Финансирование развития городов Башкирии увеличено втрое

Финансирование развития общественных территорий городов Башкирии увеличили более чем в три раза, на эти цели ежегодно выделяется 1 млрд рублей, сообщила советник главы республики по развитию общественных пространств и городской среды Ольга Сарапулова.

«Каждый год 1 млрд рублей идет только на малые города, это 20 городов. Программа «Комфортная городская среда» в республике реализуется с 2017 года, но раньше на города выделялось 300 млн рублей, включая Уфу. При поддержке главы республики Радия Хабирова мы пересмотрели распределение бюджетов», – цитирует ТАСС Сарапулова.

Отмечается, еще 1,5 млрд рублей ежегодно выделяется на Уфу, на эти деньги в городах каждый год реализуются проекты по созданию комфортной среды, которые выбираются исходя из потребностей горожан.

«Например, в Баймаке это проект «Золотое кольцо Баймака» –обустройство тротуара по нескольким улицам, его освещение, бордюры, чтобы можно было гулять или просто дойти до нужной точки. Потом для города будут другие проекты, но пока для жителей такой приоритет», – добавила Сарапулова.

Также в Башкирии разработана стратегия развития городской среды до 2024 года. Ежегодно малые города республики участвуют в федеральном конкурсе по созданию комфортной городской среды, за два года победили восемь заявок региона. Итогом реализации этих проектов должно стать повышение индекса городской среды, отметила Сарапулова.

Рост качества городской среды в России – одна из задач национального проекта «Жилье и городская среда». Для оценки этого параметра правительство в 2019 году утвердило индекс качества городской среды, который состоит из 36 параметров, в том числе благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан.