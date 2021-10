Путин заявил о намерении России вложить в авиаинфраструктуру 255 млн долларов Путин направил приветствие участникам благотворительного фестиваля «Белая трость» 14 октября 2021, 19:12 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям международного благотворительного фестиваля «Белая трость». «Убежден, что такие масштабные, востребованные временем инициативы не только помогают детям, нуждающимся во внимании и поддержке, осуществить заветную мечту, обрести уверенность в себе, в своем таланте и творческих возможностях. Они объединяют отзывчивых, неравнодушных людей, достойно продолжают традиции милосердия и благотворительности, делают мир добрее. Желаю участникам форума успешных выступлений, а его гостям – самых позитивных впечатлений», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Двенадцатый международный благотворительный фестиваль «Белая трость» проходит в Москве. В четверг Диана Гурцкая, Тамара Гвердцители, Денис Майданов, Алсу, Александр Олешко, Зара и другие звезды российской эстрады выступят с детьми с нарушениями зрения в театре «Русская песня». На сцену выйдут 28 ребят в возрасте от семи лет, отобранных на конкурсной основе, передает ТАСС. Фестиваль проходит ежегодно и приурочен к Международному дню «белой трости» - символу незрячего человека.

Путин обратил внимание на ситуацию с госдолгом США 14 октября 2021, 04:28

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Россия внимательно следит за ростом госдолга США и примет необходимые меры для обеспечения долгосрочных интересов в финансовой сфере, заявил президент Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». «Растет государственный долг США, в очередной раз сейчас Конгресс принял решение об увеличении потолка государственного долга. То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было. Это уже экономические причины, которые так или иначе все-таки подрывают доверие к [американской] валюте», – сказал Путин, слова которого приведены на сайте Кремля. Глава государства заверил, что Москва «внимательно смотрит за тем, что происходит». «Анализируем [ситуацию] и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы обеспечить наши долгосрочные интересы», – добавил российский лидер. Путин указал, что все задаются вопросом, что власти в Штатах будут делать со своим колоссальным долгом – «проводить какие-то манипуляции с долларом, понижать его стоимость, с долгом-то что делать?». «Это, конечно, вопросы фундаментального характера. Это нас не касается, это связано с политикой ФРС, это связано с экономической политикой [американской] администрации», – добавил он. Российский лидер отметил, что «Соединенные Штаты – крупнейшая экономика мира, очень высокотехнологичная, от самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика». «Мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит», – резюмировал президент. Накануне Палата представителей Конгресса США проголосовала за повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов. Ранее Сенат США поддержал повышение лимита госдолга Соединенных Штатов на 480 млрд долларов, что, по оценке Минфина США, позволит покрывать расходы американского бюджета до 3 декабря. В понедельник Минфин США допустил утрату долларом статуса мировой резервной валюты. В августе президент США Джо Байден выразил уверенность, что Конгресс увеличит потолок госдолга и не допустит дефолта. В июле президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике. Путин заявил о намерении России вложить в авиаинфраструктуру 255 млн долларов 14 октября 2021, 16:26

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Россия направит в 2021 году 255 млн долларов на поддержку маршрутов внутренних воздушных линий и модернизацию аэродромной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на открытии второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту. «Особая роль в России традиционно отводится авиации, которая зачастую служит единственным связующим звеном, способным гарантировать транспортную доступность отдаленных регионов, поэтому мы многое делаем для поддержки региональных и местных авиаперевозок, прежде всего в интересах жителей Заполярья и Дальнего Востока. В 2021 году объем вкладываемых средств составит 255 млн долларов», – цитирует РИА «Новости» Путина. По словам президента, таким образом будет просубсидировано 417 региональных маршрутов внутренних воздушных линий и модернизирована аэродромная инфраструктура более чем 60 аэропортов, включая авиационные центры ДФО. Ранее Владимир Путин призвал Единую дальневосточную авиакомпанию предлагать билеты по цене, доступной для людей, а также учитывать мнение граждан при выборе маршрутов. Путин раскритиковал использование доллара как санкционного инструмента 14 октября 2021, 02:56

Фото: Liu Jie/Xinhua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты совершают большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». «Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента», – сказал Путин, слова которого опубликованы на сайте Кремля. Глава государства отметил, что Вашингтон делает это, чтобы препятствовать расчетам в долларах за санкционную продукцию. «Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах», – обратил внимание российский лидер. Путин также указал, что «когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты либо в качестве инструмента расчетов, видят, что происходит, у них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом». «И они тоже начинают сокращать и свои долларовые авуары, и как расчетную единицу меньше использовать. Результат в том, что даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт», – обратил внимание российский лидер. Глава государства напомнил, что Москва сокращает долю доллара и в своих резервах, и в расчетах. «Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчеты в национальных валютах. В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам», – заявил Путин. Российский президент констатировал, что доллар «подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, и объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается». «Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего. Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару», – сказал Путин. Напомним, в июле президент России Владимир Путин заявил о влиянии эмиссии доллара на всю мировую экономику. В начале июля Минфин России полностью исключил доллар из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом в июне президент говорил, что Россия не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор в решении о структуре международных резервов России будет учитывать изменение структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), в то же время не намерен полностью отказываться от доллара в резервах. В Минфине решение исключить доллар из ФНБ объяснили необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявляли об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты. Путин обвинил страны AUKUS в подрыве региональной стабильности 14 октября 2021, 06:31

Фото: Oliver Contreras/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Создание США, Британией и Австралией нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS – подрывает региональную стабильность, заявил президент Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». «Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США – Великобритания – Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой – это хорошо, но «дружить против кого-то» – это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся», – сказал Путин, слова которого приведены на сайте Кремля. Президент также выразил надежду на то, что ситуация не будет развиваться по какому-то непредсказуемому сценарию и не будет вызывать дополнительных напряжений в регионе. В начале октября глава МИД России Сергей Лавров заявил о разрушительном влиянии альянса между США, Британией и Австралией AUKUS и диалога по безопасности между США, Японией, Индией и Австралией (Quad) на Азиатско-Тихоокеанский регион. В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что соглашение Австралии, Британии и США в рамках AUKUS по атомных подводным лодкам является большим вызовом для режима нераспространения ядерного оружия. Путин указал на неравенство в зарплатах и карьерном росте женщин в мире 14 октября 2021, 14:03 Текст: Евгения Шестак

Для полноценной реализации прав женщин предстоит еще многое сделать, в том числе в экономически развитых странах, заявил президент Владимир Путин на третьем Евразийском женском форуме. «Безусловно, в глобальном масштабе еще предстоит немало сделать для полноценной реализации прав женщин, для того, чтобы повсеместно обеспечивать возможность их свободного, недискриминационного участия во всех сферах жизни», – цитирует ТАСС главу государства. Путин отметил, что даже в экономически развитых странах очень часто фиксируются «перекосы, неравенства в карьерном плане и в оплате труда». «Я внимательно слежу за этими дискуссиями в так называемых развитых экономиках, проблем там достаточно», – добавил президент. Вместе с тем глава государства назвал Евразийский женский форум «площадкой для международного диалога, новых инициатив, выработки общих подходов к решению глобальных проблем». По его мнению, личный пример женщин-лидеров, пользующихся заслуженным признанием в своих сферах деятельности, вдохновляет миллионы людей в разных странах мира. Ранее Путин заявил, что динамично меняющийся мир ставит перед обществом новые задачи, в решении которых все более весомую роль играют женщины. Путин оценил возможность расчетов за энергоресурсы в криптовалюте 14 октября 2021, 05:33

Фото: Mykola Tys/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Криптовалюты в будущем могут быть использованы как средства накопления, однако пока об этом говорить рано, тем более торговать энергоресурсами, заявил президент Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Журналистка телеканала Хедли Гэмбл спросила Путина о том, когда расчеты по контрактам на поставки нефти будут осуществляться не в долларах, а, например, в криптовалюте. В свою очередь президент подчеркнул, что криптовалюта может быть расчетной единицей, но она очень нестабильна и пока ничем не обеспечена. «Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить <…> Для того чтобы переводить средства из одного места в другое – да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно. Она имеет место на существование и как средство расчета может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии – все-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить», – сказал Путин, слова которого приведены на сайте Кремля. При этом глава государства подчеркнул, что все развивается, все имеет право на существование. «Будем смотреть, как это будет идти дальше, может быть когда-то это может быть и средством накопления, – указал Путин. – Мы видим, как колеблется этот рынок. Сегодня рановато». Гэмбл также спросила Путина, считает ли он, что криптовалюта ничего не стоит. «Почему же? Это стоит. Просто можно ли это использовать в качестве расчетной единицы при купле-продаже нефти? Вот о чем я говорю, – ответил журналистке президент. – А потом для того, чтобы эмитировать, нужно, вы знаете об этом, огромное количество энергии. Для этого нужно использовать, пока использовать, традиционные виды, и прежде всего углеводороды». Ранее Путин назвал очень большой ошибкой использование доллара в качестве санкционного инструмента против других стран. Он выразил уверенность, что в случае продолжения такой политики США сами подорвут доверие к доллару. Российский президент констатировал, что доллар «подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, и объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается». «Даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт», – обратил внимание российский лидер. В сентября ЦБ назвал сроки начала тестирования цифрового рубля. В конце июня Центробанк сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля. В том же месяце глава Центрального банка Эльвира Набиуллина назвала цифровой рубль будущим финансовой системы России. В апреле ЦБ раскрыл сроки тестирования прототипа цифрового рубля, появление которого регулятор анонсировал 13 октября 2020 года. Также в ЦБ объясняли отличие цифрового рубля от криптовалюты. Путин провел видеовстречу с главами спецслужб стран СНГ 13 октября 2021, 19:34 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин по видеосвязи встретился с главами спецслужб стран СНГ, участвовавшими в прошедшем ранее заседании в Москве, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки. «В рамках работы совещательного органа состоялась встреча президента Российской Федерации с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости». В заседании приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.



«На встрече рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия спецслужб в области обеспечения безопасности и стабильности в странах СНГ в контексте деструктивного воздействия коллективного Запада на наши государства и попыток насильственного насаждения «демократии» извне», – добавили в СВР. Главы спецведомств подчеркнули, что указанные процессы направлены на дестабилизацию внутриполитической ситуации в государствах СНГ, носят скоординированный и целенаправленный характер. Западные службы выступают кураторами привлекаемых к этому неправительственных и международных организаций. В связи с этим главы ведомств договорились о необходимости активизации совместных усилий для противодействия этим процессам, отмечается в сообщении.



На заседании было решено согласовать механизмы реагирования и взаимодействия по локализации исходящих из Афганистана угроз и связанных с распространением терроризма и притоком беженцев в соседние страны.



По итогам заседания был принят меморандум, в котором зафиксировано намерение партнерских спецслужб расширять формы и направления сотрудничества, а также укреплять взаимодействие в работе по обеспечению безопасности государств СНГ. Путин призвал глав спецслужб СНГ следить за ситуацией на афганской границе 13 октября 2021, 20:28 Текст: Елизавета Булкина

Важно вести мониторинг ситуации на афганской границе и быть готовыми дать отпор, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ. «Особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана. (…) Все мы хорошо понимаем, какое серьезное влияние события в этой стране могут оказать на положение дел в Центральной Азии, Закавказье, других регионах», – передает его слова ТАСС. Он пояснил, что из Ирака и Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий. «Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии», – отметил российский лидер.



«В этой связи важно вести постоянный мониторинг обстановки на афганской границе и быть готовыми противодействовать боевикам, а для этого координировать работу силовых структур, при необходимости проводить совместные спецоперации», – добавил президент России, передает РИА «Новости». «Как и прежде, вашим ведомствам важно четко отслеживать складывающуюся обстановку, любые вызовы и риски, всесторонне анализировать, просчитывать, как они могут повлиять на безопасность в нашем общем регионе, какие негативные последствия могут вызвать для международной политической, экономической, гуманитарной сфер. И адекватно на них, соответственно, реагировать», – подчеркнул Путин. Глава государства отметил, что спецслужбы стран СНГ должны отстаивать свои экономические интересы с учетом того, что наши конкурентные преимущества воспринимаются неоднозначно. «Растут объемы и интенсивность торговых, инвестиционных, финансовых, транспортных потоков, и мы должны понимать, что такая созидательная работа использования нами конкурентных преимуществ, объединения потенциала для решения общих задач вызывает далеко неоднозначную реакцию, в том числе и желание помешать, подставить ножку. Поэтому ваши спецслужбы должны, как и прежде, вносить свой вклад в отстаивание экономических интересов государств Содружества, сообща работать над укреплением конкурентоспособности и дальнейшего динамичного развития», – подчеркнул Путин. Он добавил, что в последние годы информационное пространство динамично развивается, открывает новые возможности для предпринимательства, получения образования, общения. «Вместе с тем цифровые технологии все чаще используются для преступных действий – от экономических махинаций и распространения наркотиков до пропаганды экстремизма и вербовки в террористические группы. Вся эта незаконная криминальная деятельность требует особого внимания со стороны ваших ведомств», – сказал президент России. В среду Путин по видеосвязи встретился с главами спецслужб стран СНГ. В заседании приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Стало известно о поручении Путина создать пожарную спецэскадрилью 14 октября 2021, 09:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил создать в России специальную пожарную эскадрилью, в которую войдут 22 самолета и вертолета, сообщили два источника в профильных ведомствах. «Согласно поручению главы государства, совместно с госкорпорацией «Ростех» будет создана летная эскадрилья для пожаротушения в составе десяти самолетов Бе-200ЧС, десяти вертолетов Ка-32А11М и двух вертолетов Ми-26Т», – сообщил источник РИА «Новости». Другой источник уточнил, что «эскадрилья будет создана за счет средств Фонда национального благосостояния, а ее текущее содержание будет финансироваться за счет средств госкорпорации «Ростех». В госкорпорации «Ростех» подтвердили, что «действительно, такое поручение есть». «Планируется, что основу группировки составят Ка-32А11М и Бе-200. Это (Ка-32А11М) новейшая модификация известного вертолета – с двигателем повышенной мощности, «стеклянной кабиной» и усовершенствованной системой пожаротушения. Самолет Бе-200 уникален, аналогов у него нет. Эти машины очень востребованы при тушении лесных пожаров», – отметили в Ростехе. В корпорации также заявили, что опыт борьбы с природными и техногенными пожарами говорит о необходимости наращивания группировки специальных воздушных средств. Ранее Алжир из-за лесных пожаров захотел купить Бе-200.

Путин пообещал улучшить систему поддержки семей с детьми 14 октября 2021, 13:06 Текст: Елизавета Булкина

За последние годы система поддержки семей с детьми стала более эффективной, власти продолжат совершенствовать ее и дальше, заявил президент Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме. «За последние несколько лет мы в целом серьезно перенастроили, сделали более эффективной всю систему выплат для семей с детьми и намерены продолжить эту работу, чтобы понятная, удобная для людей, целостная линейка социальных мер сопровождала семью до момента окончания ребенком школы», – цитирует его ТАСС. По словам главы государства, такая помощь от государства позволяет женщинам с большей уверенностью строить свое будущее. Кроме того, власти отдельно оказывают поддержку семьям с детьми, которые оказались в сложном финансовом положении.



«В этом году, напомню, принят ряд новых решений. Это и помощь беременным женщинам, и выплаты одиноким родителям. Ну а в большинстве случаев, что греха таить, это, как правило, женщины, мамы», – сказал Путин. Кроме того, продолжил президент, женщина в России не должна стоять перед выбором между семьей и профессией.



«Совершенно очевидно, что в современных условиях женщина не должна оказываться перед выбором - либо дети, семья, либо собственная профессиональная реализация. Исходим именно из такого понимания, поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе», – заключил Путин. Ранее Путин предложил выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания школы. Путин заявил об использовании санкций против членов ЕАЭС как инструмента конкуренции 14 октября 2021, 15:57 Текст: Елизавета Булкина

Нелегитимные санкции, которым подвергаются некоторые члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), используются как инструмент конкуренции, заявил президент России Владимир Путин во время саммита ЕАЭС в формате видеоконференции. Глава государства отметил, что санкции в отношении стран ЕАЭС используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, «но и как средство для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических, политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране», – передает его слова РИА «Новости». Кроме того, глава государства призвал страны ЕАЭС продолжать работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельскохозяйственной сферах. «Считаю важным продолжать в ЕврАзЭс и планомерную работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельхозсферах, обеспечению максимальной свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы - так, чтобы сформировать действительно полноценный устойчивый общий рынок», – сказал он. По всем этим направлениям уже удалось добиться многого, отметил президент. Он указал, что в последнее время государства-члены ЕАЭС существенно продвинулись в унификации развития розничной торговли товарами, идет гармонизация национального регулирования в сфере защиты прав потребителей, были одобрены общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности. «Не могу не отметить, что развивающаяся интеграция в рамках ЕврАзЭс привлекает внимание целого ряда зарубежных стран. …Важно, что к работе Евразийского союза все активнее подключаются государства-наблюдатели», – подчеркнул Путин. По его словам, практике эффективно реализуется гибкая система связей ЕАЭС с другими государствами, а также интеграционными структурами. «В июле вступило в силу соглашение о свободной торговле с Сербией, ведётся обсуждение аналогичных договоров с Египтом. …Все это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания большого евразийского партнерства», – заключил российский лидер. Путин назвал традиционные ценности важнейшей опорой страны 14 октября 2021, 12:54 Текст: Елизавета Булкина

Россию могут критиковать за традиционные ценности, но они являются важнейшей нравственной опорой страны и залогом успешного развития государства, заявил президент Владимир Путин на Евразийском женском форуме. «Для нашей страны, для всего российского общества дороги, крайне значимы традиционные семейные ценности. Как ни странно, это подчас вызывает споры, мы слышим даже в этой связи критику в наш адрес. Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации, тем не менее, все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности – это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем», – передает его слова ТАСС. Ранее Путин сказал, что национальной идеей России должна стать большая крепкая семья. Путин заявил о весомой роли женщин в решении стоящих перед миром задач 14 октября 2021, 13:23 Текст: Евгения Шестак

Динамично меняющийся мир ставит перед обществом новые задачи, в решении которых все более весомую роль играют женщины, заявил президент России Владимир Путин, выступая на III Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. «Современный, динамично меняющийся мир ставит перед обществом, перед государством новые задачи. В их решении женщины играют все более весомую роль», – цитирует ТАСС российского лидера. В числе таких задач Путин перечислил вопросы устойчивого экономического развития, глобальной климатической повестки, защиту окружающей среды, а также новые подходы к образованию как к процессу, «сопровождающему человека всю его жизнь». Президент также подчеркнул, что женщины не должны оказываться перед выбором между семьей и профессией, для этого нужно создавать условия. По его словам, уважение к деловым качествам женщин в России во многом сложилось еще со времен СССР. Он отметил, что страна гордится такими современными чертами общества, передает РИА «Новости». «Для России характерно, и я бы сказал, привычно уже уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин... То, что для некоторых государств является чуть ли не прорывами, которые сопровождаются шумными кампаниями о правах и свободах женщин, для нашей страны – давняя практика и традиция», – сказал Путин. Кроме того, глава государства указал на широкое присутствие женщин в органах российской власти, а также в российской науке, где их доля среди исследователей составляет почти 40%. Ранее Путин, выступая на Евразийском женском форуме, заявил, что за последние годы система поддержки семей с детьми стала более эффективной, власти продолжат совершенствовать ее и дальше. Песков оценил возможность дальнейших контактов Путина и Байдена 14 октября 2021, 14:17 Текст: Евгения Шестак

Москве и Вашингтону удалось достичь некоторого понимания в отношении контактов президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ходе визита в Москву замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Действительно, вчера, когда (помощник президента России по международным делам Юрий) Ушаков принимал (замгоссекретаря США Викторию) Нуланд, об этом речь шла. Там удалось достичь некоторых пониманий о продолжении контактов на высшем уровне. Эти понимания будут конкретизированы, и своевременно мы вас проинформируем об этом», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, есть понимание в обозримой перспективе продолжения диалога на высшем уровне. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву был полезными, своевременным и откровенным. В среду замглавы администрации президента Дмитрий Козак по итогам состоявшейся в Москве встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу. Стороны подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются Минские соглашения. Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно. В тот же день помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков принял Нуланд в Кремле. После встречи заместитель госсекретаря США по политическим делам высоко оценила «откровенный, продуктивный» обзор отношений между двумя странами. Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны Александр Фомин. Рябков назвал разговор с Нуланд «предельно откровенным», однако отметил, что пока позиции сторон плохо стыкуются. Дипломаты очень подробно обсудили «весь двусторонний блок», включая вопросы стратегической стабильности, американское военное присутствие в Центральной Азии, договорились провести консультации по визам и работе диппредставительств. Путин назначил Анатолия Разинкина первым замгенпрокурора 14 октября 2021, 15:16 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин своим указом назначил первым заместителем генпрокурора РФ Анатолия Разинкина. Разинкин до этого занимал пост заместителя генпрокурора.



«Назначить Разинкина Анатолия Вячеславовича первым заместителем генерального прокурора РФ, освободив от занимаемой должности», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.



Также президент назначил на пять лет прокурором Тувы Сергея Дябкина, Волжским межрегиональным природоохранным прокурором –Александра Илюшина, Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором – Елену Макушенко.



Указ вступает в силу со дня его подписания.