В Пермском крае запущена электростанция для полезной утилизации попутного нефтяного газа

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19 августа, среда  |  Последнее обновление — 17:24  |  vz.ru
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Белоруссия распродает природное богатство за бесценок

В прошлом году на продаже калийных удобрений Белоруссия заработала 2,8 млрд долларов Виктор Драчев/ТАСС
Один из крупнейших экспортеров республики – «Беларуськалий» – остановлен из-за забастовки рабочих. Если калийные шахты Белоруссии встанут надолго, то это может иметь плачевные последствия для экономики республики – это чуть ли не единственное природное богатство страны, которое Минск продает за рубежом. Впрочем, место белорусских удобрений на мировом рынке могут легко занять российские. Подробности...
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Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
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Как маленький русский корабль испугал огромную эскадру Германии

Общественное достояние
Сто пять лет назад, 19 августа 1915 года, в Рижском заливе состоялось сражение, в ходе которого русские моряки показали удивительный пример доблести. Канонерская лодка «Сивуч» ушла на дно, не спустив флага перед многократно превосходящими силами немцев. Все знают о крейсере «Варяг» – но, пожалуй, экипаж «Сивуча» продемонстрировал не меньшее мужество. Подробности...
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Турция пошла в Ливии по российскому пути

Турция настолько окрепла, что открывает все больше своих военных баз в арабских странах REUTERS/Umit Bektas
Ливия повторяет сирийский сценарий 2015 года – висевшее на волоске правительство спасено десантом войск иностранной державы. Если Дамаск спасла армия России, то Триполи – армия Турции. Российские военные закрепились затем на базе Хмеймим, а турки теперь подписали с ливийцами соглашение о создании военно-морской базы в Мисурате. Какую выгоду может извлечь Турция, закрепляясь в стратегической точке Средиземноморья? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Русская вакцина подействовала на западных журналистов

Андрей Бабицкий, журналист
Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут. Подробности...

Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Современная Россия должна найти более твердые основания своим военным традициям, чем идеологический фанатизм советских руководителей. Россия крайне нуждается в формировании определенного типа общественного сознания, особенно в военной среде – сознания победителей. Но как формировать сознание победителей, празднуя порою в реальности дни поражений, а не побед? Подробности...
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Проблемы здравоохранения не исчезнут с ковидом

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Много говорится о том, что коронавирус «давит» на систему здравоохранения. Так сейчас будет вторая волна давления от нелеченных и недиагностированных болезней. Подробности...
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Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    В Пермском крае запущена электростанция для полезной утилизации попутного нефтяного газа

    19 августа 2020, 17:24

    Текст: Елизавета Булкина

    Компания «ЛУКОЙЛ» в рамках комплексного проекта «Энергия Пармы» запустила в Пермском крае газотурбинную электростанцию (ГТЭС), которая вырабатывает электроэнергию из попутного нефтяного газа.

    Реализация проекта стала возможна благодаря кооперации с пермскими предприятиями: они поставляли часть оборудования. Например, «ОДК-Авиадвигатель» произвело газотурбинные установки, к которым подключено четыре синхронных турбогенераторов ГТГ-4 (мощностью по 4 МВт) ООО «Электротяжмаш-Привод» (Лысьва). Они предназначены для продолжительного режима работы с приводом от газовых турбин.

    В запуске новой электростанции приняли участие глава Пермского края Дмитрий Махонин, вице-президент по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов, представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, генеральный директор компании «Россети Урал» Сергей Дрегваль и управляющий директор – генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, говорится в сообщении на сайте правительства Пермского края.

    ГТЭС «Чашкино» мощностью 16 МВт работает на попутном нефтяном газе северных месторождений. «Чашкино» – электростанция с высоким уровнем автоматизации, единственная подобная для компании в регионе. Выработанную на ГТЭС энергию нефтяники направляют на собственные производственные объекты, а избыток – во внешнюю сеть.

    Глава Пермского края поздравил участников кооперации с завершением проекта и обозначил плюсы новой ГТЭС. «В первую очередь установка станции позитивно скажется на экологии. Мы помним, что еще несколько лет назад попутный нефтяной газ просто сжигался в факеле. Это сопровождалось выбросами в атмосферу. Сейчас вся продукция, которая не поддавалась обработке, идет в дело: из нее вырабатывается электроэнергия. И это еще один плюс – обеспечивается энергобезопасность региона. Еще один важный момент проекта – кооперация. Использованы технологии пермского моторостроительного комплекса, это дополнительные рабочие места, налоги».

    Долгов поблагодарил Махонина за созданные условия для развития предприятий в регионе и подчеркнул, что в Пермском крае компания впервые опробует цифровую подстанцию. «Компания «ЛУКОЙЛ» уделяет большое внимание обеспечению энергобезопасности. 33% энергопотребления компании закрывается собственной генерацией. В этом большая заслуга предприятий пермской кооперации. Совместно с «Авиадвигателем» мы эксплуатируем 75 энергоагрегатов общей мощностью 850 МВт. ГТЭС «Чашкино» построена по современным нормам проектирования. Это машина пермского производства и первая в компании цифровая подстанция», – подчеркнул Долгов.

    Для ГТЭС были разработаны газотурбинные установки на основе авиационных технологий. Уникальность установок – в работе на попутном нефтяном газе с повышенным содержанием сероводорода. Все газоиспользующее и газопотребляющее оборудование ГТЭС рассчитано на данный газ, что делает «Чашкино» надежным объектом электроэнергетики.

    Иноземцев обозначил, что пермские конструкторы стремились обеспечить дополнительную защиту энергоагрегатов. Это связано с повышенным содержанием серы в топливном газе, что быстро выводит технику из строя. Для повышения надежности оборудования лопатки турбины высокого давления изготовлены из жаропрочного коррозионно-стойкого сплава, установлен блок газового обеспечения для очистки и подогрева газа, а также трехступенчатая система очистки воздуха, поступающего в двигатель.

    «Исключительная надежность этих ГТЭС, их экологическая безопасность и экономическая эффективность подтверждена двадцатилетней эксплуатацией на объектах разных заказчиков. Создание собственной энергогенерации – дальновидное решение руководства компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Тем более что это уже не первый объект, созданный нашими совместными усилиями», – подчеркнул Иноземцев.

    Подобный энергоэффективный проект ранее был реализован в Кунгурском районе на Ильичевском нефтяном месторождении. Для выдачи в сеть вырабатываемой ГТЭС «Ильичевская» электроэнергии была построена подстанция 35/6 кВ «Юрман». Часть вырабатываемой на «Ильичевской» энергии используется для разработки самого месторождения, часть – через подстанцию 35 кВ «Юрман» отправляется во внешнюю сеть «Россети Урал».

    По словам генерального директора компании «Россети Урал», целевое использование попутного нефтяного газа и его компонентов приносит целый ряд положительных эффектов и обладает высоким инновационным потенциалом.

    «Специалисты «Россети Урал» в полном объеме выполнили обязательства по подключению нового объекта генерации, работающего на этом виде топлива. При выдаче мощности применены передовые технологии, включая цифровые решения. Переключательный пункт «Союз» оснащен только отечественным оборудованием. Его характеристики обеспечивают самый высокий уровень надежности и эффективности передачи», – сказал он.

    «Энергия Пармы» – комплексный проект компании «ЛУКОЙЛ», включающий сбор, транспортировку и подготовку попутного нефтяного газа, выработку, распределение и потребление электроэнергии. Полученная энергия уходит производственным подразделениям нефтяной компании и поставляется жителям и предприятиям региона. Первый этап проекта реализован в Кунгурском районе Пермского края, где в 2014 году была запущена в работу газотурбинная электростанция «Ильичевская».


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