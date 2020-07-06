Путин высказался о сроках открытия границ Европы для россиян

Остается неясным, когда иностранные партнеры начнут открывать свои аэропорты для граждан третьих стран, в том числе для россиян, сообщил президент Владимир Путин во время рабочей встречи с генеральным директором ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» Виталием Савельевым.

«Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже «на земле», не летают. Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», – приведены слова российского лидера на сайте Кремля.

Как сообщил Савельев, в апреле перевозки упали на 95%, загрузка кресел была всего лишь 33%. По его словам, это достаточно низкий показатель, если сравнить с 2019 годом – тогда в сутки перевозили 110–120 тыс. человек. Однако он уточнил, что виден существенный рост, «россияне начинают летать, для компании это очень важно».

По информации главы компании, «Аэрофлот» планирует восстановиться на 50%, то есть около 30 млн пассажиров могут быть перевезены в этом году.

«В этом году мы собираемся получить восемь машин Sukhoi Superjet. У нас в парке сейчас 54 машины, и в следующем году мы договорились о поставках 14 машин», – добавил он.

Кроме того, Савельев сообщил об использовании на борту самолетов шахматной рассадки из-за низкой нагруженности.

«Наши бортпроводники на борту практически не заболевали, у нас небольшой процент. Это и мировая практика. Поэтому мы договорились, что на борту будут маски, будут перчатки. Но шахматной рассадки больше не будет, будет нормальная рассадка, иначе просто не взлететь, экономика не будет работать, будет работать против нас», – добавил он.

Российский лидер отметил, что практически все руководители и губернаторы докладывают о своих планах постепенного, поэтапного снятия ограничений, в связи с чем Савельев сообщил о планах восстановления к уровню 2019 года по внутренним перевозкам.

«Мы бы тоже планировали, что если это произойдет, если нам удастся договориться, и мы начнем летать, то реальное восстановление до 80% – к декабрю, и где-то к концу зимнего сезона, а это конец марта следующего года, мы можем достичь уровня 2019 года по именно международным перевозкам», – отметил Савельев.

Помимо прочего, он заметил, что необходимо восстановить ситуацию по транзиту.

«Конечно, очень бы хотелось вернуться, потому что очень много было затрачено сил для этого, чтобы опять восстановить этот транзит. Это достаточно большой поток, порядка 10 млн человек, и он очень выгодный», – добавил глава «Аэрофлота».

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у Путина в понедельник также запланированы несколько внутренних рабочих встреч и серия международных телефонных разговоров.

«Мы будем поэтапно вас о них информировать», – сказал он.

В мае первый заместитель министра транспорта – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько подписал приказ о предоставлении группе «Аэрофлот» субсидий в размере 7,89 млрд рублей. При этом из-за снижения доходов в связи с падением объемов авиаперевозок Росавиация отказала лоукостеру «Победа» («дочка» Аэрофлота) в предоставлении субсидий на компенсацию расходов.