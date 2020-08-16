Собянин объявил о начале вакцинации от гриппа и ОРВИ в Москве с 1 сентября

Вакцинация от сезонных заболеваний, гриппа и ОРВИ в Москве начнется 1 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«В прошлом году привили около 7 ммлн москвичей, огромный объем, возможно, именно это нас спасло от пиков заболеваний этой весной, когда к нам пришел коронавирус. В этом году этот объем как минимум надо повторить и сделать его раньше, потому что все равно должен быть период времени, когда вакцина должна сработать, поэтому начнем это с 1 сентября», – передает слова градоначальника РИА «Новости».

Собянин также оценил ситуацию с коронавирусом в городе.

«В принципе, ситуация по коронавирусу сейчас стабильна по всем показателям. И это уже достижение, так как у нас достаточно активная жизнь в городе. Огромное количество поездок – межрегиональных и сейчас открылись еще и зарубежные направления», – отметил мэр.

«Ситуация пока стабильная. При этом не надо расслабляться и необходимо выполнять те требования врачей, которые предъявляют к работе предприятий, транспорта и так далее», – передает слова Собянина ТАСС.

По словам мэра, школы могут перевести в онлайн-формат при случаях локального заражения коронавирусом.

«Если локально будут заражения, у нас всегда отработаны онлайн-форматы учебы, ну, надеюсь, что в целом процесс будет более стабильным», – отметил Собянин.

Мэр напомнил, что учебный год в школах начнется с 1 сентября.

Ранее Собянин предупреждал москвичей об обязанности носить маски в ближайшие месяцы. Он также называл слухами сообщения о возвращении ограничений в Москве.

При этом в Москве 1 сентября не планируется проводить массовые мероприятия в школах.