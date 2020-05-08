Васильеву и Навального уличили в создании фейкового студенческого движения

Профсоюз студентов «Преобразование» обвинил сторонников блогера Алексея Навального в области ситуации со здравоохранением в создании фиктивной студенческой организации.

Как сообщает «Ридус», сторонница Навального Анастасия Васильева зарегистрировала в социальных сетях сообщество под названием «Альянс студентов-медиков».

Руководитель «Преобразования» и бывший глава штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов на своей странице в Facebook назвал новоиспеченное движение «пустышкой», поскольку никаких студентов-медиков в окружении Васильевой нет.

«Вот есть наш профсоюз студентов, у которого есть первичные организации в различных вузах и регионах, к нам обращаются за помощью, и мы продолжаем строить свою организацию. И есть организация созданная за несколько часов, ради чего? И что-то мне подсказывает, что в данном профсоюзе студентов-медиков нет. Раз группу создает Анастасия Васильева, а не сами ребята», – отметил Михайлов.

«Но я не понимаю, зачем создавать организацию, абсолютно фиктивно, на базе профсоюза врачей и привлекать туда студентов, чтобы что? Ради того чтобы красиво войти в информационную повестку вокруг которой сейчас оказались студенты-медики?» – написал он, подчеркнув, что подобные действия подвергают угрозе репутации всех студенческих профсоюзов и ставят под сомнение их законность.

«У каждый организации, у каждого профсоюза есть профиль его деятельности – учителя, студенты, медицинские работники. Каждая такая организация должна действовать в рамках своего профиля или помогать друг другу и объединять усилия. Призываю к здравому смыслу», – добавил Михайлов.

В свою очередь, по мнению авторов Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией», мнение которых приводит «Ридус», создание «Альянса студентов-медиков» связано с желанием Васильевой и Навального «войти в актуальную повестку, связанную с приказом Минздрава и Минобрнауки об участии студентов-медиков в борьбе с коронавирусом».

Ранее Васильеву и других сторонников Навального уличили в закупке средств индивидуальной защиты для медиков без проверки сертификации.