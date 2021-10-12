Политолог рассказал о преимуществах новой структуры Госдумы

«Увеличение комитетов в Госдуме поможет депутатам лучше взаимодействовать с федеральными исполнительными органами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Во вторник прошло первое заседание Госдумы восьмого созыва, на котором были названы составы парламентских комитетов.

«Изменения в Госдуме связаны с перераспределением полномочий комитетов, их количество приведено в соответствие с числом профильных органов исполнительной власти. Это вызвано обновлениями в Конституции, расширяющими контрольные полномочия Госдумы. Логично, когда тот или иной министр приходит в профильный комитет и защищает строчки бюджета своего ведомства», – считает доцент философского факультета Уральского федерального университета Анатолий Гагарин.

Что касается кадрового обновления депутатского корпуса, то оно соответствует предвыборным обещаниям партий, в первую очередь – «Единой России», указал аналитик. «Важно то, что обновление коснулось руководящих постов в Госдуме: новички получили сильные позиции, например – Владислав Даванков, который стал вице-спикером от «Новых людей», – подчеркнул эксперт.

Из глав комитетов он отметил Сергея Кабышева (СР, комитет по науке и образованию), Александра Демина («Новые люди», комитет по малому и среднему предпринимательству) и Сангаджи Тарбаева («Новые люди», комитет по туризму). «Среди замов мы видим активистов ОНФ, движения «Мы вместе», участников конкурса «Лидеры России». Кроме того, Дмитрий Гусев и Олег Матвейчев заняли места, соответствующие их компетенциям в комитете по контролю и в комитете по информационной политике», – сказал собеседник.

По его словам, важно то, что «Единая Россия», несмотря на конституционное большинство в новой Госдуме, отдала другим партиям половину комитетов. «Это говорит о том, что партия власти готова разделять ответственность за законодательную политику государства. В целом, я думаю, что обновление – это динамичный и долгосрочный тренд в нашем парламенте», – резюмировал Гагарин.

Утром во вторник стартовала работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила свой состав, где стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов.

На первом заседании Вячеслава Володина избрали председателем палаты. За это решение проголосовали 360 депутатов из 450. Первыми вице-спикерами избраны Александр Жуков от фракции «Единая Россия» и Иван Мельников от фракции КПРФ, которые занимали эти посты и в Госдуме седьмого созыва.

Согласно документу, шесть из девяти вице-спикеров Госдумы представляют фракцию «Единая Россия»: уже занимавшие эти должности в предыдущем созыве Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая, а также лидер фракции «Единой России» в Госдуме седьмого созыва Сергей Неверов, бывший уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и экс-глава Тувы Шолбан Кара-Оол.

Вице-спикером от ЛДПР стал экс-замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов, от «Справедливой России – За правду» – Александр Бабаков, также пост вице-спикера занял представитель «Новых людей» Владислав Даванков.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, как проходит процесс обустройства парламентариев в новой Госдуме.