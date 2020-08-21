МИД счел «юридически ничтожным» решение США восстановить санкции СБ ООН против Ирана

Уведомление США о намерении начать восстановление санкций СБ ООН против Ирана является «юридически ничтожным» и не способным привести в действие механизм восстановления прежних резолюций, говорится в сообщении МИД России.

«Твердо исходим из того, что американское уведомление юридически ничтожно и не в состоянии привести в действие механизм восстановления прежних резолюций по Ирану. Упорствуя в своей ошибочной позиции, США не могут рассчитывать на поддержку со стороны Совета Безопасности. Нельзя отказаться от своих обязательств по договоренности и претендовать на права, которые она дает», – говорится в сообщении на сайте министерства.

В МИДе подчеркивают, что США продолжают опасные маневры в СБ ООН в надежде реализовать собственные антииранские задумки.

«Потерпев неудачу с проектом резолюции о бессрочном оружейном эмбарго против Ирана, который был решительно отвергнут СБ, они теперь принялись осаждать руководство ООН и Председателя Совета Безопасности, добиваясь признания якобы сохраняющегося у США права воспользоваться для нажима на Иран механизмами, предусмотренными резолюцией СБ ООН 2231 и Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)», – отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В министерстве поясняют, что все это происходит после официального выхода США из СВПД.

«США без устали клеймили «ядерную сделку», делали все, чтобы подорвать выполнение резолюции СБ ООН 2231. Теперь же вдруг, видимо окончательно забыв об обязательствах, заговорили о собственных «правах», – заметили в МИД России.

«Уведомление США о якобы приведенном ими в действие процессе восстановления санкционных резолюций СБ ООН по Ирану, отмененных после заключения в 2015 году СВПД, не может иметь искомых американцами последствий. Их ухищрения разбиваются о реальность: США сами вычеркнули себя из числа участников СВПД и тем самым лишили себя прав и возможностей использовать механизмы, предусмотренные Планом действий и резолюцией СБ ООН 2231», – пояснили в министерстве.

При этом уведомление США свидетельствует об искаженном толковании Вашингтоном этой резолюции и не соответствует ее требованиям, равно как и требованиям СВПД.

«Американская сторона пытается доказать, что она вправе выполнять только те положения резолюции, которые ей удобны, поскольку их можно приспособить под нужды антииранской политики. Но это не так. Кроме того, США не могут включить в свое уведомление описание «добросовестных и исчерпывающих» усилий в рамках процедуры разрешения споров, предусмотренной СВПД. Таких усилий они попросту не предпринимали. А это обязательно», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что у СБ нет оснований принимать обращение США к рассмотрению и тем более предпринимать на его основе какие-либо действия, так как это шло бы вразрез с резолюцией СБ ООН 2231, чего, вероятно, и добивается Вашингтон.

«Убеждены, что путь эскалации напряженности вокруг Ирана – ошибочный и тупиковый. Призываем США сделать выбор в пользу разумных решений, не лишать себя возможности для достижения договоренностей с Ираном», – призвали в МИД России.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео передал в СБ ООН документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана.

После того, как США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана экономические санкции, Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.

Резолюция 2231 содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана. Резолюция предполагает, что если будут выявлены серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из постоянных членов СБ выскажется против, санкции автоматически будут возобновлены.