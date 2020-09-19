Дегтярев решил показать бизнесу перспективы развития в Хабаровском крае

Врио Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен активнее привлекать бизнес для участия в проектах на территориях опережающего развития. Также он подвел промежуточные итоги проекта по формированию комфортной городской среды. Дегтярев поручил министру ЖКХ взять «отстающих» подрядчиков под личный контроль и решать проблемы в ручном режиме.

В субботу временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил с гендиректором АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) Дмитрием Тетенькиным вопрос функционирования ТОР (территорий опережающего развития). Как сообщает «Амурпресс», Тетенькин рассказал, что многие крупные компании реализуют проекты на территории Ванинского и Советско-Гаванского районов в режиме Свободного порта Владивосток (СВП). Есть несколько перспективных площадок в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре.

«Самой востребованной является площадка «Ракитное» в ТОР «Хабаровск». Она наиболее развита в плане инженерной инфраструктуры. Это электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, есть автомобильные дороги», – сказал Тетенькин, который предложил расширить границы «Хабаровска» в связи с высоким спросом инвесторов.

Дегтярев пообещал изучить предложения и встретиться с потенциальными инвесторами. «Бизнес должен видеть перспективу дальнейшего развития площадок ТОР», – отметил глава региона.

Сейчас на территории Хабаровского края создано три территории опережающего развития – «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск». В Ванинском и Советско-Гаванском районах действует режим Свободного порта Владивосток. Уже зарегистрированы и реализуют свои проекты в ТОР 69 резидентов, СПВ – 24. Общий объем вложенных инвестиций составляет в рамках режима ТОР – 33,1 млрд рублей, создано 3936 рабочих мест, в режиме СПВ – 30,4 млрд рублей и 1354 рабочих мест соответственно.

Добавим, что в крае в субботу были подведены промежуточные итоги работ по проекту по формированию комфортной городской среды. По сообщению пресс-службы краевого правительства, до конца года запланировано сдать 118 общественных территорий. Из них сданы в эксплуатацию 69 объектов.

На совещании с губернатором и.о. министра ЖКХ края Дарий Тюрин сообщил, что по 28 контрактам затягиваются сроки и «такая ситуация наблюдается в 11 муниципалитетах».

Дегтярев поручил министру взять «отстающих» под личный контроль и решать проблемы в ручном режиме. «Нужно разговаривать с подрядчиками, находить компромиссы. В отдельных случаях важно вовремя организовать претензионную работу. В общем, проблемами надо заниматься, нацпроект срывать нельзя, иначе впоследствии будет тяжелее привлекать федеральное финансирование», – поручил Дегтярев.

Врио губернатора отметил, что проект «замечательный, его будут обязательно развивать». Во время поездок по региону Дегтярев на личном опыте убедился, что обновленные объекты пользуются большой популярностью.

Региональная программа финансируется по нацпроекту «Жилье и городская среда». На 2020 год край получил 362 млн рублей на ремонт и восстановление 118 общественных территорий. В 2021 году планируется отремонтировать еще 102, а к 2022 году должно был облагорожено не менее 445 парков, скверов, площадей и других пространств.

Отметим, что сейчас власти Хабаровска готовятся к возможному разливу реки Амур, уровень которой перешагнул отметку «опасное явление». Как пишет «Комсомольская правда», Хабаровск начинает заливать при 600 см. Сейчас уровень поднялся до 623 см, а гидрологи прогнозируют уровень 650 см. В районе затона возводится временную дамбу, рассчитанную на уровень до 750 см.

Сооружение дамбы идет уже третий день. Спасатели и волонтеры перекрыли прогулочную зону, а краевая комиссии по ЧС решила заблокировать участок в районе местного яхт-клуба. Здесь низкое место, куда может хлынуть вода и затопить микрорайон «Черемушки», где кучно стоят панельные пятиэтажки.

В Комсомольске-на-Амуре ожидают подъем уровня воды до 600-620 см при опасном в 650 см. В городе уже начали перекрывать стоки ливневой канализации. В некоторых районах идет монтаж трубопроводов для откачки воды.

В селе Корсаково-2 подтоплены три десятка домов. По распоряжению Дегтярева, на место выехала комиссия для оценки ущерба и оказания помощи пострадавшим. Всего в зоне паводка оказались 29 поселений. В десяти районах края решением врио губернатора введен режим ЧС, в целом по краю из-за наводнения действует режим повышенной готовности.

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