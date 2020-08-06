Названы самые популярные внутренние направления отдыха в августе

Самыми популярными направлениями для внутреннего туризма в России в августе станут Сочи, Анапа, Ялта и другие пляжные курорты, также туристы интересуются поездками в Кисловодск и Белокуриху.

Специалисты проанализировали переходы с сервиса «Яндекс. Путешествия» на сайты партнеров-агрегаторов с апреля по август текущего года, передает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс. Путешествия».

В первую пятерку по количеству запросов россиян, помимо Сочи, Анапы и Ялты, вошли Геленджик и Алушта.

Шестое место занял Санкт-Петербург, за ним следуют Севастополь, Евпатория, Судак и Феодосия.

Также туристы проявляют интерес к отдыху в Москве, Ейске, Кисловодске, Белокурихе и Алупке.

«В целом интерес к туризму постепенно восстанавливается. Если в мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти на половину меньше, чем годом ранее, то в июне – уже на треть, в июле – примерно на четверть», – отмечается в исследовании.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что туристы стали испытывать повышенный интерес к номерам премиального класса в отелях в Крыму.