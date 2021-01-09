В США увидели признаки «предгитлеровской эпохи»

Ситуация в Вашингтоне может оказаться предвестником «более темных» событий, пишет американское издание The National Interest. По мнению автора публикации Джейкоба Хэйлбрунна, обстановка в США схожа с Веймарской республикой (наименование Германии в 1919-1933 годах).

«Серьезный вопрос, который стоит перед Америкой, – это вопрос, направится ли страна по тому же пути, что и веймарская Германия?» – говорится в статье, текст которой приводит «ИноСМИ».

Хэйлбрунн цитирует книгу «Американская цель» Аарона Сибариума, по мнению которого в США есть явные совпадения с этой «предгитлеровской» эпохой. «Например, треть всех демократов и республиканцев теперь уверены, что политическое насилие может быть оправдано. То есть доля людей, которые уверены, что можно применять силу для защиты «правильных» политических мнений, доля таких людей выросла в четыре раза по сравнению с 2017-м годом. Эта печальная статистика отражает скорость и пугающую симметрию поляризации нашего общества. Мы видим крушение тех норм, которые были призваны помочь людям с полярными взглядами ужиться друг с другом. Есть возможность того, что поляризация станет намного хуже», – говорится в статье.

«Как выяснили на собственном опыте еще немецкие социал-демократы в Веймарской республике, когда на политическое насилие отвечаешь насилием, вызвавшие первоначальную жестокость причины никуда не уходят. Напротив, ответное насилие углубляет первоначальную обиду, а это плодит все новую и новую жестокость», – рассуждает автор.

«США будут напоминать Римскую Республику времен упадка, в которой и Цицерон, и Клавдий содержали враждующие бандитские группировки, нападавшие друг на друга прямо на улице. Потом веймарская Германия все это повторила от начала до конца», – говорится в статье.

По мнению автора публикации, в сложившейся ситуации США ждет один из двух сценариев развития: либо штурм Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа станет последним эпизодом «в этой драме ненависти», либо политическое насилие станет нормой, и страна пойдет по пути Веймарской республики, итогом событий внутри которой, как подчеркивается, стала делегитимизация режима.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.