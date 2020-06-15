Собянин оценил результаты переливания плазмы тяжелобольным коронавирусом

Взгляд
15 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 16:32  |  vz.ru
Разделы

В России появился новый экспортный товар

Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
Перейти а раздел…

Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти а раздел…

Что мешает обмену Виктора Бута на Пола Уилана

Приговор Уилану привел посла США в Москве в ярость Фото: Damir Sagolj,Maxim Shemetov/Reuters
Мосгорсуд в понедельник приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строго режима за шпионаж. Такое решение вызвало ярость со стороны американского посла в Москве. Впрочем, эксперты уверены: приговор Уилану позволит начать переговоры об обмене американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Но для удачного исхода такой сделки должны быть соблюдены определенные условия. Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Причина американских погромов – в сексе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Черные протестуют против того, что белое общество, хотя и считает их вполне приемлемыми и даже «прикольными», отказывается считать их подходящими женами и мужьями. Из этой брачной сегрегации вытекает вся прочая – социальная, экономическая и политическая. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Ненавидеть и обвинять Ефремова – абсолютно безопасно

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вместо изменения ситуации мы получили фестиваль ненависти к конкретной личности и очередного квазиполитического разделения, которые не имеют отношения к преступлению и наказанию. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Украину пора возвращать

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Удобная и современная Москва, блистательный Санкт-Петербург, продвинутая Казань, десятки и сотни городов и мест могли бы быть инструментом «взлома» искаженного восприятия украинцами такой близкой и такой далекой страны. Подробности...
Обсуждение: 125 комментариев
    Перейти а раздел…

    Куда пропали легендарные бренды 90-х

    Расизм в голливудских фильмах

    Хозяин Грузии стал агентом Путина

      Перейти а раздел…

      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
      Подробности...

      День России запомнится красочными видеопредставлениями

      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в Москве
      Подробности...

      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          На предстоящих выборах президента Белоруссии какого результата вы желаете действующему президенту Лукашенко?
          • Выиграть выборы

          • Проиграть выборы

          Садились ли вы когда-либо за руль после употребления алкоголя?
          • Да

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
          • Да, если на это согласятся родственники погибшего

          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Газпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ
              Эксперт оценил обвинение против ученого Митько в госизмене в пользу КитаяЮрист сказал, сколько денег можно отсудить у ЕфремоваПекин переведен в «режим военного времени» из-за коронавирусаЧехия назвала проблему в отношениях с Россией решенной
              Пять замов главреда «Ведомостей» решили уволиться в знак протестаЗахарова оценила заявления главы МИД Украины о паспортах для ДонбассаПорошенко назвал причину отступления силовиков во время ЕвромайданаМакрон не получил приглашения на парад Победы 24 июня
              Историк Соколов отказался отвечать на вопрос о признании вины в убийстве аспиранткиПочти весь проверенный в начале года алкоголь в магазинах оказался нелегальнымВ Грузии оценили благодарность Москвы за эвакуацию трех россиян из НигерииГермания раскритиковала планы США расширить санкции против «Северного потока – 2»

              Главная тема


              Что мешает обмену Виктора Бута на Пола Уилана

              «США возмущены»


              Помпео потребовал от России немедленно освободить осужденного за шпионаж Уилана

              особый случай


              Названа причина смерти лжехирурга Алены Верди

              «бери или плати»


              Турецкие компании накопили долгов Газпрому на 2 млрд долларов

              Видео

              «заговор банкиров»


              Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

              «коллективный обком»


              Цензура и лицемерие уничтожили свободу слова в Америке

              внезапная реакция


              Порошенко заставили вспомнить о том, что он русский

              эксклюзивное интервью


              Руслан Хасбулатов: Предтечей распада СССР стал Юрий Андропов

              прививка от трагедии


              Алексей Алешковский: Общественное безумие на ровном месте не возникает

              коллективная ответственность


              Елена Кондратьева: Гражданин поэт намотал народ на колеса

              убийство Джорджа Флойда


              Дмитрий Дробницкий: Беспорядки в США не остановятся

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              На предстоящих выборах президента Белоруссии какого результата вы желаете действующему президенту Лукашенко?

              Собянин оценил результаты переливания плазмы тяжелобольным коронавирусом

              15 июня 2020, 15:38

              Текст: Елизавета Булкина

              Версия для печати

              После переливания плазмы около половины тяжелобольных пациентов с коронавирусом пошли на поправку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения отделения переливания крови городской клинической больницы №52.

              «Как мне сказали доктора, 50% [зараженных коронавирусом] людей, которые уже практически с гарантией должны были идти в реанимационное отделение, после переливания плазмы крови с антителами пошли на поправку. Это здорово. Неожиданный поворот службы крови, которая всегда была необходима и спасала тысячи людей», – приводит слова градоначальника ТАСС.

              Собянин отметил, что Московская служба крови является одной из самых крупнейших в мире и самых эффективных, город сам себя обеспечивает необходимым для переливания крови. Мэр поздравил горожан и медработников с Днем донора.

              «Хотел поздравить с Днем донора и доноров, и врачей, и поблагодарить более 80 тыс. москвичей, которые каждый год сдают кровь, спасая больных, оказывая им огромное содействие в выздоровлении. Спасибо отдельное тем, кто сдает сегодня плазму крови с антителами, которые спасают людей от тяжелых случаев коронавируса. Спасибо докторам, которые создали службу крови, отделение в 52-й больнице одно из старейших в Москве, в этом году ему исполняется 50 лет», – сказал Собянин.

              В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что ежегодно в столице заготавливается более 160 тыс. литров цельной крови, ежедневно в медицинские организации выдается около 200 литров донорской крови. В прошлом году в Москве донорами стали около 86,7 тыс. человек, из которых более 83,3 тыс. человек – безвозмездные доноры. Впервые стали донорами около 38,4 тыс. человек.

              «Больше доноров выбирают донации тромбоцитов, таких доноров в прошлом году было более 5,5 тыс. человек, ежегодный прирост составляет до 15%. За 2019 год было осуществлено более 186,2 тыс. донаций крови и ее компонентов. Такой объем позволяет полностью стабильно обеспечивать потребности медицинских организаций в качественных компонентах донорской крови», – добавили в пресс-службе.

              Ранее врачи в Петербурге добились успеха при лечении COVID-19 плазмой крови, за неделю в больнице №40 трем пациентам «перелили плазму». У всех трех пациентов болезнь до этого протекала тяжело.

              Напомним, исследование нескольких тысяч пациентов с COVID, которым были сделаны переливания плазмы крови от выздоровевших пациентов, показывает, что экспериментальная терапия безопасна. Выводы ученых опубликованы на медицинском портале medRxiv.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............