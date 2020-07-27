Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

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27 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:55  |  vz.ru
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Как долго нефть будет кормить Россию

Нефтегазовые доходы федерального бюджета из-за падения мировых цен сократились почти на 60%Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В правительстве России все чаще звучат пессимистичные оценки как по поводу цен на нефть в будущем, так и о перспективах объемов российской добычи черного золота. Эти параметры имеют непосредственное отношение к благосостоянию буквально каждого жителя нашей страны. Сколько нефти добывает сейчас Россия и сколько денег это приносит и будет приносить в будущем? Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Как «конфузия» под Ригой научила русских побеждать шведов

Результаты петровских баталий сказываются на российской истории до сих порФото: Public domain
В начале XVIII века гремела великая Северная война между Россией и Швецией, оказавшаяся судьбоносной для Прибалтики. 315 назад под Мур-Мызой, в 80 км от Риги, произошел печально-анекдотический случай, превративший уже почти полную победу русских войск в поражение. Это происшествие стало хорошим уроком для российских военачальников – и вскоре они показали, что являются толковыми учениками, умеющими схватывать на лету.  Подробности...
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Почему противники Лукашенко бегут от него в Москву

Анонсированное на 3 августа обращение Лукашенко наверняка будет эмоциональнымФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Если раньше противники Лукашенко бежали на Запад, то теперь его опальный соперник Цепкало подался на восток – в Москву. Однако дал понять, что вернется, причем еще до президентских выборов, если в Минске «станет жарко». Лукашенко уже пригрозил для подавления «майдана» пустить в ход армию. Не превратится ли Белоруссия в ночь на 10 августа во «вторую Украину»? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Космос нас уже не ждет

Герман Садулаев, писатель, публицист
Если наша планета станет непригодной для жизни, из-за удара астероида или после ядерной войны, то и человечество исчезнет. Никуда сбежать мы не сможем. Некуда бежать. Космос – всего лишь красивая картинка, декорация в окне нашего единственного дома. Подробности...
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Каким должен быть лучший подарок ко Дню ВМФ

Александр Тимохин, журналист
У российского общества отсутствует понимание одной принципиальной вещи. Силы флота – это инструмент для ведения войны. Они предназначены не для ракетных ударов издалека, не для демонстрации флага, не для престижа – а для боя. Подробности...
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Освободительного движения через теракты не бывает

Дмитрий Суслов, Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ
Тема Чечни отошла в повестке российско-западных политических баталий на второй план. Прежде всего потому, что в самом регионе наступила стабильность. Однако противостояние и соперничество великих держав, стремление ослабить Россию и вернуть ее обратно в 1990-е никуда не ушли. Подробности...
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      В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

      В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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      Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

      Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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          • Пока останусь в России

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          • Это зависит от требований

          • Категорически нет

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              В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?

              Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

              27 июля 2020, 10:15

              Текст: Алина Назарова

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              Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник снижался на 17 копеек – до 71,56 рубля, курс евро вырос на 23 копейки – до 83,78 рубля.

              Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,39% – до 43,61 доллара за баррель, передает РИА «Новости».


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