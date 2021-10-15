В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с талибами в Москве

Путин раскритиковал использование доллара как санкционного инструмента

Соединенные Штаты совершают большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

«Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента», – сказал Путин, слова которого опубликованы на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Вашингтон делает это, чтобы препятствовать расчетам в долларах за санкционную продукцию. «Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах», – обратил внимание российский лидер.

Путин также указал, что «когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты либо в качестве инструмента расчетов, видят, что происходит, у них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом». «И они тоже начинают сокращать и свои долларовые авуары, и как расчетную единицу меньше использовать. Результат в том, что даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт», – обратил внимание российский лидер.

Глава государства напомнил, что Москва сокращает долю доллара и в своих резервах, и в расчетах. «Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчеты в национальных валютах. В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам», – заявил Путин.

Российский президент констатировал, что доллар «подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, и объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается». «Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего. Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару», – сказал Путин.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин заявил о влиянии эмиссии доллара на всю мировую экономику. В начале июля Минфин России полностью исключил доллар из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ).

При этом в июне президент говорил, что Россия не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор в решении о структуре международных резервов России будет учитывать изменение структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), в то же время не намерен полностью отказываться от доллара в резервах.

В Минфине решение исключить доллар из ФНБ объяснили необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявляли об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты.