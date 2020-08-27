Трамп предложил Байдену вместе сдать тесты на наркотики

Президент США Дональд Трамп предложил кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байден вместе сдать тесты на наркотики перед первыми президентскими дебатами, назначенными на 29 сентября, передает Washington Examiner.

Трамп выразил подозрение в связи с «внезапным улучшением» в выступлении Байдена на дебатах во время сезона праймериз демократов. По мнению американского президента, это стало результатом употребления наркотиков, однако никаких доказательств Трамп не привел, передает РИА «Новости».

СМИ отмечает, что Байден принял участие в 11 дебатах во время сезона праймериз. Большинство из них были против большого числа кандидатов, но последние, прошедшие 15 марта, прошли только между ним и сенатором Берни Сандерсом. По словам Трампа, он видит большую разницу между последними дебатами и предыдущими.

«Никто не думал, что он вообще выиграет. Потому что его выступления на дебатах были такими плохими. Честно говоря, его лучшее выступление было против Берни. Мы собираемся призвать [провести] тест на наркотики, между прочим, потому что его лучшее выступление было против Берни. Не то чтобы он был Уинстоном Черчиллем, потому что он им не был, но это были нормальные скучные дебаты. Знаете, ничего поразительного не произошло. И мы собираемся призвать к тесту на наркотики, потому что невозможно – это нельзя сделать», – заявил Трамп.

«Я не знаю, как он мог быть таким некомпетентным в своих выступлениях на дебатах, а потом вдруг быть нормальным против Берни», – пояснил свою позицию американский лидер.

При этом Трамп вызвался тоже сдать тест на наркотики.

Ранее вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест заявила, что если 77-летний Джозеф Байден и победит на выборах президента США, он может не дожить до инаугурации.