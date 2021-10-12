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12 октября, вторник  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Семь причин качать газ по «Северному потоку – 2» вместо Украины

Украинский маршрут более дорогой и неэффективный Петр Ковалев/ТАСС
Украинская газотранспортная система проигрывает «Северному потоку – 2» с коммерческой точки зрения по целому ряду пунктов. Даже с точки зрения углеродного следа новые газопроводы выигрывают с огромным отрывом. А ведь низкие выбросы парниковых газов – это новая «религия» Евросоюза. В чем же выгода российской трубы?  Подробности...
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Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

Часть думского аппарата переедет из комплекса на Охотном Ряду в новое здание на Воздвиженке Валерий Шарифулин/ТАСС
Утром во вторник стартует работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила состав, стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. Пока новоизбранные парламентарии обживаются в своих кабинетах и решают квартирный вопрос в столице, экс-депутатам приходится менять насиженные места. Как проходит процесс обустройства в новой Госдуме? Подробности...
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Осенняя волна коронавируса ударила по регионам

Сразу после введения QR-кодов в некоторых регионах поток желающих вакцинироваться вырос в три раза Сергей Мальгавко/ТАСС
В ответ на стремительное наступление ковида власти сразу семи российских регионов – от Татарстана до Севастополя – ввели ограничения, отчасти уже знакомые россиянам по временам первых волн пандемии. При этом сейчас главный удар пандемии пришелся по российским провинциям, а не по столице, как раньше. Вирусологи объясняют это как биологическими, так и социальными причинами. Подробности...
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Польша выбрала сомнительный вариант «газовой независимости» от России

Газовую трубу мало уложить - надо ее еще чем-нибудь наполнить twitter.com/BalticPipe_PL
Норвегия наконец-то приняла жизненно необходимое для Польши решение – одобрена продажа группы месторождений, откуда поляки будут получать газ. Тот самый, который, по идее Варшавы, должен обеспечить «достижение энергетической независимости от России». Однако есть большие сомнения, что проект заработает именно так, как планируется – и Польша не сможет сказать Газпрому свое «последнее прощай». Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Энергетический кризис показал безальтернативность Газпрома в ЕС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Нынешнее газовое ралли продемонстрировало слабость позиций Евросоюза, который хотел диктовать свои условия поставок, ограничивая транзит через «Северный поток – 2» и пытаясь наложить на Россию долгосрочное обязательство поставлять газ через Украину. Подробности...
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На переговоры с Россией США обязаны были прислать русофоба

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Конечно, никто не гарантирует, что эти переговоры закончатся успешно. Вероятно, они ни к чему и не приведут. Однако попытаться все равно стоит. Даже если ради этого нужно несколько дней потерпеть Нуланд в Москве. Подробности...
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Как белые потеряли единственный шанс победить в Гражданской войне

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Деникин в своем броске на Москву попробовал реализовать самый сильный шанс. Более того – фактически единственный. Раньше – преждевременно, потом – слишком поздно. Подробности...
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Россия бойкотирует Зеленского

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Байден идет ко дну

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Вычислен главный маньяк Америки

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

    Часть думского аппарата переедет из комплекса на Охотном Ряду в новое здание на Воздвиженке
    		   12 октября 2021, 08:30
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Ростислав Зубков,
    Николай Васильев

    Утром во вторник стартует работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила состав, стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. Пока новоизбранные парламентарии обживаются в своих кабинетах и решают квартирный вопрос в столице, экс-депутатам приходится менять насиженные места. Как проходит процесс обустройства в новой Госдуме?

    Во вторник, в 10 часов утра по московскому времени, Госдума нового созыва соберется на свое первое пленарное заседание. Думский спикер прошлого VII созыва Вячеслав Володин (который может вновь занять председательский пост) ранее констатировал – вновь избранная палата почти наполовину состоит из новых лиц. Напомним, что в Госдуме-2021 будет больше фракций – к четверке парламентских партий добавились «Новые люди». Соответственно, станет больше и вице-спикеров – 11 (в прошлом созыве их было восемь). На прошлой неделе временная рабочая группа из представителей всех пяти фракций постановила, что увеличится и число думских комитетов: 32, а не 26, как в нижней палате седьмого созыва.

    Перемены сопровождаются изменениями и во внутренней парламентской «кухне». «Сейчас довольно большую часть аппарата Госдумы из старого здания переселяют в новое – на Воздвиженку. Там уже идет ремонт, все достаточно организованно, я думаю, что все успеют вовремя. Что касается распределения рабочих мест, то всем хочется как получше и никому не хочется как похуже. Поэтому возникают задержки: когда выпадает кабинет не очень хороший, начинается борьба за «права человека», – рассказал один из парламентских новичков, известный экономист Михаил Делягин, который был избран в Госдуму от партии «Справедливая Россия – За правду».

    Депутат уточнил, что ключи от его кабинета ему пока не выдали, но сделали временный пропуск, а 12 октября – «дадут постоянный». «Тогда же официально утвердят, кто в какой комитет пойдет», – добавил собеседник.

    Многим народным избранникам, прибывшим из регионов, предстоит решить и квартирный вопрос. Как отмечает портал Daily Storm, в середине июня аппарат Госдумы обнародовал на портале госзакупок данные о контракте на 180,5 млн рублей на «оказание гостиничных услуг» для иногородних депутатов. Договор заключили с компанией «Моспромстрой Отель Менеджмент», которой принадлежит четырехзвездочная гостиница «Holiday Inn Лесная» рядом с Белорусским вокзалом. Сообщается, что для приезжих парламентариев в общей сложности забронировано 230 номеров класса «стандарт». 

    Один из новоизбранных депутатов, единоросс из Томска Владимир Самокиш рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Москву он пока не переезжает, поскольку еще не знает, как точно будет устроена его работа.

    «Живу сейчас в самолетах, в гостиницах. В конце недели планирую вернуться в Томск. Регион бросать не собираюсь. Я как Фигаро – между Томском и Москвой. Изучаю документы в течение четырехчасового полета», – заявил собеседник.

    Служебное жилье в столице Самокиш пока не получил. «Так быстро со «служебкой» все не решают», – отметил он. По его словам, это целая процедура: нужно сначала определить семейный статус, проверить отсутствие или наличие жилья в Москве и Подмосковье, уладить ряд прочих вопросов.

    Между тем примерно две недели назад собеседник газеты получил временное удостоверение депутата. В самом здании Госдумы он побывал дважды. «Для меня это было впервые в жизни. Я видел кабинеты у коллег, вполне себе приличные, позволяют организовать нормальную работу. Я, как муниципальный депутат, привык работать в более стесненных условиях. Мягкое кресло и упругость клавиш на клавиатуре компьютера меня волнуют в последнюю очередь», – заметил Самокиш.

    По словам собеседника, главное – возможность общаться с представителями федеральной власти, коллегами из регионов и «людьми с серьезным авторитетом».

    Депутат от «Справедливой России» Яна Лантратова, которая войдет в думский комитет по просвещению, пояснила, что кабинеты выдали пока не всем депутатам. «Оргмоменты начнутся только после завтрашнего заседания Госдумы, в ходе которого произойдет распределение и утверждение разных позиций у разных депутатов», – сообщила она.

    По ее словам, проход в здание нижней палаты парламента достаточно хорошо организован: через оба подъезда при предоставлении удостоверения депутата и паспорта РФ. «Никаких сложностей пока не возникало. Более того, за депутатами закреплены люди из аппарата, которые все показывают и подсказывают», – отметила Лантратова. Она также уточнила порядок получения удостоверения парламентария.

    «Сначала в ЦИКе всем депутатам выдается удостоверение об избрании – такая ламинированная карточка. После первого заседания Госдумы будут выдаваться основные удостоверения», – сказала собеседница.

    «Работой новой Госдумы будут управлять два органа: регламентная комиссия и комитет по контролю.

    Пока не соберется эта структура, никаких решений по расселению депутатов, выдаче жилья, автомобилей и так далее приниматься не будет»,

    – разъяснила депутат от «Единой России» Наталья Костенко, которая переизбралась на новый срок.

    «Депутаты предыдущего созыва потихоньку освобождают кабинеты и жилье, – отметила Костенко. – В течение месяца депутаты должны сдать жилье, этот процесс обычно затягивается. В прошлый созыв некоторые депутаты несколько месяцев не получали новые кабинеты».


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