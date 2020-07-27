Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник снижался на 17 копеек – до 71,56 рубля, курс евро вырос на 23 копейки – до 83,78 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,39% – до 43,61 доллара за баррель, передает РИА «Новости».