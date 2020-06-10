Создана комиссия по недопущению деградации экосистемы в Норильске

В целях недопущения дальнейшей деградации естественных экологических систем в Красноярском крае после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске глава Минприроды Дмитрий Кобылкин распорядился создать межведомственную комиссию.

Комиссию возглавит замглавы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхан Амирханов.

«В задачи комиссии входит определение сроков и разработка плана мероприятий по ликвидации последствий, связанных с разливом нефти ТЭЦ-3 ОАО «НТЭК», определение размера причиненного вреда окружающей среде, контроль за проведением ликвидационных работ, а также мониторинг состояния экосистем в зоне чрезвычайной ситуации и на прилегающей территории», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В состав комиссии вошли представители Минприроды, Росприроднадзора, Росводресурсов и Росгидромета, а также другие представители заинтересованных ведомств и органов власти.

Напомним, по делу о разливе дизтоплива в Норильске были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов. Президент России Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске. Глава МЧС потребовал не скрывать информацию о реальной обстановке в Норильске

Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. ЧП в Норильске локализовано.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».

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