Коронавирус выявили у 22 моряков российских судов в Южной Корее

По меньшей мере у 22 членов экипажей российских судов, пришвартованных в порту южнокорейского Пусана, зафиксирован коронавирус, сообщило генеральное консульство России в Республике Корея.

«Инфицированные, в частности, были выявлены на следующих судах: «Регул» – 17 человек, «Кайрос» – один человек, «Мыс Ловцова» – один человек (часть экипажа еще ожидает результатов тестирования), «Кронштадтский» – три человека», – передает ТАСС сообщение дипмиссии.

По информации генконсульства, все заболевшие «госпитализированы в специализированный медицинский центр Пусана», при этом «у подавляющего большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно, самочувствие удовлетворительное».

«По свидетельству капитанов судов, все члены экипажей проходили тестирование на коронавирус до их отбытия из российских портов. Генконсульство поддерживает постоянный контакт со всеми заинтересованными сторонами, включая капитанов судов и местные компетентные службы», – добавили в генконсульстве.

Дипломаты отметили, что источник распространения вируса среди моряков пока достоверно не выявлен. В связи с этим генконсульство обратилось к российским гражданам, кто вынужден контактировать с портовыми службами и экипажами судов, с призывом соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции (использовать маски, мыть и дезинфицировать руки, проявлять осмотрительность при посещении мест массового скопления людей).

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