Путин объяснил необходимость сохранения права вето постоянных членов Совбеза ООН

Главный орган ООН – Совет Безопасности – отражает реальный военно-политический баланс в мире, заявил президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

«Происходящие изменения, конечно же, оказывают свое влияние на главный орган ООН – Совет Безопасности, на дискуссию вокруг подходов к его реформированию. Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств, но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза», – сказал российский лидер.

«Такое право пяти ядерных держав – победительниц во Второй мировой войне и сегодня отражает реальный военно-политический баланс. Это тот абсолютно необходимый и уникальный инструмент, который не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств, дает возможность искать компромисс или как минимум избегать решений, категорически неприемлемых для других, действовать в рамках международного права, а не в зыбкой, серой зоне произвола и нелегитимности», – приводит слова Путина сайт Кремля.

Глава российского государства подчеркнул, что СБ ООН работает, в отличие от печального опыта довоенной Лиги Наций «с ее бесконечными разговорами, декларациями без механизмов реальных действий, без права государств и народов, попавших в беду, на помощь и защиту».

Также Путин в ходе своего выступления в ГА ООН предложил США проводить взаимное сдерживание в развитии ракетных систем и сообщил, что необходимо оперативно продлить ДСНВ. Российский лидер также выступил с инициативой создать «зеленые коридоры» для торговли, на которые бы не распространялись санкции и другие ограничения, и отметил, что ООН должна учитывать интересы всех стран.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на 75-й сессии ГА ООН, предложила провести реформу Организации Объединенных Наций. По мнению канцлера, Совбез ООН часто блокирует важные решения. Эффективность организации зависит от степени единства ее членов, подчеркнула Меркель.