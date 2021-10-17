Стало известно об участии Карзая и Абдуллы в московском формате по Афганистану

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла примут участие в встрече в Москве 20 октября, сообщил источник, приближенный к Карзаю.

По данным источника, оба политика получили приглашение, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Госдеп США пока не может подтвердить какие-либо встречи, либо участие американских представителей в предстоящей сессии в Москве по Афганистану.

Напомним, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия ожидает от США подтверждения участия спецпредставителя американского президента Залмая Халилзада во встречах «расширенной тройки» и «московского формата» по Афганистану, которые пройдут 19 и 20 октября в Москве.

Позже талибы* (движение «Талибан*» запрещено в России) подтвердили свое участие во встрече в московском формате по Афганистану. До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами.

Россия заявила о готовности возобновить «московский формат» по Афганистану. В «московском формате» участвуют все пять центральноазиатских государств, Китай, Пакистан, Индия, США, Иран, Россия и афганские конфликтующие стороны.