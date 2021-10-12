Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

Утром во вторник стартует работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила состав, стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. Пока новоизбранные парламентарии обживаются в своих кабинетах и решают квартирный вопрос в столице, экс-депутатам приходится менять насиженные места. Как проходит процесс обустройства в новой Госдуме?

Во вторник, в 10 часов утра по московскому времени, Госдума нового созыва соберется на свое первое пленарное заседание. Думский спикер прошлого VII созыва Вячеслав Володин (который может вновь занять председательский пост) ранее констатировал – вновь избранная палата почти наполовину состоит из новых лиц. Напомним, что в Госдуме-2021 будет больше фракций – к четверке парламентских партий добавились «Новые люди». Соответственно, станет больше и вице-спикеров – 11 (в прошлом созыве их было восемь). На прошлой неделе временная рабочая группа из представителей всех пяти фракций постановила, что увеличится и число думских комитетов: 32, а не 26, как в нижней палате седьмого созыва.

Перемены сопровождаются изменениями и во внутренней парламентской «кухне». «Сейчас довольно большую часть аппарата Госдумы из старого здания переселяют в новое – на Воздвиженку. Там уже идет ремонт, все достаточно организованно, я думаю, что все успеют вовремя. Что касается распределения рабочих мест, то всем хочется как получше и никому не хочется как похуже. Поэтому возникают задержки: когда выпадает кабинет не очень хороший, начинается борьба за «права человека», – рассказал один из парламентских новичков, известный экономист Михаил Делягин, который был избран в Госдуму от партии «Справедливая Россия – За правду».

Депутат уточнил, что ключи от его кабинета ему пока не выдали, но сделали временный пропуск, а 12 октября – «дадут постоянный». «Тогда же официально утвердят, кто в какой комитет пойдет», – добавил собеседник.

Многим народным избранникам, прибывшим из регионов, предстоит решить и квартирный вопрос. Как отмечает портал Daily Storm, в середине июня аппарат Госдумы обнародовал на портале госзакупок данные о контракте на 180,5 млн рублей на «оказание гостиничных услуг» для иногородних депутатов. Договор заключили с компанией «Моспромстрой Отель Менеджмент», которой принадлежит четырехзвездочная гостиница «Holiday Inn Лесная» рядом с Белорусским вокзалом. Сообщается, что для приезжих парламентариев в общей сложности забронировано 230 номеров класса «стандарт».

Один из новоизбранных депутатов, единоросс из Томска Владимир Самокиш рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Москву он пока не переезжает, поскольку еще не знает, как точно будет устроена его работа.

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«Живу сейчас в самолетах, в гостиницах. В конце недели планирую вернуться в Томск. Регион бросать не собираюсь. Я как Фигаро – между Томском и Москвой. Изучаю документы в течение четырехчасового полета», – заявил собеседник.

Служебное жилье в столице Самокиш пока не получил. «Так быстро со «служебкой» все не решают», – отметил он. По его словам, это целая процедура: нужно сначала определить семейный статус, проверить отсутствие или наличие жилья в Москве и Подмосковье, уладить ряд прочих вопросов.

Между тем примерно две недели назад собеседник газеты получил временное удостоверение депутата. В самом здании Госдумы он побывал дважды. «Для меня это было впервые в жизни. Я видел кабинеты у коллег, вполне себе приличные, позволяют организовать нормальную работу. Я, как муниципальный депутат, привык работать в более стесненных условиях. Мягкое кресло и упругость клавиш на клавиатуре компьютера меня волнуют в последнюю очередь», – заметил Самокиш.

По словам собеседника, главное – возможность общаться с представителями федеральной власти, коллегами из регионов и «людьми с серьезным авторитетом».

Депутат от «Справедливой России» Яна Лантратова, которая войдет в думский комитет по просвещению, пояснила, что кабинеты выдали пока не всем депутатам. «Оргмоменты начнутся только после завтрашнего заседания Госдумы, в ходе которого произойдет распределение и утверждение разных позиций у разных депутатов», – сообщила она.

По ее словам, проход в здание нижней палаты парламента достаточно хорошо организован: через оба подъезда при предоставлении удостоверения депутата и паспорта РФ. «Никаких сложностей пока не возникало. Более того, за депутатами закреплены люди из аппарата, которые все показывают и подсказывают», – отметила Лантратова. Она также уточнила порядок получения удостоверения парламентария.

«Сначала в ЦИКе всем депутатам выдается удостоверение об избрании – такая ламинированная карточка. После первого заседания Госдумы будут выдаваться основные удостоверения», – сказала собеседница.

«Работой новой Госдумы будут управлять два органа: регламентная комиссия и комитет по контролю.

Пока не соберется эта структура, никаких решений по расселению депутатов, выдаче жилья, автомобилей и так далее приниматься не будет»,

– разъяснила депутат от «Единой России» Наталья Костенко, которая переизбралась на новый срок.

«Депутаты предыдущего созыва потихоньку освобождают кабинеты и жилье, – отметила Костенко. – В течение месяца депутаты должны сдать жилье, этот процесс обычно затягивается. В прошлый созыв некоторые депутаты несколько месяцев не получали новые кабинеты».