Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии издания Forbes заняла американская бизнесвумен и модель Кайли Дженнер.

Дженнер продала 51% акций своей компании Kylie Cosmetics, что принесло ей 590 млн долларов. Вторым в списке Forbes стал рэпер Канье Уэст, его доход составил 170 млн долларов, музыкант заработал на кроссовках собственного бренда Yeezy. На третьем месте с доходом в 106,3 млн долларов оказался теннисист Роджер Федерер.

В десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей издание включило футболистов Криштиану Роналду – 105 млн долларов и Лионеля Месси – 104 млн долларов. Также место в топ-10 заняли актер Тайлер Перри – 97 млн долларов, футболист Неймар – 95,5 млн долларов и радиоведущий Говард Стерн – 90 млн долларов.

Ранее сообщалось, что президент компании Inteco Management Елена Батурина возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии журнала Forbes по итогам I полугодия 2020 года, ее состояние оценивается в 1,3 млрд долларов.