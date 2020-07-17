Заслуженный учитель РФ не считает нужным пересматривать результаты ЕГЭ по химии

Если учительница, которая написала петицию с просьбой аннулировать результаты единого государственного экзамена по химии, не справилась с тестом, то ей стоит либо повысить свою квалификацию, либо уйти из школы, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

В Сети появились около пяти петиций с жалобами на необоснованную сложность заданий ЕГЭ по химии и с требованием аннулировать результаты экзамена, которую подписали не только родители и учителя, но и сами выпускники. Утверждается, что тесты не соответствовали уровню заданий, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

«99 % московских учителей сами специально прошли через ЕГЭ для того, чтобы почувствовать себя в этой коже, оценить данные тесты, и большинство сдали экзамен на балл выше 90. Поэтому за учительницу, которая и написала одну из этих петиций, просто стыдно, потому что ее знаний по химии попросту недостаточно», – говорит Ямбург.

Он также приводит в пример своих учеников, в числе которых есть клинические дети, которое лежат в больницах и обучаются. Ни один из них не пожаловался на экзамен.

«У одного из таких детей была намечена пересадка костного мозга, но даже он сказал, что будет сдавать ЕГЭ. Пришлось оборудовать его палату, и он все прекрасно сдал. То есть мои ребята не хотели идти по инвалидным льготам и все сами писали. А если учительница не справилась с заданиями, то ей стоит либо повысить свою квалификацию, либо добровольно уйти из школы. Мне стыдно за нее. Экзамены вполне объективны, и вопросы в них достаточной сложности», – считает Ямбург.

В Рособрнадзоре заявили, что все задания экзаменационных вариантов строго соответствуют документами, определяющими структуру и содержание экзамена, опубликованными на сайте ФИПИ.

Ранее учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и рассказал, что это было действительно нелегко. При этом педагог уточнила, что задания полностью соответствуют программе профильного уровня, но они разной сложности.