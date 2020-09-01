Создание филиалов нахимовского училища завершено на всех флотах России

Президент России Владимир Путин сообщил, что создание филиалов нахимовского училища завершено на всех российских флотах.

Путин сообщил во время всероссийского открытого видеоурока, что «мы закончили создание филиалов нахимовского училища на всех российских флотах», передает РИА «Новости».

«Это большое мероприятие, связанное с подготовкой будущих кадров для военно-морского флота России», – добавил глава государства.

Президент отметил, что Минобороны блестяще справилось с этой задачей, добавив, что в министерстве несколько десятков довузовских учебных заведений, и все они самого высокого качества.

Путин выразил уверенность в том, что курсанты училищ будут эффективно использовать новые лаборатории и оборудование для получения новых знаний не только в области военно-морского дела, но и широких знаний вообще.

Он также подчеркнул, что учеба в нахимовских училищах не только будет способствовать получению блестящих, нужных современному человеку знаний, но и воспитанию в патриотическом духе.

Напомним, 1 сентября Владимир Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке, который проходит в режиме видеоконференции.