Федерация мигрантов объяснила цель новых правил въезда в Россию

Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов прокомментировал законопроект, согласно которому иностранных работников обяжут сдавать анализы и дактилоскопию перед въездом в Россию.

По его словам, законопроект позволит сократить время выдачи патента. «Сейчас проблема в том, что трудовой мигрант если приехал первого числа в Россию, то в лучшем случае 23 он выходит на работу. Ему нужно несколько дней, чтобы встать на миграционный учет, после этого подать на патент, он изготавливается в течение 10 рабочих дней. По факту со дня приезда проходит три недели, если нигде не было задержек. Для решения этого момента анализы и дактилоскопию переносят в страны исхода. Если что-то выявили, то он там это вылечит. Главная цель – сократить этот период. Предполагается, что это начнет работать с начала 2022 года», – сказал Коженов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, «с 1 января 2022 года у нас новая жизнь. Это касается всех мигрантов».

«Возможно, сохранится система высококвалифицированных специалистов для супервеликих управленцев за большие деньги», – добавил глава организации.

Ранее в МВД сообщили, что готовят новую реформу миграционного законодательства, которая изменит правила пребывания на территории России, а также упростит процедуру оформления документов. Планируется остановить выдачу разрешений на временное проживание, а вместо этого ввести три миграционных режима: краткосрочное, долгосрочное и постоянное пребывание. Кроме того, МВД предложило новый налог для мигрантов.