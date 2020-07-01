Зюганов опроверг сведения о рассылке членам избиркомов от КПРФ «особого мнения»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг информацию о рассылке руководством компартии некоего шаблона «особого мнения», который якобы распространяется среди членов избирательных комиссий от КПРФ на голосовании по Конституции. Его слова привела председатель ЦИК Элла Памфилова.

Перед этим член ЦИК Антон Лопатин сообщил, что в Центризбирком поступают обращения «о системной подготовке членами избирательных комиссий от КПРФ «особых мнений» к итоговым протоколам», которые «подготовлены заранее, под копирку», передает ТАСС.

Памфилова заявила, что после этого направила телеграмму Зюганову, поставив «под сомнение, что это могло быть одобрено руководством партии». Кроме того, уточнила глава ЦИК, у нее состоялся личный разговор с лидером КПРФ, в котором он «открещивается от этого».

Она процитировала Зюганова: «Мы [КПРФ] за государство, мы не работаем с провокаторами, мы призываем всех наших сторонников прийти и проголосовать по совести».

«Хочу, чтобы услышали мои коллеги: никаких таких указаний, это не идет от руководства компартии», – подчеркнула Памфилова.

Она выразила надежду на то, что все члены комиссий это «услышали и будут работать, не оглядываясь на эти дешевки, а в соответствии с тем, что на самом деле происходит, подписывать или не подписывать [итоговые] протоколы, исходя из реальной ситуации и того, что реально происходит на участке».

Председатель ЦИК предположила, что таким образом в КПРФ могут «суетиться группы, которые слились с самыми радикальными оппозиционерами, совершенно противоположных идеологических оппозиционных взглядов, в направлении провокаций слились в полном экстазе».

«Все заготовки – это какое-то левое ответвление, ведут себя ребята не по-коммунистически точно», – заключила Памфилова.

В партийном шаблоне для членов участковых избирательных комиссий от КПРФ перечисляется ряд «нарушений» при проведении общероссийского голосования. В частности, речь идет о «масштабной агитации», направленной на формирование положительного отношения к поправкам в основной закон, при этом агитация против предложенных изменений якобы не допускалась. В шаблоне «особо мнения» также содержится критика пакетного голосования и «масштабного использования административного ресурса».

Ранее блогер опроверг «сенсацию» КПРФ о том, что гражданам якобы позволяют голосовать по нескольку раз на участках.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля, – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Явка по состоянию на 12.00 мск составила 57,43%, превысив показатели голосования по Конституции в 1993 году.