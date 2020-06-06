Поддержку русского языка за рубежом назвали важной задачей государства

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6 июня, суббота  |  Последнее обновление — 18:59  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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В войне Турции с Грецией Россия защитит слабого

Турецкая армия насчитывает полмиллиона «штыков» и слывет одной из самых сильных в НАТОФото: Umit Kozan/Global Look Press
В древней истории вражды греков и турок наметился новый поворот. Афины пригрозили Анкаре нападением в случае, если турки начнут бурить нефть на принадлежащем Греции шельфе. Планы такой добычи ранее обнародовала Турция. Несмотря на членство в НАТО обе страны все время балансируют на грани войны. Если представить себе, что она и впрямь вспыхнет, чьи шансы на победу выше? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Как нам обустроить Америчку

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сообщество русскоязычных иммигрантов в Америке и в прежние времена дружным назвать было нельзя. Разные уровни образования, разный опыт иммиграции. Но расовый вопрос переломил спину нашего верблюда окончательно, такой тюк он уже не вывезет. Подробности...
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Михаил Кокшенов – наш Сильвестр Сталлоне

Дмитрий Дабб, кинокритик
Фильмы с ним содержат самые пошлые приметы самой подлой эпохи − малиновые пиджаки, валютных проституток, преклонение перед Америкой и готовность каждого обдурить каждого. Но самого дядю Мишу все-таки любили. Любили за дело. Подробности...
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В западном мире идет спецоперация по захвату власти

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Уже почти неделю защитники прав американских негров громят Америку, а на колени перед черными бандами почему-то ставят лондонских и даже шведских полицейских. Мы видим эти позорные сцены, потому что мировые левые оседлали ситуацию. Подробности...
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      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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              Поддержку русского языка за рубежом назвали важной задачей государства

              6 июня 2020, 18:55

              Текст: Андрей Резчиков

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              «Закрепление в Конституции статуса русского языка имеет большое значение. Русский язык признан во всем мире и является международным», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева. В субботу о роли русской культуры и языка в стране и в мире говорилось на встрече президента Владимира Путина с деятелями культуры.

              «Поддержка русского языка и русской культуры за рубежом всегда была очень важной государственной, общественной и научной задачей. Существует много структур, которые работают в этой области. Среди них Министерство просвещения, Россотрудничество, Фонд русский мир, гуманитарные миссии и много других общественно значимых организаций, НКО», – сказала председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева.

              Экс-министр образования и науки добавила, что сегодня в образовании уделяется большое внимание школам в странах ближнего зарубежья с преподаванием предметов на русском языке. Благодаря усилиям спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко есть хороший опыт такой работы в Таджикистане, где трудится 52 учителя и Киргизии (17 учителей). «Они преподают не только русский язык и литературу, что является важным и первоочередным, но и ряд других предметов. Это, безусловно, продвижение, укрепление и, что самое главное, передача бесценного культурного наследия», – уверена эксперт.

              Васильева подчеркнула, что для россиян их родной язык был прежде всего языком культуры, Пушкина. Она призвала современных журналистов бережно относиться к русскому языку. «На сегодняшний день нет ни одного языка мира, на который не была бы переведена русская классика. Это важно для развития и сохранения нашей культуры в зарубежных изданиях в том числе», – считает председатель попечительского совета Российской академии образования.

              Васильева отметила, что кроме денег для продвижения русской культуры, так называемой мягкой силы за рубежом нужны прежде всего люди, будь то учителя, научные деятели. «Есть крылатое выражение о том, что космос говорит по-русски. Продвижение русской культуры – это народ, который является носителем и хранителем языка, этого великого наследия, которое на сегодняшний день многие не осознают. Да, безусловно, русский язык очень сложный, но тем не менее он считается одним из самых красивых», – подытожила Ольга Васильева.

              В субботу президент Владимир Путин провел встречу в формате видеоконференциями с деятелями культуры. Мероприятие было приурочено ко Дню русского языка, который отмечается в России с 2011 года. Датой был выбран день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

              В своем вступительном слове глава государства заявил, что русский язык объединяет все народы России и является основой национальной идентичности. «Для нашей страны русский язык – много больше, чем средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте», – сказал Путин.

              В конституционной поправке к ст. 68 говорится, что русский язык является государственным на всей территории страны как язык «государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». При этом «Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».

              В одной из поправок в ст. 67.1 Конституции говорится о том, что культура «является уникальным наследием ... многонационального народа», поддерживается и государством. При этом государство «защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей», гарантируя «сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

              Путин поддержал необходимость продвижения российской культуры в мировом пространстве. «На продвижение русской культуры денег у нас хватит», – сказал президент в ответ на выступление принявшего российское гражданство переводчика Джулиана Генри Лоуэнфельда, рассказавшего, как именно благодаря любви к Пушкину и культуре России в целом изменил свое отношение к нашей стране.

              В диалоге с директором Мариинки Валерием Гергиевым Путин назвал российскую культуру «мягкой силой в лучшем понимании этого слова».


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