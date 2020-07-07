Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 39 копеек – до 72,22 рубля, курс евро поднялся на 32 копейки, составив 81,55 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 42,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».