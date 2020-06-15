Собянин оценил результаты переливания плазмы тяжелобольным коронавирусом

После переливания плазмы около половины тяжелобольных пациентов с коронавирусом пошли на поправку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения отделения переливания крови городской клинической больницы №52.

«Как мне сказали доктора, 50% [зараженных коронавирусом] людей, которые уже практически с гарантией должны были идти в реанимационное отделение, после переливания плазмы крови с антителами пошли на поправку. Это здорово. Неожиданный поворот службы крови, которая всегда была необходима и спасала тысячи людей», – приводит слова градоначальника ТАСС.



Собянин отметил, что Московская служба крови является одной из самых крупнейших в мире и самых эффективных, город сам себя обеспечивает необходимым для переливания крови. Мэр поздравил горожан и медработников с Днем донора.



«Хотел поздравить с Днем донора и доноров, и врачей, и поблагодарить более 80 тыс. москвичей, которые каждый год сдают кровь, спасая больных, оказывая им огромное содействие в выздоровлении. Спасибо отдельное тем, кто сдает сегодня плазму крови с антителами, которые спасают людей от тяжелых случаев коронавируса. Спасибо докторам, которые создали службу крови, отделение в 52-й больнице одно из старейших в Москве, в этом году ему исполняется 50 лет», – сказал Собянин.



В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что ежегодно в столице заготавливается более 160 тыс. литров цельной крови, ежедневно в медицинские организации выдается около 200 литров донорской крови. В прошлом году в Москве донорами стали около 86,7 тыс. человек, из которых более 83,3 тыс. человек – безвозмездные доноры. Впервые стали донорами около 38,4 тыс. человек.



«Больше доноров выбирают донации тромбоцитов, таких доноров в прошлом году было более 5,5 тыс. человек, ежегодный прирост составляет до 15%. За 2019 год было осуществлено более 186,2 тыс. донаций крови и ее компонентов. Такой объем позволяет полностью стабильно обеспечивать потребности медицинских организаций в качественных компонентах донорской крови», – добавили в пресс-службе.

Ранее врачи в Петербурге добились успеха при лечении COVID-19 плазмой крови, за неделю в больнице №40 трем пациентам «перелили плазму». У всех трех пациентов болезнь до этого протекала тяжело.

Напомним, исследование нескольких тысяч пациентов с COVID, которым были сделаны переливания плазмы крови от выздоровевших пациентов, показывает, что экспериментальная терапия безопасна. Выводы ученых опубликованы на медицинском портале medRxiv.