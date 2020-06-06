Поддержку русского языка за рубежом назвали важной задачей государства

«Закрепление в Конституции статуса русского языка имеет большое значение. Русский язык признан во всем мире и является международным», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева. В субботу о роли русской культуры и языка в стране и в мире говорилось на встрече президента Владимира Путина с деятелями культуры.

«Поддержка русского языка и русской культуры за рубежом всегда была очень важной государственной, общественной и научной задачей. Существует много структур, которые работают в этой области. Среди них Министерство просвещения, Россотрудничество, Фонд русский мир, гуманитарные миссии и много других общественно значимых организаций, НКО», – сказала председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева.

Экс-министр образования и науки добавила, что сегодня в образовании уделяется большое внимание школам в странах ближнего зарубежья с преподаванием предметов на русском языке. Благодаря усилиям спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко есть хороший опыт такой работы в Таджикистане, где трудится 52 учителя и Киргизии (17 учителей). «Они преподают не только русский язык и литературу, что является важным и первоочередным, но и ряд других предметов. Это, безусловно, продвижение, укрепление и, что самое главное, передача бесценного культурного наследия», – уверена эксперт.

Васильева подчеркнула, что для россиян их родной язык был прежде всего языком культуры, Пушкина. Она призвала современных журналистов бережно относиться к русскому языку. «На сегодняшний день нет ни одного языка мира, на который не была бы переведена русская классика. Это важно для развития и сохранения нашей культуры в зарубежных изданиях в том числе», – считает председатель попечительского совета Российской академии образования.

Васильева отметила, что кроме денег для продвижения русской культуры, так называемой мягкой силы за рубежом нужны прежде всего люди, будь то учителя, научные деятели. «Есть крылатое выражение о том, что космос говорит по-русски. Продвижение русской культуры – это народ, который является носителем и хранителем языка, этого великого наследия, которое на сегодняшний день многие не осознают. Да, безусловно, русский язык очень сложный, но тем не менее он считается одним из самых красивых», – подытожила Ольга Васильева.

В субботу президент Владимир Путин провел встречу в формате видеоконференциями с деятелями культуры. Мероприятие было приурочено ко Дню русского языка, который отмечается в России с 2011 года. Датой был выбран день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В своем вступительном слове глава государства заявил, что русский язык объединяет все народы России и является основой национальной идентичности. «Для нашей страны русский язык – много больше, чем средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте», – сказал Путин.

В конституционной поправке к ст. 68 говорится, что русский язык является государственным на всей территории страны как язык «государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». При этом «Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».

В одной из поправок в ст. 67.1 Конституции говорится о том, что культура «является уникальным наследием ... многонационального народа», поддерживается и государством. При этом государство «защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей», гарантируя «сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

Путин поддержал необходимость продвижения российской культуры в мировом пространстве. «На продвижение русской культуры денег у нас хватит», – сказал президент в ответ на выступление принявшего российское гражданство переводчика Джулиана Генри Лоуэнфельда, рассказавшего, как именно благодаря любви к Пушкину и культуре России в целом изменил свое отношение к нашей стране.

В диалоге с директором Мариинки Валерием Гергиевым Путин назвал российскую культуру «мягкой силой в лучшем понимании этого слова».