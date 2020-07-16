МИД оценил возможность перебазирования ядерного оружия США в Польшу

Если будет принято решение о перебазировании тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу, то основополагающий акт Россия – НАТО прекратит свое существование, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

«Я думаю, что это будет просто приговор этому документу», – цитирует «Интерфакс» Грушко.

По его словам, Россия за этим очень внимательно следит. И в случае передислокации тактического ядерного оружия – «это может стать контрольным выстрелом».

Также Грушко отметил, что сейчас кроме намеков на такие сценарии, «никто не заявлял о каких-то конкретных договоренностях на этот счет».

«Но принимая во внимание, каким беззастенчивым образом, не учитывая ничьи интересы, действуют США, такую вероятность полностью исключать нельзя», – заявил дипломат.

Он напомнил, что в основополагающем акте Россия – НАТО зафиксировано жесткое обязательство стран альянса не изменять построение и географию размещения ядерного оружия и соответствующей инфраструктуры.

Ранее Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. До этого он обещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин не начнет исполнять обязательства перед НАТО.

После этого в Сенат США внесли законопроект о запрете вывода войск США из Европы в целом и из Германии в частности, а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе.