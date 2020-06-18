Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 10 копеек – до 69,64 рубля, курс евро снизился на 2 копейки, составив 78,39 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 40,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».