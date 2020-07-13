Завершился допрос обвиняемого в госизмене Сафронова

Следователи завершили допрос советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, с защиты взята подписка о неразглашении, сообщил адвокат Евгений Смирнов.

«Допрос Сафронова завершен. Вину в госизмене он не признал. С защиты взята подписка о неразглашении», – сказал Смирнов.

Он уточнил, что подписку не взяли только у отсутствовавшего адвоката Ивана Павлова, передает ТАСС. В соответствии с документом, разглашение данных предварительного расследования дела может быть уголовно наказуемым.

«Иван чувствует себя хорошо, состояние у него отличное, он бодрый. Его права в СИЗО не нарушаются, жалоб нет», – передает слова Смирнова РИА «Новости».

Напомним, Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене, свою вину он не признал.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. Свою вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

При этом эксперты подтвердили секретность переданных Сафроновым сведений. Минобороны Чехии комментировать дело Сафронова отказалось.

Главред RT Маргарита Симоньян предложила способ, как «прекратить истерику» вокруг дела Сафронова.

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