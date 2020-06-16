Ударные беспилотники США разместят на авиабазе в Эстонии

Разведывательно-ударные беспилотники ВВС США MQ-9 Reaper впервые будут размещены на эстонской авиабазе Эмари, их передислоцируют в конце июля, сообщила пресс-служба сил обороны Эстонии.

«Мы рады приветствовать наших союзников в Эмари. Дроны – это горячая тема в современном мире, и внедрение их в авиационную культуру закладывает новый фундамент», – передает ТАСС слова командующего ВВС Эстонии Рауно Сирка.

Беспилотники 52-й экспедиционной операционной группы ВВС США передислоцируют вместе с персоналом и вспомогательным оборудованием с базы в Польше. Там они пробудут до конца июля.

Это решение ВВС США приняли вместе с Силами обороны Эстонии. Причиной называется ремонт на авиабазе в польском Мирославеце.

В мае натовские военные провели учебное бомбометание в Эстонии.