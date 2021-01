Москва потребовала срочно восстановить телефонную связь Генконсульству в Нью-Йорке Новая администрация США заявила о намерении продлить СНВ на пять лет 21 января 2021, 20:48

Администрация президента США Джо Байдена хочет продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, сообщила The Washington Post. «Президент Байден добивается продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия 5 февраля», – цитирует РИА «Новости» американское издание. Россия отреагировала на заявления кандидата на пост госсекретаря США Тони Блинкена о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). «То, что Блинкен уже заявил о готовности заняться вплотную продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях, это позитивный сигнал, который мы приветствуем», – приводит РИА «Новости» слова постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, сказанные им в эфире телеканала «Россия 24». Ранее МИД России сообщил, что Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок. В министерстве также заявили о необходимости сфокусировать внимание Москвы и Вашингтона на «всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон».

В США оценили шансы российского Су-57 в бою против F-35 21 января 2021, 08:44

Американское издание The National Interest, оценивая шансы истребителей пятого поколения Су-57 и F-35 в воздушной дуэли, предположило, что при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с российским истребителем. Как отметил автор материала, журналист Марк Эпископос, гипотетическое столкновение двух боевых машин будет происходить в условиях широкого применения систем противоракетной обороны, передовых радиолокационных установок и значительного количества самолетов поддержки. По его словам, воздушная дуэль с участием двух пилотов имеет мало общего с реалиями ведения войн в 21-м веке, передает РИА «Новости». По словам Эпископоса, при прочих равных пилот F-35 сделает все, что в его силах, чтобы вообще не вступать в бой с Су-57, поскольку российская боевая машина представляет собой усовершенствованный истребитель завоевания превосходства в воздухе, с соответствующими техническими характеристиками, в то время как американский самолет является прежде всего ударным истребителем, который проникает в воздушное пространство противника для поражения жизненно важных объектов или инфраструктуры. «По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной, гипотетической ситуации (воздушной дуэли), использовал бы свое преимущество в некоторых стелс-функциях, чтобы попытаться ускользнуть от приближающегося Су-57», – считает он. По мнению журналиста, воздушный бой один на один между Су-57 и F-35 крайне маловероятен не только потому, что это не соответствует реалиям современной войны, но также и по причине того, что подобный сценарий подразумевает «катастрофическую и, к счастью, надуманную перспективу крупной войны между НАТО и Россией». Ранее заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57, благодаря своей маневренности, смог бы победить американский истребитель F-35 в случае воздушного боя один на один. Белый дом оценил возможность разговора президентов России и США 21 января 2021, 07:26

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным. «Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным», – приводит слова Псаки РИА «Новости». Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками». «Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо», – сказала Псаки. Она также сообщила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран. Накануне Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. В Китае восхитились способной «уничтожить США» российской ракетой 21 января 2021, 15:17

Китайский портал Sina опубликовал статью, автор которой восхитился межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». По его мнению, она является самым ценным оружием России. Автор статьи отмечает, что «Сармат» весит около 100 тонн, а дальность его стрельбы составляет не менее 10 тыс. километров. Ракета может нести 16 управляемых боеголовок как с обычными, так и с ядерными боеприпасами. По его словам, ракета способна преодолевать любые системы ПВО, тем самым «заставляя США прикусить язык», передает РИА «Новости». «Даже если будет использована самая мощная американская система противоракетной обороны, особого эффекта это не принесет», – говорится в публикации. Пользователь заметил, что у «Сармата» есть две версии: одна предназначена для США, а другая – для Европы. Разница двух модификаций заключается в массе и дальности стрельбы, однако оба варианта подходят для доставки ядерных боеголовок с раздельным наведением. «Нужна всего одна ракета, чтобы такая большая страна, как Франция, исчезла с лица земли. Десять подобных ракет обеспечат полное уничтожение американцев. Обо всем этом даже страшно подумать», – заключил автор. Ранее китайские СМИ сообщили, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника. Кроме того, иранское информационное агентство Akharin Khabar написало статью, в которой «Сармат» назвали «посланием»России к избранному президенту США Джо Байдену. Псаки перечислила первые 15 указов президента Байдена 21 января 2021, 05:59

Бывший официальный представитель Госдепартамента США и экс-помощник президента США Барака Обамы по коммуникациям Джен Псаки провела первый брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома в новой американской администрации Джозефа Байдена и рассказала о подписанных им первых 15 указах. «Сегодня у нас был очень напряженный и энергичный день, как вы все знаете. Но я хочу воспользоваться моментом, чтобы вкратце рассказать о 15 [подписанных американским президентом Джозефом Байденом] исполнительных указах. Для борьбы со смертоносным вирусом президент [Соединенных Штатов] ввел 100-дневный режим ношения масок, равно как и обеспечение обязательного ношения масок в государственных учреждениях. Президент отправил исполнительный указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Это укрепит наши усилия, позволит взять ситуацию с пандемией под контроль, укрепив глобальное здравоохранение», – приводит слова Псаки ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи 21 января примет участие в заседании исполнительного комитета ВОЗ в виртуальном формате. Кроме того, Байден продлевает мораторий на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате вызванного коронавирусом кризиса. «Пандемия также ударила по миллионам американцев, которые брали федеральные займы на обучение. Президент обратился к министерству образования за продлением заморозки выплат по образовательным кредитам», – добавила пресс-секретарь Белого дома. Помимо этого, Соединенные Штаты возвращаются к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, прекращается режим чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и федеральное финансирование строительства ограждений на границе с Мексикой. Среди других мер – отмена проекта по прокладке нефтепровода Keystone XL между США и Канадой, снятие запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран. «Вводится мораторий на сдачу в аренду территорий Арктической зоны для [добычи] нефти и природного газа, правительством предпринимаются усилия по обеспечению расового равенства, – сказала Псаки. – Президент поручил министру внутренней безопасности в консультации с генеральным прокурором принять все надлежащие меры для укрепления программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми. Сегодня президент также отправил в Конгресс законопроект о гражданстве для мигрантов, предоставляющий усердно работающим людям, живущим здесь десятилетиями, возможность получения гражданства». Накануне Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Напомним, 24 марта 2015 года Псаки провела последний брифинг в качестве представителя Госдепартамента США. Ранее стало известно о назначении Псаки директором по коммуникациям в администрации президента США Барака Обамы. Москва потребовала срочно восстановить телефонную связь Генконсульству в Нью-Йорке 21 января 2021, 16:12

Москва призывает Вашингтон в кратчайшие сроки восстановить телефонную связь Генеральному консульству России в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «В сложившейся ситуации Госдеп, который был официально уведомлен о неполадках, просто самоустранился от проблемы, такая позиция американских властей в очередной раз подтверждает всю беспочвенность обвинений посольства США в Москве в том, что дипломаты в России, в отличие от российских в США, вынуждены выполнять свои обязанности в самых стесненных условиях и обстоятельствах. Еще раз обращаемся к Вашингтону предпринять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную связь для наших дипломатов в Нью-Йорке», – приводит ее слова РИА «Новости». Она отметила, что многие граждане, которые обращаются в Генконсульство – это граждане США. «Надеемся, что подобная история не является приглашением к взаимности с американской стороны. Я уверена, у нас есть более интересные сферы для ее проявления», – отметила официальный представитель МИД. С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет. Эксперты увидели политическую подоплеку в отключении связи. Посольство России в США потребовало от Госдепартамента Соединенных Штатов устранить неполадки со связью в российском Генконсульстве в Нью-Йорке. Посол России в США назвал условие встречи Путина и Байдена 21 января 2021, 08:32

Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть, в том числе, от эпидемиологической ситуации, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. «В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий», – сказал дипломат, передает РИА «Новости». Антонов добавил, что вне зависимости от чего-либо любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой администрацией США. До сих пор контактов между Путиным и Байденом не было, но 15 декабря российский лидер поздравил его с победой на выборах президента США. Между тем, бывший главный советник Белого дома по России и свидетель по импичменту Дональду Трампу Фиона Хилл порекомендовала Джо Байдену не относиться к России пренебрежительно, как это, по ее мнению, делала администрация экс-лидера Соединенных Штатов Барака Обамы. МИД сделал предложение администрации Байдена по договору о СНВ 21 января 2021, 01:44

Текст: Антон Никитин

Россия рассчитывает, что новая администрация США более конструктивно подойдет к диалогу по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. «Рассчитываем, что новая администрация США займет в диалоге с нами более конструктивную позицию и учтет все указанные выше моменты. Со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учета интересов», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. В министерстве подчеркнули, что Москва выступала и продолжает выступать в пользу продления ДСНВ, причем с максимально реалистичных позиций. «Считаем возможным его пролонгацию исключительно в том виде, как договор был подписан, и без каких-либо предварительных условий. Предпочтительным выглядит продление на максимальный предусмотренный в договоре пятилетний срок», – указали в министерстве. Как отмечается в сообщении, это позволило бы России и США серьезно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают сейчас в области международной безопасности и стратегической стабильности. При этом сохранялся бы имеющийся уровень транспарентности и предсказуемости в отношении СНВ, что отвечало бы интересам безопасности обеих стран и всего мира, добавили в МИД России. В министерстве напомнили, что российское видение рамок работы по стратегической стабильности было «передано американской стороне в письменной форме, и оно в полной мере сохраняет свою актуальность». «В его основе – предложение совместно заняться выработкой нового «уравнения безопасности», которое учитывало бы весь комплекс факторов стратегической стабильности, включая эволюцию в сфере вооружений и военных технологий, – указали в МИД. – Считаем, что сфокусировать внимание следует на всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон». Важным был бы и предметный разговор по обеспечению безопасности космической деятельности и предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, добавили в министерстве. «Очевидно, что практическая реализация этих идей подразумевает сложную и во многом новаторскую работу. Считаем, что продление ДСНВ на пятилетний срок способствовало бы достижению успеха на данном направлении», – говорится в сообщении. В министерстве также указали на то, что предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов, налагавших ограничения на возможности Вашингтона бесконтрольно наращивать, проецировать и применять военную силу и воспринимавшихся в США в качестве препятствия на пути к «победе» в объявленном ими «соперничестве великих держав». В этой связи в МИД России напомнили, что американской стороной была развязана кампания по очернению ДСНВ как якобы неэффективного и не имеющего значения с точки зрения глобальной безопасности и стратегической стабильности. «Примечательно, что эта кампания не достигла своих целей: ни у мировой общественности, ни даже у американских союзников не нашло поддержки стремление Вашингтона пожертвовать договором, который обеспечивает предсказуемость в стратегической сфере, оказывает стабилизирующее влияние в глобальном масштабе, а также вносит значительный вклад в процесс ядерного разоружения», – отметили в российском дипведомстве. Накануне кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США. В свою очередь кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам также заявил, что новая американская администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления ДСНВ (СНВ-3). В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение ДСНВ, Россия последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности». Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США настроена договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций. Эксперт: Первые указы Байдена направлены против наследия Трампа 21 января 2021, 12:02

«Введенные меры направлены на отмену наследия Трампа и бьют по традиционной базе республиканцев, энергетике и автопрому», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя первые 15 указов, подписанные новым президентом США Джозефом Байденом. «Основное направление в первых указах Джо Байдена – отмена наследия экс-главы США Дональда Трампа. Новые меры бьют по энергетике и помогают нелегальным мигрантам. Что касается помощи самим американцам – все не так хорошо», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Бывший официальный представитель Госдепа времен Барака Обамы Джен Псаки провела первый брифинг в новой должности пресс-секретаря Белого дома и рассказала о первых 15 указах президента Байдена. Документы, в числе прочего, отменяли решения предыдущего президента Трампа. США возвращаются к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, прекращается режим ЧП на американо-мексиканской границе и отменяется финансирование строительства стены, снимается запрет на въезд в Соединенные Штаты граждан ряда мусульманских стран. Обращают на себя внимание экономическая и миграционная часть пакета указов, отметил Дробницкий. «В плане экономики больше всего досталось энергетике и автопрому – тому, что составляет экономическую базу республиканцев. Новый президент отменил послабления по экологическим нормам для автомобилей, введенные Трампом. Во многом это коснется любимых автомобилей глубинки, где живут республиканские избиратели», – отметил политолог. «Кроме того, Байден остановил строительство трубопровода Keystone XL, который идет из Канады в США. Также приостановлено бурение на арктическом шельфе. Это удар по традиционному энергетическому сектору. Он считается республиканским», – пояснил собеседник. Говоря о миграции, американист отметил, что избранный глава США возобновил программу DACA для нелегальных мигрантов, которые прибыли несовершеннолетними на территорию США. Им будет предложен путь гражданства, возможно, достаточно быстрый, полагает Дробницкий. «Прекращены соответствующие депортации. Кроме того, в переписи населения для расчета избирательных округов теперь будут также учитываться нелегальные мигранты, живущие на территории этих округов. Это беспрецедентный ход, – подчеркнул эксперт. – Если Обама пытался это сделать аккуратно и подспудно, то Байден – открыто и напрямую». Политолог напомнил, что также Байден отменил указ о запрете на въезд на территорию США людей из семи стран, признанных наиболее опасными с точки зрения террористической угрозы. «На самом же деле, проверка людей из этих стран была уже налажена, поэтому это больше символический ход, – убежден американист. – А вот перепись нелегальных мигрантов – это серьезно. А шаг к предоставлению им гражданства – это в итоге как минимум 11-12 млн человек – избирателей, лояльных Демократической партии. В среду Байден вступил в должность 46-го президента США, приняв присягу в оцепленном военными Вашингтоне. Газета ВЗГЛЯД анализировала первые решения нового американского лидера и ближайшие перспективы отношений Соединенных Штатов и России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ 21 января 2021, 05:33

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Associated Press. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ, передает ТАСС. В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что решение Байдена вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) поможет борьбе с пандемией и справедливому распределению вакцин от коронавируса в мире. «Генеральный секретарь приветствует возвращение США к работе с Всемирной организацией здравоохранения, – говорится в заявлении генсека ООН. – Поддержка ВОЗ абсолютно принципиальна для скоординированных усилий всего мира по ответу на пандемию COVID-19». «С учетом того, что вакцины играют принципиальную роль в борьбе с вирусом, поддержка со стороны США механизма COVAX («Ковакс») придаст динамику усилиям по равному доступу к вакцинам всех стран», – полагают в ООН. Гутерриш также приветствовал политику Байдена в отношении мигрантов и беженцев. «Он надеется, что США присоединятся к Глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции», – отмечается в сообщении. Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Напомним, 29 мая 2020 года Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. При этом советник Трампа по нацбезопасности назвал ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая». Москва в свою очередь обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация. Байден вернул США в Парижское соглашение по климату 21 января 2021, 03:48

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в первый день пребывания в должности подписал исполнительный указ о возвращении США к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. «Это первые из многих документов. Думаю, нет времени ждать, надо приступать к работе немедленно. Как мы ранее заявляли, мы подпишем ряд исполнительных указов в течение нескольких дней. Я начну сегодня [с борьбы] с вызванным коронавирусом кризисом, наряду с экономическим и кризисом в области климата», – приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им во время церемонии подписания исполнительного указа в Белом доме. «Я подписываю документ о возвращении к Парижскому соглашению по климату», – сказал Байден. Глава Белого дома коснулся темы климата также на виртуальной церемонии приведения к присяге ряда чиновников новой американской администрации. «У нас много возможностей. Мы можем преодолеть угрозу, связанную с изменением климата. Я действительно в это верю», – заявил Байден. Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. В начале января Москва заявила о готовности к диалогу с США по теме климата. Напомним, 5 августа 2017 года США официально проинформировали ООН о решении выйти из Парижского соглашения по климату. Дональд Трамп, занимавший в то время пост президента США, объяснил отказ от Парижского соглашения «огромными штрафными санкциями», которые лишают США конкурентных преимуществ на мировой арене. Многие мировые лидеры публично осудили решение Трампа выйти из Парижского соглашения. Президент Владимир Путин по этому поводу в шутку заметил, что Россия должна быть благодарна Трампу – «даже плохую погоду в Москве на него можно теперь свалить». Антонов выразил надежду на начало новой главы в отношениях с США 21 января 2021, 02:16

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти 46-го президента США Джозефа Байдена. «Только что вернулся с инаугурации, внимательно слушал выступление Байдена, искал, естественно, что-либо в отношении внешней политики, в первую очередь России. Хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава в развитии Соединенных Штатов Америки и, конечно, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. По крайней мере, мы неоднократно об этом говорили», – приводит слова Антонова ТАСС. Посол России в Соединенных Штатах отметил, что российская сторона ознакомились с позициями кандидатов на ключевые посты в администрации Байдена. «Вчера целый день провели около телевизоров, слушали номинантов и кандидатов, нас завалили информацией, различного рода подходами. Не могу сказать, что много позитивного мы нашли в выступлениях кандидатов на высокие должности в администрации США, – признался посол. – Мне все-таки хотелось бы сказать: давайте немного подождем. Одно дело – обещания, выступления на публику, а другое дело – это реальные проблемы, реальная работа, которой предстоит заниматься [новой американской] администрации уже с сегодняшнего дня». «У нас есть конкретная программа действий, у нас есть конкретная программа развития отношений с Соединенными Штатами Америки. Мы с коллегами в посольстве [России в Вашингтоне], с коллегами из Москвы внимательно проанализировали, что было сделано, что не получилось, и что нам надо сделать», – сказал Антонов в эфире телеканала «Россия-24». Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Ранее кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов. Он также заявил о намерении новой администрации делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2». Кроме того, Блинкен решительно поддержал поставки американского оружия Украине. При этом Блинкен заявил, что администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления ДСНВ (СНВ-3). В свою очередь кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление ДСНВ отвечает интересам нацбезопасности США. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. В прошлую пятницу в МИД констатировали, что нормализации диалога с уходящей администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло, при этом в Москве допустили возможность дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном. НАСА захотело сократить число представительств в России 21 января 2021, 10:11 Текст: Наталья Ануфриева

В НАСА задумались над сокращением числа своих представительств в России из-за снижения уровня сотрудничества по теме Международной космической станции (МКС), сообщили источники в ракетно-космической отрасли. Помимо центрального офиса в Москве, у НАСА есть представительства в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) и Институте медико-биологических проблем РАН. Источник уточнил, что всего в них работают около 90 человек – сотрудники НАСА и российский обслуживающий персонал, передает РИА «Новости». Предполагается, что «в первую очередь будут сокращены сотрудники, работающие в Звездном городке при Центре подготовки космонавтов», что связано «с прекращением регулярных полетов американских астронавтов на российских космических кораблях «Союз» и, соответственно, необходимости прохождения ими соответствующей подготовки». Также планируется «отказаться от аренды коттеджей, в которых жили астронавты и их семьи, сократить обслуживающий персонал», однако о закрытии представительства речи не идет. Другой собеседник рассказал, что планируется изменить работу офиса при Институте медико-биологических проблем РАН: представители НАСА не будут находиться там постоянно, а лишь прилетать в Россию на совещания и встречи. При этом практически в неизменном виде продолжит работать группа при ЦУП, которая обеспечивает взаимодействие центров в Хьюстоне и Королеве по управлению МКС. Другой источник сообщил, что «планируется уволить практически всех сотрудников из центрального офиса НАСА в Москве, но при этом офис Космического центра имени Джонсона (подразделение НАСА, готовящее астронавтов) при Роскосмосе продолжит работу». В то же время в пресс-службе Роскосмоса заявили, что в адрес госкорпорации «не поступало официальных уведомлений от НАСА относительно сокращения количества представительств и персонала». В представительствах Японского и Европейского космических агентств сообщили, что не планируют сокращать свои офисы в Москве. Отмечается, что у Роскосмоса нет своих офисов в США, но есть небольшая группа в Хьюстоне, обеспечивающая взаимодействие по МКС с российским Центром управления полетами. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что обратится в министерство торговли США, чтобы понять, почему входящие в госкорпорацию ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр «Прогресс» попали под новые американские санкции, введенные против ряда российских и китайских предприятий. По мнению Вашингтона, эти предприятия сотрудничают с вооруженными силами двух этих стран. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США. Всего в списке 58 китайских и 45 российских организаций. Кроме того, Рогозин направлял главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций США в отношении предприятий госкорпорации. Его ответ глава Роскосмоса счел уклончивым. Россия заявила о готовности к диалогу с США по проблеме РСМД 21 января 2021, 08:17 Текст: Алина Назарова

Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросу ракет средней и меньшей дальности, если администрация нового президента США Джо Байдена заинтересована в поиске взаимоприемлемых развязок, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Наши инициативы по-прежнему на столе. Если новая администрация заинтересована в поиске взаимоприемлемых развязок по проблеме РСМД, мы к такой работе готовы», – сказал Антонов РИА «Новости». Дипломат отметил, что Россия в полной мере осознает риски эскалации гонки ракетных вооружений после развала по вине США Договора о ракетах средней и меньшей дальности. «Почти год Россия соблюдает взятое на себя в одностороннем порядке обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в регионах мира. До тех пор, пока РСМД американского производства не появятся на территории других стран. Мы предложили Соединенным Штатам и их партнерам по НАТО пойти на аналогичный шаг. Однако наша инициатива о введении встречных мораториев была отвергнута», – напомнил дипломат. По его словам, Вашингтон сделал ставку на ускоренную разработку вооружений, ранее запрещенных по договору об РСМД. «Уже проведено несколько испытаний таких систем. Военно-политическое руководство США не скрывает, что держит курс на размещение наземных РСМД на территории союзников, в том числе в Европе», – отметил посол. «Со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы предотвратить развитие событий по наихудшему сценарию. Так, в октябре президент России Владимир Путин выступил с новыми предложениями по стабилизации ситуации в мире без ДРСМД», – заключил он. Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД. В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам. Кроме того, Антонов заявил, что Россия открыта к сотрудничеству с США по разработке препаратов для лечения коронавируса. При этом он посетовал, что в США тема вакцин оказалась политизирована. «В Вашингтоне с откровенным скепсисом воспринимают наши достижения. Речь идет о препаратах «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Тиражируют ложные сведения о неэффективности и небезопасности российских вакцин. Однако научное сообщество дало высокую оценку российским разработкам», – добавил дипломат. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. МИД возложил на США ответственность за развал ДОН 21 января 2021, 15:59 Текст: Алина Назарова

Вся ответственность за развал Договора по открытому небу лежит на Соединенных Штататх и их союзниках, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Вся ответственность за развал Договора по открытому небу лежит на США и их союзниках. Именно выход США из договора кардинально изменил конфигурацию, которая была заложена при формировании договора. Собственно, таким образом был нарушен баланс интересов государств-участниц», – сказала Захарова, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что участие США в договоре было «важнейшим условием его ратификации российским парламентом в 2001 году». Захарова добавила, что Москва предприняла максимально возможные усилия для того, чтобы «спасти это соглашение». 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел. В Кремле оценили возможность встречи Путина и Байдена 21 января 2021, 13:17 Текст: Евгения Шестак

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пока не планируется, для контактов должны созреть предпосылки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет, пока таких обсуждений не ведется. Но и вы знаете, что международное общение очное существенно сейчас заморожено в связи с эпидемиологической ситуацией. Каких-то отдельных контактов в настоящий момент не планируется. То есть для этого должны какие-то созреть предпосылки, перед тем как мы сможем говорить о каких-то перспективах потенциальной встречи», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, пока предпосылок для такой встречи нет, на сегодняшний день никакой подготовки не стоит на повестке дня. Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть в том числе от эпидемиологической ситуации. До сих пор контактов между Путиным и Байденом не было, но 15 декабря российский лидер поздравил его с победой на выборах президента США. Между тем бывший главный советник Белого дома по России и свидетель по импичменту Дональду Трампу Фиона Хилл порекомендовала Джо Байдену не относиться к России пренебрежительно, как это, по ее мнению, делала администрация экс-лидера Соединенных Штатов Барака Обамы.