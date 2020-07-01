Зюганов опроверг сведения о рассылке членам избиркомов от КПРФ «особого мнения»

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1 июля, среда  |  Последнее обновление — 16:18  |  vz.ru
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Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
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Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
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Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
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Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Джокер как инструкция к Революции

Владимир Можегов, публицист
Голливуд на глазах меняет культурный код целой нации, а то и всего мира. Этот сегодняшний коллективный Карл Маркс жаждет новой мировой революции. Поджигать Америку, петь музыку революции, «видеть мир в огне» и ввергать его в хаос. Подробности...
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Русскому человеку пора валить назад – в Родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Жизнь в России подразумевает короткие сроки планирования, а то и вообще – внезапные решения, типа – а давай поедем в Сочи в воскресенье? Можно называть это иррациональным мышлением, но последние события показывают, что русский подход оказался самым практичным и естественным. Подробности...
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В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

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              Зюганов опроверг сведения о рассылке членам избиркомов от КПРФ «особого мнения»

              1 июля 2020, 15:52

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг информацию о рассылке руководством компартии некоего шаблона «особого мнения», который якобы распространяется среди членов избирательных комиссий от КПРФ на голосовании по Конституции. Его слова привела председатель ЦИК Элла Памфилова.

              Перед этим член ЦИК Антон Лопатин сообщил, что в Центризбирком поступают обращения «о системной подготовке членами избирательных комиссий от КПРФ «особых мнений» к итоговым протоколам», которые «подготовлены заранее, под копирку», передает ТАСС.

              Памфилова заявила, что после этого направила телеграмму Зюганову, поставив «под сомнение, что это могло быть одобрено руководством партии». Кроме того, уточнила глава ЦИК, у нее состоялся личный разговор с лидером КПРФ, в котором он «открещивается от этого».

              Она процитировала Зюганова: «Мы [КПРФ] за государство, мы не работаем с провокаторами, мы призываем всех наших сторонников прийти и проголосовать по совести».

              «Хочу, чтобы услышали мои коллеги: никаких таких указаний, это не идет от руководства компартии», – подчеркнула Памфилова.

              Она выразила надежду на то, что все члены комиссий это «услышали и будут работать, не оглядываясь на эти дешевки, а в соответствии с тем, что на самом деле происходит, подписывать или не подписывать [итоговые] протоколы, исходя из реальной ситуации и того, что реально происходит на участке».

              Председатель ЦИК предположила, что таким образом в КПРФ могут «суетиться группы, которые слились с самыми радикальными оппозиционерами, совершенно противоположных идеологических оппозиционных взглядов, в направлении провокаций слились в полном экстазе».

              «Все заготовки – это какое-то левое ответвление, ведут себя ребята не по-коммунистически точно», – заключила Памфилова.

              В партийном шаблоне для членов участковых избирательных комиссий от КПРФ перечисляется ряд «нарушений» при проведении общероссийского голосования. В частности, речь идет о «масштабной агитации», направленной на формирование положительного отношения к поправкам в основной закон, при этом агитация против предложенных изменений якобы не допускалась. В шаблоне «особо мнения» также содержится критика пакетного голосования и «масштабного использования административного ресурса».

              Ранее блогер опроверг «сенсацию» КПРФ о том, что гражданам якобы позволяют голосовать по нескольку раз на участках.

              Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

              Явка по состоянию на 12.00 мск составила 57,43%, превысив показатели голосования по Конституции в 1993 году.


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