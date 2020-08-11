В Донбассе появился «язык войны»

Взгляд
11 августа, вторник  |  Последнее обновление — 10:29  |  vz.ru
Разделы

Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус

Настал золотой час для компьютерных игр Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Пандемия нанесла мировой экономике серьезный урон. Однако есть отдельные отрасли, для которых коронавирус стал своего рода золотой жилой. И в числе «счастливчиков» не только разработчики вакцин и медоборудования. Выручка от продаж растет также у разработчиков игр. И заработать на этом идущем вверх рынке еще есть возможности. Подробности...
Перейти в раздел…

Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы Валерий Шарифулин/ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана». Подробности...
Перейти в раздел…

Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
Перейти в раздел…

Белорусы навязали Лукашенко партизанскую войну

Организационно белорусская оппозиция не готова к противостоянию с силовиками Виктор Толочко/РИА Новости
Вторая ночь «белорусской революции» оказалась значительно более насыщенной и удачной для оппозиции, чем первая, несмотря на то, что Светлана Тихановская устранилась от протестов и даже пропала из поля зрения. Это самый мощный политический вызов, брошенный Александру Лукашенко за всю его карьеру, и его шансы устоять больше не выглядят абсолютными. Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Подробности...

Три варианта развития ситуации в Белоруссии

Сергей Лукьяненко, писатель
Всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу. Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев

Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Успех Китая с TikTok – даже большая угроза для США, чем любые технологические прорывы. Причина в том, что на поле массовой культуры – причем универсальной, привлекательной для людей по всему миру – американцам не было равных больше века. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

Перейти в раздел…

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Вильнюс заявил о переезде Тихановской в Литву
    Участник протеста в Минске погиб в столкновении со спецназом В Конгрессе США призвали Лукашенко уйти в отставку Филологи обнаружили у жителей Донбасса «язык войны» и окопный сленг Китайцев призвали экономить еду
    ОМОН вытеснил протестующих из центра Минска США поддержали высылку российских дипломатов из Словакии На границе Ирака и Кувейта напали на колонну военной техники США Пушков объяснил борьбу Германии и США за «Северный поток – 2»
    Протестующие в Минске бросали в бойцов ОМОНа «коктейли Молотова» Маас заявил о важности роли России в решении конфликтов на Украине и в Сирии Появилось видео испытаний российского дрона-дальнобойщика Китайским компаниям пригрозили отключением от фондовых бирж США

    Главная тема


    Белорусы навязали Лукашенко партизанскую войну

    «глубоко озабочены»


    США объявили выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми

    американские санкции


    Немецкая Uniper допустила прекращение строительства «Северного потока – 2»

    свидетельские показания


    Опубликовано видео с Ефремовым за рулем сразу после аварии

    Видео

    массовые беспорядки


    Белоруссия перешла на осадное положение

    Тотальная украинизация


    Киев испугался выбора жителей Донбасса

    Проект Zetta


    Что нужно для создания электромобилей в России

    Японский милитаризм


    Под боком у России скрыто созрела серьезная военная угроза

    TikTok угроза


    Ирина Алкснис: Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

    Выборы в Белоруссии


    Глеб Простаков: Лукашенко взял на себя больше, чем может унести

    Плюсы самоизоляции


    Дмитрий Михайлин: Как перестать суетиться и начать, наконец, жить

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?

    В Донбассе появился «язык войны»

    11 августа 2020, 10:08

    Текст: Евгения Шестак

    Военные действия в Донбассе оказали сильное влияние на менталитет местных жителей и привели к формированию у них «языка войны», заявила старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.

    В регионе с 2018 года было проведено соответствующее этнолингвистическое исследование учеными ЮНЦ РАН, Южного федерального и Донецкого национального университетов. Специалисты опросили местное население, изучили письменные источники, соцсети, а также сайты оповещения, где размещается информация об обстрелах и других проблемах региона, передает РИА «Новости»

    «Мы пришли к выводу, что в донбасском региолекте стала активно формироваться область, обслуживающая тему войны, которая потеснила традиционную для региона шахтерскую тему. В язык общения стали входить слова из окопного сленга и профессиональной лексики военных», – сказала Власкина. 

    По ее словам, было установлено, что местные жители стали часто использовать в своей речи слова-звукоподражания, с помощью которых звуки войны описываются точно и конкретно. Например, слово «гуп», обозначающее удар, сотрясающий землю.

    Снаряд для противотанкового гранатомета в обиходе называют «сапог», расположение части – «располага», «будильник» – ранний обстрел. Безобидными словами «бабочка», «лепесток» называют противопехотные мины нажимного действия.

    В языке также появились метафоры, например, «упал грузовик с кирпичом» – мощный одиночный взрыв, «ковры выбивают» – частая стрельба из миномета. Беспилотные летательные аппараты стали называть именами летающих сказочных персонажей – «Карлсон», «Вжик», «фея Динь-Динь».

    Исследователи выявили сотни слов и выражений, показывающие глубокие изменения в мировоззрении людей, живущих в условиях конфликта. В частности такие высказывания, как «наш мир – война», «тишина пугает неизвестностью сильнее, чем грохот», которые, как утверждает Власкина, говорят о психологических травмах.

    Она отметила, что язык войны в регионе продолжает развиваться.

    «Как долго ментальные изменения будут сохраняться в языке, зависит от того, сколько еще продлится конфликт, как скоро его начнут забывать и насколько точно новые явления будут отражены в литературе, кинематографе и других закрепленных текстах культуры», – сказала научный сотрудник.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что 11 дней без боевых действий в Донбассе – это надежда на разрешение вооруженного конфликта. 

    В Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Донбасс и Украина заключили перемирие нового типа.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •