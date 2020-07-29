Кремль назвал выступление сенатора США по делу Немцова «дежурной русофобией»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сомневается в том, что американские сенаторы имеют неизвестные российским следователям данные об убийстве Бориса Немцова. Поэтому представитель Кремля связывает их «дежурные русофобские выступления» с предвыборной гонкой.

«Мы не думаем, что американский сенатор каким-то образом осведомлен о ситуации с убийством Немцова, вряд ли он имеет какие-то данные, которыми не обладают наши следственные органы, судебные органы и иные органы», – передает ТАСС ответ Пескова прокомментировать слова сенатора Роджера Уикера о сокрытии данных по убийству Немцова.

По мнению Пескова, «скорее всего, это очередное заявление из серии дежурных русофобских выступлений во время предвыборной гонки». «Это, скорее, уже ритуал для американского политистеблишмента», – отметил пресс- секретарь российского лидера.

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