кем на самом деле Украина там ведет войну – вот, получается, что двенадцатилетние дети… Она пишет, она высказывает свое мнение, и за это попадать в базу данных этого сайта?» – сказал Полянский в эфире YouТube-канала «Соловьев Live».
«Хочу воспользоваться возможностью и сказать ей: мы вас в обиду не дадим, мы, конечно же, эту историю не бросим, вы можете на нас рассчитывать», – добавил зампостпреда России при ООН.
Ранее Генпрокуратура России потребовала признать украинский сайт «Миротворец» нарушающим права граждан. В Генпрокуратуре подчеркнули, что экстремистский сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины «для большего эффекта при проведении «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов».
Завершено расследование дела о конфликте на станции метро «Текстильщики»
Прокуратура Москвы сообщила о завершении расследования дела о хулиганстве против трех участников конфликта на станции метро «Текстильщики».
По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне поезда, следовавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры. В ходе конфликта трое обвиняемых, «выражая явное неуважение к обществу, применили насилие и высказывали угрозы его применения к пассажирам».
«В прокуратуру Московского метрополитена для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении троих мужчин в возрасте 27, 30 и 36 лет. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)», – передает РИА Новости сообщение столичной прокуратуры.
Обвиняемые содержатся под стражей. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.
Ранее по результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин приставали к женщине. За нее вступились другие пассажиры, началась драка.
В ГСУ СК по Москве сообщали, что устроившие драку в вагоне московского метро на станции «Текстильщики» трое дебоширов задержаны, им предъявлено обвинение. Трое участников конфликта были арестованы.
Стали известны подробности убийства девочки в Вологде
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Жители Вологды узнали подозреваемую в убийстве девятилетней школьницы: женщина ранее приставала к девочкам на улицах города со странными вопросами, рассказала Виктория Масанская, дочери которой удалось сбежать от женщины.
«У меня дочь ее узнала по фотографии. В пятницу ребенок шел из магазина домой, какая-то женщина подошла к ней и что-то спросила, ерунду какую-то. Моя дочь не вступила с ней в разговор, знакомый мужчина из соседнего дома шел, он проводил дочь до подъезда, а она гуляла еще по нашему району», – рассказала она «Пятому каналу». Женщина считает, появление знакомого спасло ее дочь.
Также в распоряжении канала появилось видео из квартиры родителей убитой девятилетней девочки. Отец третьеклассницы рассказал: о том, что дочь убили, семья узнала по телефону. Подозреваемую в совершении преступления он не знал и ничего о ней не слышал.
Отмечается, что дядя найденной убитой девочки в Вологде приехал на опознание.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам Вологодской области, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки должны доставить из Карелии для допроса, дело осложняется ее психическим состоянием.
По его словам, речи об избрании меры пресечения пока не идет – для начала следствие намерено ее допросить. По данным МВД, женщина задержана и сейчас находится в одном из медицинских учреждений Беломорска в Карелии.
Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова сообщила ТАСС, что подозреваемая состояла на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД).
«Ранее она была лишена родительских прав в отношении двоих детей. Полагаю, что она не осознавала, что делала, раз у нее расстройство», – добавила детский омбудсмен.
Ранее женщина, которая подозревается в убийстве девятилетней девочки в Вологде, была найдена в поезде Санкт-Петербург – Мурманск после отравления неизвестными таблетками. Ее сняли с поезда медработники.
В пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области сообщили, что пропавшая 16 октября в Вологде девятилетняя девочка найдена мертвой.
Девочка ушла из дома 16 октября около 10.00. В семье спохватились 17 октября ближе к обеду – мать думала, что ребенок находится у бабушки. Семья состоит на учете как неблагополучная, женщина одна воспитывает двоих детей – мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. Ребенка искали с полудня 17 октября. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»)».