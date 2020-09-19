Дегтярев решил показать бизнесу перспективы развития в Хабаровском крае

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Новому российскому супер-танкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить мировой океан? Подробности...
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Поиск врага в лице России вредит самим США

Споры о том, кто является главным противником США – Россия или Китай, раскалывают американскую элиту Михаил Метцель/ТАСС
В эпоху соперничества великих держав Китай и Россия – это стратегические конкуренты США, напомнил обывателям министр обороны Марк Эспер. Но являются ли эти страны еще и врагами Америки? Если в отношении КНР ответ скорее положительный, то в плане РФ все не так однозначно. Россия является врагом только в том случае, если США сами делают ее таковым. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Зеленский нажил новых врагов среди влиятельных евреев

Столпотворение хасидов на белорусско-украинской границе все еще сохраняется BelaPAN/Reuters
На белорусско-украинской границе перед 18 сентября, когда евреи празднуют Рош ха-Шана, еврейский Новый год, намертво застряли несколько тысяч израильских хасидов – паломников. Украина не пропустила их в Умань, где хасиды традиционно отмечают праздник. Происходящее уже переросло в международный кризис, в котором помимо Минска и Киева участвует и Израиль, и даже госсекретарь США Майк Помпео. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Газовая конкуренция России и США в Европе становится взрывоопасной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Для Газпрома и России в целом – это новая реальность. Излюбленная мантра об экономической целесообразности больше не работает. Экономика в чистом виде больше не решающий аргумент при принятии решений. Подробности...

«Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный поток – 2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Поляки снова опоздали, а это обидно

Сергей Лукьяненко, писатель
Как говорил Уинстон Черчилль, в годы тяжелых испытаний поляки проявляют лучшие свои качества, слетая с катушек только тогда, когда решают, что дело идет на лад. Подробности...
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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Дегтярев решил показать бизнесу перспективы развития в Хабаровском крае

    19 сентября 2020, 16:31

    Текст: Евгений Романов

    Врио Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен активнее привлекать бизнес для участия в проектах на территориях опережающего развития. Также он подвел промежуточные итоги проекта по формированию комфортной городской среды. Дегтярев поручил министру ЖКХ взять «отстающих» подрядчиков под личный контроль и решать проблемы в ручном режиме.

    В субботу временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил с гендиректором АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) Дмитрием Тетенькиным вопрос функционирования ТОР (территорий опережающего развития). Как сообщает «Амурпресс», Тетенькин рассказал, что многие крупные компании реализуют проекты на территории Ванинского и Советско-Гаванского районов в режиме Свободного порта Владивосток (СВП). Есть несколько перспективных площадок в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре.

    «Самой востребованной является площадка «Ракитное» в ТОР «Хабаровск». Она наиболее развита в плане инженерной инфраструктуры. Это электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, есть автомобильные дороги», – сказал Тетенькин, который предложил расширить границы «Хабаровска» в связи с высоким спросом инвесторов.

    Дегтярев пообещал изучить предложения и встретиться с потенциальными инвесторами. «Бизнес должен видеть перспективу дальнейшего развития площадок ТОР», – отметил глава региона.

    Сейчас на территории Хабаровского края создано три территории опережающего развития – «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск». В Ванинском и Советско-Гаванском районах действует режим Свободного порта Владивосток. Уже зарегистрированы и реализуют свои проекты в ТОР 69 резидентов, СПВ – 24. Общий объем вложенных инвестиций составляет в рамках режима ТОР – 33,1 млрд рублей, создано 3936 рабочих мест, в режиме СПВ – 30,4 млрд рублей и 1354 рабочих мест соответственно.

    Добавим, что в крае в субботу были подведены промежуточные итоги работ по проекту по формированию комфортной городской среды. По сообщению пресс-службы краевого правительства, до конца года запланировано сдать 118 общественных территорий. Из них сданы в эксплуатацию 69 объектов.

    На совещании с губернатором и.о. министра ЖКХ края Дарий Тюрин сообщил, что по 28 контрактам затягиваются сроки и «такая ситуация наблюдается в 11 муниципалитетах».

    Дегтярев поручил министру взять «отстающих» под личный контроль и решать проблемы в ручном режиме. «Нужно разговаривать с подрядчиками, находить компромиссы. В отдельных случаях важно вовремя организовать претензионную работу. В общем, проблемами надо заниматься, нацпроект срывать нельзя, иначе впоследствии будет тяжелее привлекать федеральное финансирование», – поручил Дегтярев.

    Врио губернатора отметил, что проект «замечательный, его будут обязательно развивать». Во время поездок по региону Дегтярев на личном опыте убедился, что обновленные объекты пользуются большой популярностью.

    Региональная программа финансируется по нацпроекту «Жилье и городская среда». На 2020 год край получил 362 млн рублей на ремонт и восстановление 118 общественных территорий. В 2021 году планируется отремонтировать еще 102, а к 2022 году должно был облагорожено не менее 445 парков, скверов, площадей и других пространств.

    Отметим, что сейчас власти Хабаровска готовятся к возможному разливу реки Амур, уровень которой перешагнул отметку «опасное явление». Как пишет «Комсомольская правда», Хабаровск начинает заливать при 600 см. Сейчас уровень поднялся до 623 см, а гидрологи прогнозируют уровень 650 см. В районе затона возводится временную дамбу, рассчитанную на уровень до 750 см.

    Сооружение дамбы идет уже третий день. Спасатели и волонтеры перекрыли прогулочную зону, а краевая комиссии по ЧС решила заблокировать участок в районе местного яхт-клуба. Здесь низкое место, куда может хлынуть вода и затопить микрорайон «Черемушки», где кучно стоят панельные пятиэтажки.

    В Комсомольске-на-Амуре ожидают подъем уровня воды до 600-620 см при опасном в 650 см. В городе уже начали перекрывать стоки ливневой канализации. В некоторых районах идет монтаж трубопроводов для откачки воды.

    В селе Корсаково-2 подтоплены три десятка домов. По распоряжению Дегтярева, на место выехала комиссия для оценки ущерба и оказания помощи пострадавшим. Всего в зоне паводка оказались 29 поселений. В десяти районах края решением врио губернатора введен режим ЧС, в целом по краю из-за наводнения действует режим повышенной готовности.

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